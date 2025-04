El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se refirió este jueves, entrevistado por la 750, a la elevación a juicio oral de la causa en la que se lo acusa de llevar a cabo presuntas extorsiones en el marco de su rol en la organización y aseguró que esto solo se explica a raíz de una investigación plagada de arbitrariedades.

Ante la pregunta de La García, denunció: “Toda la dirección del Polo Obrero va a juicio oral. No sé si hay antecedentes de algo así. Somos 17 personas, toda una organización social que tiene más de 25 años de historia. Es como si mañana toda la conducción de un gremio fuera llevada a juicio”.

Esto, sostuvo, solo se explica por los motivos políticos que empujan la causa: “Lo que estamos viendo es una arbitrariedad total. No hay imparcialidad. No hay nada más allá de darle la razón a Pettovello y a Bullrich en las barbaridades que dicen públicamente. Esta es una causa impulsada políticamente desde el Gobierno, no de una persona damnificada”.

Y afirmó: “Se quisieron meter todos: la AFIP, distintos organismos del Estado. Algunos pedidos fueron rechazados, pero quedó claro que el objetivo era armar una causa contra nosotros como organización”.

Por eso, no dudó a la hora de adjetivar la elevación a juicio oral de la causa como un “escándalo”: “Hay juristas importantes –no quiero nombrar a nadie para no comprometerlos– que se agarraban la cabeza al ver esto. Son barbaridades jurídicas”.

Por ejemplo, explicó, en todo el proceso judicial no los dejaron presentar ni un solo testigo ni contar con sus propios peritos de parte a la hora de presenciar la apertura de nuevas pruebas. Así como tampoco pudieron ver los videos de los allanamientos, realizados –según denunció– sin testigos y fuera de protocolo.

“Cuando hablan de defraudación, nosotros mostramos las máquinas, las facturas, los insumos. Y nos dicen que son truchas. Bueno, que vayan al local, las máquinas están ahí. Mostramos las pruebas. Contadores del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno anterior fueron citados y declararon que no hay ninguna irregularidad”, dijo.

Y añadió: “Entonces, lo que pedimos ahora es que el juicio tenga un mínimo de equidad, que podamos presentar todas las pruebas que Casanello no nos dejó presentar”.

Sobre los próximos pasos, finalizó: “Y ahora, cuando sortean las causas, siempre le caen al juez que quieren. Así que, no sé… Pero tengo ganas. Tengo muchas ganas de ir y enfrentar esto de frente”.