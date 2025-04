El exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein habló sobre el lunes negro en los mercados y calificó de "turbulento" el momento que se vive en el mundo.

"No sabemos dónde estamos parados, eso es lo peor. La incertidumbre es lo que más hace complicadas las cosas. No se sabe cómo van a estar las cosas en 30 días, qué aranceles va a haber, cuáles no, o si va a recrudecer la guerra comercial. Todo eso genera mucha inestabilidad", remarcó el economista, quien fuera segundo de Sergio Massa durante su gestión en el gobierno del Frente de Todos.

"Es como si estuvieras en el mar y el viento viene de un lado y del otro. Tenés que esperar a que calme la tormenta. Es difícil prepararse activamente. Tenemos una parte financiera que nos afecta bastante, está subiendo el riesgo de los países emergentes, y Argentina sube más y eso nos aleja la posibilidad de ir a los mercados para refinanciar las deudas", explicó Rubinstein, en diálogo con Tomás Méndez.

"No tenemos grandes vencimientos, pero se suponía que iba a haber más posibilidades de tantear el mercado mundial y relajar un poco la situación del mercado mundial, y eso ahora se pospone", agregó.



Además, consultado por el futuro inmediato y las prioridades de la Argentina en este escneario de incertidumbre, señaló: "Ahora lo más importante es cerrar el acuerdo con el Fondo. Por alguna razón que no tenemos del todo clara, el gobierno no manejó bien las cosas. Cambió muchas veces su discurso. El propio gobierno creó incertidumbre en temas muy relevantes para los argentinos, como el tema cambiario, que es súper relevante para el país. Ahí Milei tiene algunos tropiezos en distintos frentes, en el económico y comunicacional".

Y finalizó: "Hasta que no se cierre el acuerdo con el Fondo y no sepamos especialmente cómo se modifica la política cambiaria, Argentina no va a tener tranquilidad financiera".