El domingo otoñal encontró a los popes de Unión por la Patria en un reunionismo furioso en La Plata, cuando se congregaron en una casona de la zona de Plaza Malvinas el gobernador Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, con el fin de dirimir las discusiones internas en la previa de una sesión clave en la Cámara de Diputados y a la espera de una presunta firma del decreto que convoca a elecciones. El Gobierno bonaerense informó que hoy a las 18 Kicillof hará público un anuncio.

Completaron la mesa del domingo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco y el intendente Julio Alak, por el axelismo; mientras que el líder del Frente Renovador fue acompañado por el titular de Diputados, Alexis Guerrera y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti. Maximo, por su parte, fue acompañado por los intendentes de Lomas de Zamora, Federico Otermín y de Quilmes, Mayra Mendoza, además del diputado Facundo Tignanelli.

Según pudo conocer Buenos Aires/12 pese al hermetismo, la reunión que inició a las 16 y terminó cerca de las 23.30 fue en términos “duros” en cuanto a los posicionamientos de cada uno, ya que nadie cedió ni un centímetro. “Final abierto. Van a seguir las conversaciones hasta el mismo martes”, describió uno de los participantes del encuentro.

El gobernador defendió la idea de que las elecciones provinciales se realicen de modo desdoblado, antes de las generales.

“El desdoblamiento es un hecho”, dijo a este medio un ministro bonaerense que se anotició de los acontecimientos aunque no fue parte de la reunión del domingo. “Ahora habrá que debatir los términos en lo que sigue”, agregó.

Mientras tanto, desde el sector alineado con la titular del PJ, Cristina Kirchner, dijeron que si en Provincia dan por hecho el desdoblamiento, es una ruptura asegurada. "Cristina quiere unidad en una sola elección", sentenciaron. "Si Kicillof insiste en desdoblar, rompe la posibilidad de unidad y en ese escenario ella juega en la Tercera", ratificaron desde su entorno.

Este lunes, la Casa de Gobierno bonaerense fue sede de otros encuentros. Primero, el gobernador reunió a su “mesa chica” en el despacho de Calle 6. Los ministros Andrés Larroque, Gabriel Katopodis, Javier Alonso, Javier Rodríguez, Pablo López, Walter Correa y Cristina Álvarez Rodríguez fueron de la partida.

Al cierre de ese encuentro, apenas pasado el mediodía, los funcionarios cruzaron el patio interno hacia la Residencia, donde minutos antes habían llegado los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, Jorge Ferraresi (Avellaneda), Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Espinoza (La Matanza), Pablo y Alberto Descalzo (Ituzaingó); Mariano Cascallares (Almirante Brown), Juan José Mussi (Berazategui) y el diputado nacional Julio Pereyra, entre otros.

Según pudo conocer Buenos Aires/12 de parte de participantes del encuentro, los jefes comunales le pidieron al gobernador que "haga lo que hace, ejercer la jefatura de la Provincia" y desairaron la posibilidad de que Cristina Kirchner compita por un lugar en la Legislatura. "No le tenemos miedo a competir, aunque estaría bueno enfrentarnos porque el enemigo es Milei", dijo un experimentado alcalde conurbano.

A la vez, los popes conurbanos señalaron que si la expresidenta decide competir en la Provincia, "es una decisión que ya tenía tomada antes de cualquier cosa que pase".

"No es un tema de conveniencia política. Es una discusión por distritos y eso no quiere decir abandonar la cuestión nacional. Necesitamos que no entre la motosierra en los Concejos Deliberantes y en la Legislatura y en el Congreso. No son dos cosas separadas", había argumentado el gobernador la semana pasada desde el Teatro Argentino.

Este martes, en tanto, continuará la historia que quedó abierta en la Legislatura la semana pasada, cuando se votó que el proyecto de suspensión de las PASO de Ruben Eslaiman, con las modificaciones que se le introduzcan, pueda entrar con o sin despacho en el Orden del Día. Con eso se evita el requerimiento de la mayoría especial para la aprobación y sólo se necesita mayoría simple, es decir 47 en lugar de 62 votos.

“Si mañana avanzan con la idea de imponer concurrencia, no hay vuelta atrás”, sentenció a Buenos Aires/12 una encumbrada fuente de la Gobernación bonaerense.

Desde el Frente Renovador, en tanto, deslizaron a este medio que el tema “ya se terminó” dado que “no hay acuerdo para ninguna reforma”.

“Será con PASO y la definición que tome Kicillof sobre la fecha y listo”, dijo un hombre que forma parte de las variadas roscas internas. “Como los libertarios y el PRO van a ir todos juntos, después de la elección de CABA, ni interna vamos a tener”, se arriesgó, aunque dejó abierta la posibilidad para las secciones Segunda, Tercera y Sexta, donde se eligen diputados. Pero ese será otro capítulo.

En tanto las reuniones no cesan, la Junta Electoral bonaerense dio a conocer el cronograma electoral correspondiente a las PASO, que si no se eliminan se realizarán el 13 de julio.

En concreto, el 24 de abril es el último día para la entrega de fichas de afiliación y listados de afiliados, mientras que el 4 de mayo vence el plazo de reconocimiento de agrupaciones y partidos políticos.

Más adelante, el 14 de mayo, 60 días antes de los comicios, vence el plazo para presentar las alianzas y el 19 de ese mes debe presentarse la Junta Electoral Partidaria de cada uno. Para el 24 de mayo se vencerá el plazo para presentar las listas y las adhesiones.

El 31, en tanto, es el vencimiento del plazo para la presentación ante la Junta Electoral de las listas ya oficializadas. El 13 de junio, se dará inicio a la campaña electoral, que durará hasta el 11 de julio.