El Gobierno chileno informó la renuncia de Pamela Venegas como jefa de Estadio Seguro tras los graves incidentes registrados en el Estadio Monumental que dejaron dos hinchas de Colo Colo fallecidos y obligaron a suspender el partido con Fortaleza (0-0, 70 minutos de juego) por la Copa Libertadores.

Según los medios de Chile, así lo informó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien condenó los desmanes y lamentó la muerte de las dos personas, correspondientes a una joven de 18 años y un menor de 13, que habrían sido aplastados en medio de una avalancha y donde se investiga la presunta participación de un carro de carabineros.

"Dadas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, las formas en que se adoptaron algunas decisiones, la encargada de Estadio Seguro, Pamela Venegas, ha presentado hace poco rato su renuncia, y la he aceptado inmediatamente", expresó Cordero, quien añadió: "El Gobierno cree conveniente señalar que el fútbol es un espectáculo que busca que las familias y las personas puedan participar de él activamente, sin temor y sin riesgos. Y por lo tanto los actos vandálicos, especialmente como los que ocurrieron, con indiferencia a lo ocurrido con esta tragedia en concreto, es un asunto respecto del cual no podemos tolerar".

En tanto, fue imputado el carabinero presuntamente vinculado a la muerte de dos personas y se trata del conductor del carro lanza gases que habría tratado de controlar una estampida de hinchas que intentaban entrar por la fuerza al estadio. Según detalló el Ministerio Público, se investiga si el vehículo policial tuvo una participación directa en los decesos, tras aparentemente pasar por encima de una reja perimetral en la que había dos hinchas atrapados, pero el carabinero no fue detenido.

Según explicó el fiscal Francisco Morales: "Se produce una estampida que implica la caída de una reja y, en este momento, se está investigando si es que algún carro policial tuvo participación, finalmente, en el deceso. De momento, lo que se sabe es que una de las rejas aplasta a estos dos jóvenes con un peso mayor, un peso que puede ser atribuible a distintas causas y todas están siendo investigadas como posibles hipótesis de trabajo para poder determinar cuál fue, finalmente, la causa del deceso de estos jóvenes".

"Estas personas, de acuerdo a los antecedentes preliminares, junto con al menos un centenar de otros sujetos, intentaron botar las rejas con el interés de intentar ingresar hasta el Estadio Monumental y es en ese poco claro contexto, de momento, es que se verifica el hecho. Estamos trabajando con todos los medios técnicos y, además, con las cámaras que se encuentran en el lugar para poder determinar la forma de ocurrencia de los hechos", añadió.

Al ser consultado acerca de los involucrados en el hecho, Morales dijo: "La persona que estaba conduciendo el carro de momento tiene la calidad de imputado, sin perjuicio de que no se ha procedido a su detención, toda vez que no existe ninguna causal que habilite la detención hasta el momento, sin perjuicio de que se están realizando todas las diligencias para poder esclarecer o determinar si tuvo participación o no".

El comunicado del Colo Colo

El club Colo Colo publicó en sus redes sociales un comunicado en el cual lamentó el fallecimiento de los simpatizantes, a la vez que le envió las condolencias a las familias y amigos de los hinchas. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos de nuestros hinchas en la previa del partido ante Fortaleza de Brasil en las inmediaciones del estadio. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y cercanos. En señal de duelo, informamos la suspensión del Arengazo que se iba a realizar este viernes 11 de abril", expresó la entidad.

Ingreso del público y suspensión

Según informaron medios locales, la tragedia habría ocurrido antes de que comience el encuentro en Santiago por una avalancha generada por personas que intentaron ingresar al estadio y donde tuvo que intervenir la Policía con un camión hidrante.

El partido entre el elenco trasandino y el brasileño había comenzado, a pesar de los incidentes, y se habían disputado 70 minutos de partido. Sin embargo, varios hinchas presentes en el estadio ingresaron al terreno de juego para detener el duelo y reclamar la suspensión del mismo.

A raíz de los incidentes, se pudieron registrar varias personas heridas -todavía no se conoce la cantidad exacta- y dos de ellas habrían fallecido luego de ser trasladados a los centros de salud más cercanos.

La victima de 13 años habría muerto producto de la avalancha, mientras que la joven de 18 años habría perdido su vida debido a un vehículo policial de Carabineros, quienes buscaban calmar los incidentes ocurridos. La mujer habría sido atropellada por un auto lanza aguas y ambas fueron aplastadas por una reja que se desplomó por la bataola.