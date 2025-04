Una ominosa sombra de ciento veintisiete metros se proyecta sobre Mar del Plata. La gestión actual de la intendencia no para de proyectar sombras y avanza en un sentido muy similar al de otras grandes urbes. Vale decir, construir torres y más torres, sin preguntar mucho sobre el origen de los fondos ni si lo construido tendrá un destino de especulación inmobiliaria. Y mucho menos preocupados en lo más mínimo por el impacto ambiental y urbanístico. De generar políticas de viviendas para los sectores medios ni hablar, mientras que las viviendas construidas hace un par de años para los sectores populares son trabadas de mil y una maneras burocráticas, como ha ocurrido en el Barrio Fortunato de la Plaza.

La novedad es que hace unos pocos días las asociaciones civiles marplatenses Mirada Ciudadana y Surfriders presentaron una demanda de pretensión anulatoria ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 a cargo del Juez Simón Isacch. Fue para anular dos artículos de la ordenanza municipal 26.448, aprobada en setiembre por la mayoría automática de concejales de Juntos por el Cambio, UCR, CC y LLA. El texto autoriza una muy controvertida excepción al código de ordenamiento territorial para construir un edificio -un adefesio- de treinta y cinco pisos en una zona donde solo se permiten siete pisos, y tuvo la oposición de Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense. El emplazamiento sería en la tradicional loma del Barrio Stella Maris, donde se encuentran buena parte de los típicos y casi centenarios chalecitos marplatenses que son una marca identitaria de nuestra ciudad, y a tan solo una cuadra de la costa.

César Ventimiglia es un conocido luchador marplatense que conduce Mirada Ciudadana, y la abogada Soledad Arenaza es quien redactó la demanda. Ambos son las caras visibles de un grupo de vecinos que verían modificadas sus apacibles vidas por la “picota del progreso” y la voracidad de la renta inmobiliaria. “Una de las cosas más llamativas fue la celeridad del tratamiento de la ordenanza, que fue propuesta por el Ejecutivo. La aprobaron en un mes. Desde Mirada Ciudadana presentamos un pedido de acceso a la información sobre el proyecto inmobiliario y demoraron meses en respondernos, alegaban que no podían porque era un tema que contenía información confidencial”, cuenta Arenaza.

“En la demanda apuntamos a que el Secretario de Obras y Planeamiento tiene a su cargo las dos dependencias que deben expedirse sobre el proyecto antes de ser elevado al Concejo Deliberante para su aprobación: la dirección de ordenamiento territorial y el área de preservación patrimonial, sin que haya en todo el recorrido instancias de participación social ni entidades expertas en la preservación del patrimonio. Son numerosas las personalidades que han expresado su oposición. Hasta el Colegio de Martilleros se ha expedido en contra, además de la asociación civil internacional con sede en Madrid Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio y otras organizaciones”, completa.

“Llama la atención que haya un mismo estudio de arquitectura que proyecta los diversos emprendimientos, y una misma profesional, vinculada al Ejecutivo Municipal, que hace los informes ambientales. En este caso, se trata de una solicitud de modificación de indicadores urbanísticos presentada por el Fideicomiso Alem La Robla, a través de su Fiduciaria Paisajes Urbanos MdP S.A., presidida por Florencia Miconi, luego de haber comprado un chalet patrimonial y algunas propiedades más a su alrededor. Buscan incrementar la altura de la torre, no obstante aun no han presentado ni siquiera los papeles de dominio de las propiedades. Y tampoco hay un anteproyecto, solo un croquis muy básico. El sinsentido es mayor cuando nos enteramos que a un vecino en la misma manzana que quiso agrandar un metro su garaje ¡la municipalidad no se lo permitió! Y luego recibió una carta documento de un vecino, amedrentándolo. En su momento, el ejecutivo dijo que habría una compensación económica que se volcaría a la Rambla, pero eso quedó en el aire porque es de jurisdicción provincial y desde la gobernación negaron tal posibilidad. La compensación también nos la deben”, dice Ventimiglia con cierto humor.

“No sabemos si ya dieron el permiso para iniciar la obra. En el caso de avanzar con el proyecto, en esa manzana se concentrarán casi mil habitantes, más que los que viven hoy en otras diez del barrio, y eso traerá aparejados muchos problemas en los servicios públicos. Somos muy optimistas por la celeridad con que el Juez está interviniendo. Ya ha dado cinco días de plazo solicitando al ejecutivo un informe como respuesta inicial a lo que estamos demandando y también que le remitan la documentación de todo lo actuado”, culmina la abogada patrocinante.

Algunos dicen que el Intendente Guillermo Montenegro está buscando un lugar bajo el sol para su futuro político. Ojalá que los quinientos metros de sombra que la torre proyectará no le oculten al dios Febo, ni tampoco con los otros emprendimientos del plan de negocios inmobiliarios que viene impulsando a toda celeridad y con pocos escrúpulos. Sombras que podrían ser pensadas más allá de lo literal, porque se generalizan las sospechas sobre el origen del dinero de muchos desarrollos urbanísticos suntuosos, como se pudo comprobar en Mar del Plata con el caso “Carbón blanco”, que dejó al descubierto la construcción de torres financiadas por el narcotráfico, o en Rosario con las “Torres Blancas” a la vera del Río Paraná.

“El esquema es simple y bastante trágico: por un lado crecen las muertes por enfrentamientos entre narcos y el consumo problemático de drogas en los pibes de los barrios, y al mismo tiempo los negocios inmobiliarios de los sectores económicos concentrados. No debemos desestimar lo que está pasando en distintas partes del mundo”, concluye preocupado Ventimiglia, quien conoce mucho el tema por haber sido secretario de seguridad durante la intendencia de Gustavo Pulti.

El Flaco Spinetta se preguntó alguna vez en su hermoso tema “Fina ropa blanca” si las sombras podrían huir, y podemos responderle que quizás sí podamos disiparlas, porque la sociedad civil marplatense está empezando a despertarse y a cuestionar el rumbo que pretenden imponerle a esta hermosa ciudad.