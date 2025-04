Desde Beijing

En las últimas dos décadas, China ha surgido como un actor clave en la cooperación Sur-Sur a través de la financiación para el desarrollo y el reciente apoyo a la energía renovable, ciencia, tecnología y minería. Como afirmó el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, "la ayuda de China a los países en desarrollo consiste esencialmente en la aplicación del concepto de cooperación Sur-Sur".

Sobre esta temática responde en entrevista exclusiva Xiao Dong, ingeniero y director de tesis de maestría en la China University of Mining and Technology, profesor distinguido en UCASAL y reconocido por su innovación y emprendimiento en la provincia de Jiangsu, China. Xiao Dong se desempeña como Director Ejecutivo del Laboratorio Conjunto Internacional de Minería Microbiana de la China University of Mining and Technology. Además, es miembro del Grupo de Cooperación Internacional BERAS y líder del panel de expertos de la Sociedad de Restauración Ecológica de Beijing y de la Sociedad de Energía de Biomasa de Jiangsu.

-¿Cuándo comenzó la relación de cooperación con Argentina?

-Entre 2018 y 2019, figuras clave como Carolina Sánchez, profesora de UCASAL y Secretaria General del Ministerio de Minería de Argentina, y Rodolfo Gallo Cornejo, Rector de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), realizaron varias visitas a la Universidad China de Minería y Tecnología, estableciendo la comunicación inicial. En mayo de 2021, la Universidad China de Minería y Tecnología (CUMT) y UCASAL firmaron un memorando de cooperación estratégica con énfasis en minería microbiana y restauración ecológica de suelos degradados, incluyendo cooperación en investigación, educación y servicios de industrialización tecnológica. En diciembre de 2022, la Universidad China de Minería y Tecnología (Beijing) (CUMTB), UCASAL y Sunwoda Electronic Co., Ltd. (SUNWODA) firmaron conjuntamente un Acuerdo de Cooperación (MOA) para profundizar aún más la cooperación, centrándose en los abundantes recursos minerales argentinos como litio y cobre, y promoviendo la exploración geológica avanzada, el desarrollo minero eficiente, las tecnologías de extracción sostenibles y la investigación en materiales avanzados, abarcando integralmente la industria, la investigación y la educación.

-¿Qué recursos minerales están explotando conjuntamente y cuál es su importancia para ambos países?

-Nuestra cooperación abarca recursos energéticos tradicionales (carbón, gas natural, petróleo) y nuevas energías (hidrógeno, energía solar, eólica) junto con minerales estratégicos como litio y cobre. Las energías tradicionales seguirán siendo pilares fundamentales del desarrollo socioeconómico por un tiempo significativo, esenciales para sectores como electricidad y química. Al mismo tiempo, frente a la creciente necesidad global de transición energética, la cooperación en tecnologías emergentes como baterías de litio y energía de hidrógeno adquiere importancia estratégica. A través de la complementariedad de recursos y colaboración tecnológica, podemos mejorar efectivamente la seguridad energética, impulsar la transición hacia energías más limpias y sostenibles, y promover una reducción significativa en las emisiones de carbono.

-¿Qué tipo de modelo de cooperación están implementando y en qué provincias argentinas se lleva adelante?

-Estamos estableciendo laboratorios conjuntos en tres ubicaciones: los laboratorios de la Universidad China de Minería y Tecnología (ubicados en Beijing y Xuzhou), una base práctica de industrialización en Shenzhen, y el Laboratorio para América Latina en la provincia argentina de Salta. Este último contará con equipos avanzados donados por Sunwoda Electronic Co., Ltd. (SUNWODA), convirtiéndose en una plataforma de investigación abierta líder en Argentina y en América Latina, elevando significativamente la capacidad tecnológica local en exploración y desarrollo minero eficiente, biomateriales para energías renovables y tecnologías de restauración ecológica.

-¿Cuáles son los beneficios de esta cooperación para China y Argentina?

-La creación del laboratorio conjunto bajo el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta constituye un nuevo modelo de cooperación integral en investigación, tecnología y educación impulsado por ambos países, enfocado en el desarrollo eficiente de recursos minerales y el desarrollo sostenible del entorno ecológico. Este centro de investigación conjunta facilitará un intercambio y desarrollo tecnológico clave en los sectores mineros y energéticos, así como la formación conjunta de talento altamente calificado. A través del intercambio académico y formación conjunta, se fortalecerá el entendimiento intercultural y la confianza mutua, sentando una base sólida para la cooperación sostenible, innovadora y mutuamente beneficiosa entre Argentina y China en materia de recursos y energía.

-¿Cómo cooperan específicamente con las provincias argentinas?

-Primero, apoyamos activamente el intercambio de investigadores argentinos y chinos, estableciendo proyectos conjuntos de investigación y brindando apoyo financiero para impulsar la cooperación científica práctica. Segundo, promovemos la formación conjunta de estudiantes de posgrado (maestrías y doctorados) mediante intercambios académicos, programas de estudios internacionales y co-tutoría, cultivando talento altamente capacitado que fortalezca sustancialmente la futura cooperación en diversos campos.

-¿Esta cooperación tecnológica está incluida en la iniciativa de la Franja y la Ruta?

-Sí, esta cooperación tecnológica se realiza activamente en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta.

-¿Cuál es actualmente su relación de cooperación con Argentina?

-Actualmente me desempeño como Director Ejecutivo y de Educación del laboratorio conjunto chino-argentino y como Profesor Distinguido en la Universidad Católica de Salta (UCASAL), impulsando activamente la cooperación integral en investigación, educación e industrialización tecnológica entre ambos países.