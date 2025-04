El diputado nacional por Río Negro, Martín Soria, adelantó lo que pasará con la causa de la criptoestafa $LIBRA y aseguró que el Gobierno va a intentar impedir el trabajo de la comisión investigadora con “trampas”.

Soria señaló que el 23 de abril se conformará la comisión investigadora por el escándalo de la criptoestafa $LIBRA que salpica al presidente Javier Milei y varios de sus funcionarios. En este contexto, el diputado nacional de Río Negro aseguró que desde el oficialismo “van a querer armar alguna trampa” para impedir la investigación.

“Ellos quieren tapar todo y que no se conozca la verdad. Creo que a esta altura todos los argentinos, en el medio del tercer paro general contra este Gobierno y sus políticas, ya saben que estamos en manos de un estafador. Estafó a todos los argentinos en la campaña y terminó estafando a medio mundo vía Twitter y dejando todos los dedos pegados. Los tipos con los que armó esta estafa entraban y salían a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos”, sostuvo Soria en la 750.

“Más allá de lo que puedan intentar hacer, no me gustaría estar en la piel de los funcionarios que tengan que pasar por esto y tengan que explicar las cuatro veces que entró este chico norteamericano, Hayden Davis, a fotografiarse con Milei”, agregó.

“Podes inventar lo que quieras pero las fotos están, las reuniones están. Este chico subió un video a las pocas horas diciendo que era asesor de Milei y que tenía 100 millones de dólares de la Argentina que no eran, sino de Milei y sus socios. Y dijo en el video que dejaba abierta una puerta de 48 horas para recibir instrucciones. Está grabado. Como también está grabada Cristina Pérez, la señora del ministro de Defensa Petri, diciendo que la hermana del presidente cobraba plata en dólares para permitir entrevistas con su hermano. No vi a ningún fiscal de Comodoro PRO para que explique lo que quiso decir. Más allá que en Argentina ya hay más de 100 causas contra el presidente y sus funcionarios. Lo importante no es lo que pueda hacer Comoro PRO, sino que todos los días se suman causas en todo el mundo. Va a ser un papelón muy grande”, cerró.





En el mismo sentido, la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Mónica Schlotthauer, aseguró que la creación de la comisión ivestigadora "significó un triunfo de la oposición", sin embargo, advirtió que "a este Gobierno no lo paramos si no hay mucha gente en la calle".

"Volver al FMI es volver a pedir plata como todos los Gobiernos, para la necesidad de los empresarios y terminamos pagando los trabajadores. Muchas personas hablan de otras cosas y no de esto que es el verdadero problema", dijo.









La puja por los lugares en la comisión investigadora

El proyecto de resolución fue aprobado con 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones. Comenzará a funcionar el 23 de abril. Un día antes, el 22, serán citados el jefe de Gabinete, el ministro de Economía, su par de Justicia y el titular de la CNV

Los bloques tienen hasta el viernes para proponer a sus representantes. Estará compuesta por 26 diputados, tendrá tres meses para emitir un informe y amplias facultades para indagar en la supuesta “criptoestafa”.

La puja por los lugares en la comisión quedó evidenciada este miércoles: La Libertad Avanza y el PRO crearon nuevos interbloques para tener más lugares. Los libertarios se aliaron a una diputada tucumana con la que tenían buena sintonía, Paula Omodeo, y tendrán 40 miembros, mientras que el PRO se unió al MID de Oscar Zago y un fueguino, Ricardo Garramuño, y llega a 41 integrantes.

Con estos movimientos, la comisión, que originalmente era de 24 integrantes, pasará a tener 26. Quedará de la siguiente manera: : seis de Unión por la Patria, cuatro del nuevo interbloque del PRO, cuatro de La Libertad Avanza y sus aliados, tres de la UCR, dos de Encuentro Federal, dos de Democracia para Siempre, dos de la Coalición Cívica, dos de Innovación Federal y uno del Frente de Izquierda.