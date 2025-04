El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Carlos Heller destacó este jueves el paro general de la CGT y criticó el alineamiento del presidente Javier Milei con Estados Unidos.

Para Heller, el paro “es importante”, aunque lamentó que, "en la medida en que haya transporte, se intenta mostrar la parte que no para”.

“Pero creo que el paro es de una magnitud grande. Hay que vincularlo con lo de ayer. La medida de fuerza que se decidió es con la movilización de ayer con los jubilados y el paro de 24 horas de hoy. Lo que queda claro es que la gente se manifiesta en paz y en orden si no se la maltrata o provoca”, destacó, en diálogo con la 750.

Por otra parte, el diputado de UxP señaló que el objetivo de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de levantar los aranceles "no sería objetable si no fuera por su fuerte acción monopólica”, y aclaró que en Argentina esta política “proteccionista” no se hace porque “tenemos una política a favor de Estados Unidos”.

"No se trata de tener una política anti Estados Unidos, sino una política de multilateralidad”, apuntó.

Por último, criticó la decisión del Gobierno argentino de volver al Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que todavía no se sabe “lo más importante” del acuerdo.

“El FMI fue creado para dar estabilidad, para auxiliar y atender los desequilibrios que se podrían dar. En realidad siempre actuó como un organismo de condicionamiento de los países en vías de desarrollo frente a las exigencias de los países centrales, en especial de Estados Unidos y sus corporaciones. El FMI tiene una misión que hace a ayudar al cumplimiento de objetivos. Lo que se habla todavía es hueco porque todavía no se sabe lo más importante que son las condicionalidades”, cerró.