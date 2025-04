Brenda Agüero, la principal acusada por el homicidio de bebés recién nacidos en el Hospital Neonatal de la provincia de Córdoba, volverá a declarar el martes 15 de abril en el juicio en su contra.

El juicio comenzó en enero de este 2025 y el próximo lunes 14 de julio, previo a la última defensa de Agüero, hablarán los últimos testigos: el doctor Diego Cardoso, la encargada del sumario administrativo y la abogada del Ministerio de Salud.

Gustavo Nievas, el abogado de la enfermera, aclaró cómo sigue el juicio. El lunes 15 y martes 16 de abril los imputados podrán ampliar sus declaraciones. Recién el 28 de abril tendrán lugar los alegatos del Ministerio Público Fiscal y de los acusadores, y durante la primera quincena de mayo se conocerán los alegatos de la defensa. Luego de los alegatos, "el lunes 26 de mayo las 13 madres de los bebés van a decir la penúltima palabra, el 27 será el turno de los imputados y el 28 habrá sentencia”.

El abogado defensor confía en sus posibilidades

Nievas dijo que la decisión "se adelantó por lo menos un mes porque la hipótesis acusatoria se ha desvanecido mucho y los testigos que venían, repetían lo mismo".

Para el abogado defensor, el jurado popular "no tiene elementos para condenarla" a Agüero porque "nadie la vio hacer nada". Además, argumentó que la enfermera "no tiene ningún antecedente penal, ni registro de personalidad psicopática o psicótica". Y destacó que "los propios expertos médicos dijeron que (los cinco bebés) murieron de otra cosa, dos de un problema cardíaco y uno por una cuestión de sepsis heredada de la madre". Por ende "no había insulina ni potasio, que era la hipótesis del fiscal. De los cinco bebés ninguno registraba ningún pinchazo".

Por último, Nievas criticó a los abogados querellantes que "van a pedir condena" porque la demanda iniciada contra la provincia de Córdoba "totaliza 7.300.000 dólares", por lo que "si no, no cobran".

El caso de los bebes fallecidos

Durante marzo y junio de 2022 cinco bebés murieron repentinamente sin mostrar complicaciones previas. En ese período otros ocho bebés padecieron hiperpotasemia, pero lograron recuperarse. Los peritajes demostraron que hubo letales inyecciones de potasio y la imputación recayó, entre otros, sobre Brenda Agüero, la enfermera de Obstetricia del Hospital.

La causa también investiga a Liliana Asís (ex directora del hospital), Diego Cardozo (ex Ministro de Salud provincial), Alicia Beatriz Ariza (ex jefa de enfermería del hospital), el médico Miguel Pablo Carvajal y Julio Alejandro Escudero (ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud) por "encubrimiento agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionaria pública".