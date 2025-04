Hace falta remontarse varios años atrás para dar con la última extensión del subte de Buenos Aires. En junio de 2019, se inauguró la prolongación de la línea E a Retiro, aunque la obra civil de ese tramo estaba prácticamente finalizada desde hacía cuatro años antes con fondos de Nación. Fuera de eso, la apertura de la estación Facultad de Derecho de la línea H marcó, allá por mayo de 2018, el más reciente hito en una red de subtes que con sus 90 estaciones operativas los porteños a la vez aman y odian.

El lapso de ocho años de inacción fue además acompañado por un reguero de argumentos que, siempre esgrimidos desde las autoridades de la Ciudad, fueron justificando la quietud: desde la falta de avales de Nación para endeudarse (en 2012) y el recorte en la coparticipación (en 2020) hasta el cambio de hábitos en la movilidad post pandemia, todo mientras el Metrobús iba erigiéndose como el modo insignia de una gestión que lo ponderaba como superador.

De ahí que la impensada noticia que el jefe de Gobierno Jorge Macri formalizó a fines de febrero vino a sacudir el tablero. “Lanzamos la licitación para desarrollar la línea F”, anunció en conferencia de prensa y la catarata de preguntas no tardó en brotar: ¿se conocía, más allá de los renders, alguna documentación técnica del proyecto? ¿cuáles son los plazos previstos? ¿cuán definida está la traza? ¿qué pasa con la aún incompleta línea H? ¿y cómo se financiará la obra, considerando que el promedio aceptado habla de 100 millones de dólares por kilómetro?

Al otro día la ciudad amaneció empapelada de afiches que daban por hecha a la nueva línea “con F de Futuro”, en tanto la gente del sector se debatía entre el entusiasmo y el escepticismo.

El debate

“El anuncio es un giro sorpresivo pero también positivo, porque más allá de que avance o no avance desmonta el argumento de que hacer subtes es cosa del pasado”, marca Galileo Vidoni, politólogo especialista en planificación del transporte e investigador del Centro de Estudios Metropolitanos. “Si el gobierno actual está asumiendo que la F es el futuro, eso quiere decir que en adelante vamos a poder discutir la posibilidad de construir subtes, como en Buenos Aires sucedía hasta hace 15 años y como sucede en la región: en Lima, Quito, Curitiba, Bogotá, Santo Domingo y Panamá están construyéndose subtes como nunca. Santiago triplicó su red, mientras que para Buenos Aires fueron años de estancamiento total”.

“Nosotros estamos a favor de la F”, sostiene el secretario general de Metrodelegados Beto Pianelli. “Hace mucho que esto se tendría que haber hecho y saludamos la voluntad política de construir la línea. Pero queremos ver y queremos discutir. Creo que no van a hacer toda la línea. La van a arrancar, van a poner un obrador, harán como mucho un kilómetro y con eso van a hacer campaña electoral”, advierte.

“El anuncio entusiasma. A mí también me entusiasmaría que se hiciera. Pero no es nuevo que el PRO mienta con el subte y más con respecto a la F”, reflexiona el legislador porteño de Unión por la Patria Juan Manuel Valdés.

“El escepticismo es bienvenido”, señala en diálogo con Cash el ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, Pablo Bereciartua. “La realidad es que estamos saliendo en estos días con la manifestación de interés internacional, y que se está conformando un equipo muy importante para la construcción. La Ciudad tiene hoy la capacidad para enfrentar esta inversión. Pero además la manifestación de interés va a contener en uno de sus renglones la posibilidad de que nos presenten alternativas de financiamiento. De hecho algunas empresas ya nos han visitado desde que hicimos el anuncio, y lo cierto es que sería una opción más inteligente que usar recursos propios”, agrega y subraya que “en los números que estamos manejando, esta va a ser la licitación más grande del país”.

La traza

La F, por el momento planificada entre Barracas y Plaza Italia, es una pieza estratégica de todo el sistema de subtes porteño, radial y convergente hacia Plaza de Mayo. Será la línea que probablemente tenga el mayor impacto “de red” al conectar con todas las demás en sus 9 kilómetros y 11 estaciones, con una parte importante de su recorrido en el trajinado eje Entre Ríos-Callao.

Al respecto, Bereciartua resulta enfático: “La F es prioritaria. La que hay que hacer y la que se va a transformar en la más usada al generar un ‘efecto red’. Más del 80 por ciento de los pasajeros van a hacer el trasbordo en esta línea, retroalimentando el resto del sistema. Eso va a disminuir los tiempos de viaje y descargar la línea C. El cálculo arroja que va a tener 300.000 pasajeros por día: el tráfico que hoy tienen las dos líneas más usadas, que son la B y la D”.

Aunque no existen estudios de demanda recientes, el sector en general coincide en que la construcción de la F no solo está justificada, sino que se trata del siguiente proyecto del subte en orden de prioridad. Y es que, si bien el microcentro ha ido perdiendo relevancia en favor de “nuevas centralidades”, el macrocentro continúa siendo un área de febril actividad.

Al mismo tiempo se reclama que antes sería necesario finalizar la línea H, donde nunca se construyó el que muchos consideran será su tramo principal: la llegada hacia el sur a la estación Sáenz, la más importante de toda la línea por su potencial intermodal (dado que conectará con el ferrocarril Belgrano Sur y con la enorme cantidad de colectivos que transitan por el centro de trasbordo de Pompeya).

