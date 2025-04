La diputada nacional por Unión por la Patria, Andrea Freites, se manifestó este lunes por la 750 expectante por el posible tratamiento, esta semana, de la extensión de la moratoria jubilatoria en la cámara baja.



Ante la pregunta de La García, Freites explicó que ya hay un llamado de sesión para este martes al mediodía, con varios proyectos sobre la mesa para resolver el gran problema que implica para parte de los argentinos acceder a una jubilación.

Las iniciativas surgen después de que la moratoria –que permitía a las personas con edad jubilatoria acceder a este derecho comprando años de aportes– quedara sin vigencia tras no ser renovada a finales de marzo.



“Es una herramienta que, la verdad, beneficia principalmente a las mujeres: nueve de cada diez acceden a una jubilación gracias a la moratoria, y siete de cada diez hombres también”, explicó la diputada.

Y añadió, sin embargo, con tono escéptico: “Este llamado a sesión está firmado por distintos bloques. Hasta hoy, que estuve con algunos integrantes, los números estarían. Veremos mañana”.

Tras varios traspiés en el Congreso con acuerdos de último momento entre algunos bloques y el Gobierno, agregó: “En algunas cosas uno se pone medio incrédulo. Yo confío en que mañana nos sentemos”.

De hecho, recordó: “Ya llamamos anteriormente a una sesión —fue el mismo día que le aprobaron el cheque en blanco al Gobierno para endeudarse con el FMI—. Ese mismo día se convocó a una sesión especial y fueron 124 los diputados que se sentaron. Nos faltaron muy poquitos, y eso habla del trabajo que venimos haciendo”.

“Yo confío en que mañana vamos a tener el quórum para emplazar a la Comisión de Presupuesto y que se sienten a trabajar”, concluyó Freites en el comienzo de otra semana que estará marcada por lo que se espera que sea una masiva movilización de jubilados y jubiladas el próximo miércoles.

“Estamos en una situación muy delicada”

Por su lado, la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Vanina Biasi, explicó por la 750 que la situación en la que se encuentran todas las personas con edad de jubilación y sus familias es “muy delicada”.

“Esto es la consecuencia de años y años de trabajo no registrado en Argentina que hoy impacta sobre la vida de los trabajadores que no fueron responsables de no haber aportado”, señaló sobre las miles de personas que no llegan a los años de aportes requeridos para jubilarse.

Tras lo que aclaró: “Porque en Argentina los aportes los tienen que ejecutar las patronales, pero está la responsabilidad de un Gobierno que no exigió. Son personas que han aportado y no les quieren reconocer ni un año de aportes”.



En este punto, puso un ejemplo contundente: “Porque una persona que tiene 29 años de aportes, ahora, por un problema que tiene que ver con legislaciones que ocurrieron durante el Gobierno, va a tener que esperar a los 65 años y recién ahí acceder con suerte a una pensión”.

Seguí leyendo