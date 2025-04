Es una sociedad musical y una cofradía la que integran Roger Muzzio y Nilo Costa; los dos, artífices de mundos donde habitan muchos e invitan a todos. Así lo hicieron con Circo de Pulgas (2021), ahora con Terranova Express (Cabrones Records): 10 canciones que combinan rock, soul, funk y más; con muchos músicos subidos a un mismo tren o expreso de destino por descubrir. “Hemos reafirmado la sociedad composicional y artística, ganamos experiencia en el camino y buscamos abrir el juego con los amigos. Terranova Express es un viaje hacia la búsqueda de una tierra nueva, de un espacio mejor. En Circo de Pulgas, planteábamos la defensa del estado de ánimo, para generar una trinchera de felicidad y de pasarla bien; una especie de salvavidas, de salida desde los sótanos del estado de ánimo en los que estábamos en ese momento. Pero la trinchera se nos empezó a llenar de agua, y la búsqueda ahora es generar un espacio nuevo para llenarlo de felicidad, de buen gusto, de música, de amigos, de buenos momentos”, comenta Nilo Costa a Rosario/12.

“Esa trinchera es artística, porque es lo que nos compete, es lo que hacemos y es lo que nos pone bien. En estos momentos estamos viviendo una espiral de urgencia permanente, y cuando uno anda con un tarro detrás de 25 mil goteras, pierde el foco de lo que te hace bien. En algún momento, hay que frenar la pelota y entender que más allá de todo no hay urgencia más necesaria que un cacho de felicidad”, prosigue el letrista y armoniquista.

En Terranova Express, las letras corren por cuenta de Nilo Costa, y la música (y la guitarra) hace lo propio desde la imaginería de Roger Muzzio. La manera compositiva es peculiar, y los encuentra en un estado de felicidad compartida. En este sentido, Muzzio confirma que “con Nilo tenemos una cosa que no remite solamente al trabajo; nos vemos cotidianamente y las canciones dan cuenta de nuestra amistad. Es como si fuéramos un ente de dos cabezas (risas). La metodología es un poco la misma, o sea, yo hago música por música, de una manera completamente diferente a como trabajaba años atrás, cuando tenía que tener una idea sobre por dónde quería ir. Con Nilo, yo hago la música, y esa música dice nada más que música. Y empieza a tener otro contenido cuando Nilo descubre que esa música decía tal cosa. Es muy loco, pero es así. Hay una música a la que Nilo le pone letra, y yo ahí descubro que esa música estaba diciendo algo. Y eso me parece tremendo”.

Nilo Costa: -Esta relación de amistad y de cotidianidad es también de coincidencia en muchos aspectos, no solamente en lo musical, sino en lo que tiene que ver con la cultura rock, haber visto películas similares, haber leído los mismos libros, haber visto teatro en formas similares, tener una visión política similar; todo eso hace que uno vaya jugando y cocinando el guiso de los temas antes de que aparezcan. Como decía Cortázar, cuando uno se sienta a escribir el cuento, el cuento ya está escrito adentro de uno. Cuando él me pasa la música y la melodía, yo lo que tengo que hacer es descubrir qué es lo que dice esa música con respecto a todo lo que hemos vivido, dicho, hablado y compartido, durante días y noches y charlas y asado y vino. Me resulta muy placentero, es un disfrute permanente, porque me hace descubrir cosas que me llevan a otros momentos, a otros lugares, y a canalizar toda una serie de situaciones que tengo que compactar en tres minutos, con cuatro párrafos y un estribillo.

-Una tarea para la cual cuentan con la colaboración de muchos músicos; es notable la lista de invitados, pero pienso fundamentalmente en las voces, por la entidad que dan a las letras.

Roger Muzzio: -Después de tantos años de deambular, tocando con distinta gente y en distintas bandas, conozco muchos músicos con los que me llevo bien, por suerte (risas). Tengo gente conocida muy talentosa. Y cuando la canción más o menos ya está, sugiero la voz de determinado cantante y lo acordamos. En ese sentido, Fer Prieri es la voz de Cabrones Records, con eso te digo todo, y en el caso de la canción que canta Pau Soka (“Los lobos”), prácticamente se compuso pensando en ella. Y después pasa que, al grabar la voz, surgen otras cosas, imposibles de predecir.

Costa: -Tiene que ver con la destreza del cantor y eso es algo que excede nuestro propio talento. Nosotros no podemos imaginar que Fer diga: “En este tema vamos a grabar cinco voces y armar un coro”, no se nos hubiese ocurrido; y ese juego de posibilidades se da cuando el resto del tema ya está finiquitado, grabado y plantado. Uno de los temas, “El jardín oculto”, es para nosotros este lugar maravilloso que hemos logrado llevar adelante, donde poderjugar un rato con las posibilidades y las destrezas de cada uno, y ser felices.

Las anécdotas que refieren Muzzio y Costa son varias; apelan a la tarea solidaria y de talento de amigos y colegas, repartidos como están por el mundo, enviando sus partes grabadas o yendo a grabar a la casa de los músicos, imposible de ser reunidos, todos, en un mismo escenario para una presentación en vivo. El ámbito de encuentro que proponen los dos es imaginario, abierto y plural, pero no menos cierto, gracias a las formas que producen las bellas melodías y las letras poéticas. Un ámbito del que nadie quiere quedar afuera. En este sentido, comenta Muzzio: “Lucho Cristini, de Vilma Palma, me dice: ‘¡Que no me entere que metés a otro percusionista! Me hago tiempo y voy a grabar a tu casa; bancame’. Lo hemos bancado meses, porque estuvo viajando por todo el mundo. Incluso, ¡este disco se demoró en parte por culpa de Lucho! (risas)”.

Justamente, es la ausencia de presiones de cualquier tipo las que hacen que el disfrute sea absoluto. Viajar a bordo de Terranova Express es contagiar un estado de ánimo necesario, que conecta con lo que no debe olvidarse: el gusto por la buena música y la confianza en los mundos que a través suyo pueden crearse. Un tercer disco ya está en camino y lo confirma: “Ya está maquetado, y estamos en proceso de comenzar la grabación de algunas guitarras. Es un disco que, si bien sigue teniendo la música funky, soul y blues, como base fundamental, funciona como una especie de banda de sonido de una película, en donde habrá varios protagonistas, un lugar determinado, y seguramente alguien que oficie como una voz en off”, agrega Costa.

Terranova Express es una creación de Roger Muzzio & Nilo Costa y cuenta con las participaciones de Fer Pieri, Pau Soka, Daniela Tenreyro, Manuel Asenjo, Adriel “Yankee” Forlla, Las Hermanas Soul, Roberto Ceballos, Germán Gaitán, Rudy Fuentealba, Martín Azote, Lucho Cristini, Poyo Moya, Alex Reyes, Adrián “Taka” Carlesso, y Andy Cossani.