La F es una de las líneas que aparecen en el mapa de la Ley 670 de 2001 (que indicaba, aunque sin fijar plazos, por dónde debían pasar las líneas en caso de construirse). Pero su traza es en realidad mucho más antigua y existe en los planes de la ciudad desde mediados del siglo pasado con algunas diferencias en su recorrido y la ubicación de las estaciones.

El Plan Estratégico y Técnico de Extensión de la Red del Subte (más conocido como “el PETERS”, que fue publicado en 2015 pero nunca pasó por la Legislatura) también la incluyó, pero ubicó su cabecera norte en Facultad de Derecho y no en Plaza Italia como lo hacía la ley 670 y como prevé el proyecto actual.

Críticas

“Llevar la F por Las Heras hasta Plaza Italia no es la mejor solución”, advierte una voz autorizada del sector, quien precisa que para el plan de la ley 670 no se analizó si había una mejor traza, sino que solo se “calcó” el recorrido del Plan Cóndor de 1956. “Estoy a favor de que la línea F llegue a Facultad de Derecho –agrega–. Eso le daría al Mitre y al Belgrano una segunda conexión con el subte y atraería a esta combinación a pasajeros que hoy no usan el ferrocarril porque el rodeo por Retiro no les conviene”.

No es esa la única objeción al proyecto que acaba de presentar el gobierno porteño. También se critica, por ejemplo, que la prevista estación Tucumán queda demasiado lejos de Corrientes y de Córdoba, lo que perjudica al pasajero que trasborda obligándolo a caminar dos cuadras para pasar a las líneas B y D, precisamente las dos de mayor movimiento del subte.

Metrodelegados, entretanto, trabaja en una propuesta alternativa en el tramo sur. “Nosotros proponemos que la F no vaya a Constitución, sino que siga por Vélez Sarsfield y que entre por Iriarte hasta la estación Irigoyen del Roca, que no está funcionando. Ahí meterías a Barracas en serio, descongestionando Constitución y dando conectividad al Malbrán, al Vacarezza, al Garrahan, al nuevo barrio del Procrear II Estación Buenos Aires y a la estación homónima del ferrocarril Belgrano Sur.

Además, en Iriarte y Vélez Sarsfield hay dos plazas gigantes debajo de las cuales se podrían construir talleres para hacer el mantenimiento”, detalla Pianelli y asegura que la línea que tiene que llegar hasta La Boca es la C y que, dados los numerosos cambios urbanos del último cuarto de siglo, “la ley 670 debería reestudiarse y volver a la Legislatura”.

Bereciartua envuelve el debate en paños fríos. “La 670 muestra una traza indicativa, pero quedan todavía muchas definiciones que iremos discutiendo de acá a octubre”, señala en relación a la fecha prevista para que se presenten los oferentes.

La única verdad

La realidad es que el anuncio de la línea F es, por el momento, apenas eso: un anuncio. También la decisión de construirlo. Los estudios técnicos –que sufrieron 14 prórrogas consecutivas, hasta que en 2022 quedaron en manos de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE)– jamás se dieron a conocer. “SBASE maneja el tema con mucho secreto y poco se sabe acerca de en qué porcentaje están listos, aunque se cree que se trata apenas de planos bases, sin detalles, para licitar, no para construir. Como para que luego la empresa que gane la licitación termine de diseñar el proyecto”, señala en off una fuente de la empresa de gestión estatal. El propio Bereciartúa confirma que hoy se trabaja en un documento que permita cotizar y licitar.

El estudio de impacto ambiental (un procedimiento regulado desde 1999) cerraría recién el próximo septiembre. Se espera que la licitación se llame este año y se adjudique en 2026, cuando también arrancaría la construcción.

Pero aquí aparece un dato relevante: solo se licitaría el primer tramo de la línea entre Brandsen (Barracas) y la avenida Santa Fe, que de acuerdo a lo previsto se inauguraría recién en 2031. Para el segundo tramo (en principio, hasta Plaza Italia) no hay proyecto, ni financiamiento y menos una fecha de inauguración.

La noticia de la F no opera en el vacío. El gobierno de la Ciudad lanzó el anuncio en el marco de un plan con eje en la “movilidad transversal” que incluye la ejecución de las líneas “Trambus” (una especie de Metrobús, pero eléctrico y silencioso) T1 y T2, que en principio reemplazarían las trazas de las líneas de subte G e I proyectadas en la ley 670.

A la vez se analiza construir una potencial estación de transbordo en la Facultad de Derecho para conectar la actual cabecera de la línea H con los ferrocarriles Mitre y Belgrano Norte. “Nos gustaría que ese tramo hasta Aristóbulo del Valle funcionara en forma similar a un subte, aunque con una frecuencia un poco más baja, con una estación en Aeroparque y mejorando la de Ciudad Universitaria”, adelanta Bereciartua, aunque reconoce que para eso sería necesario articular con las autoridades de Nación.

En cantidad de pasajeros, el subte continúa entre un 15 y un 20 por ciento por debajo de los valores anteriores a la pandemia, dato que en buena medida puede asociarse a la suba del boleto (hoy está el doble que el de colectivo).

Vidoni considera riesgoso usar la caída de pasajeros como argumento para poner en duda las obras en el subte, que sigue siendo el mejor modo para bajar la contaminación y la congestión. “Hay un clima de época en el que se ve una especie de revancha de los automovilistas contra la política de las bicisendas y obras como lo que fueron las esquinas ampliadas –analiza el experto–. Incluso Jorge Macri tuvo al principio de su gestión un discurso ‘cochista’. Por eso la buena noticia del anuncio de la línea F es haber roto la idea de la Ciudad militando en contra del subte”.