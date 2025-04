Leandro Santoro, el primer candidato a legislador porteño de "Es Ahora Buenos Aires", dio inicio este viernes a su campaña electoral rodeado de jubilados en el club Saber de Parque Chas. "Entendemos que los jubilados son los más perjudicados por el clima de época", sostuvo el actual diputado nacional. "Si está de moda el egoísmo, no cuenten con nosotros", enfatizó.

En ese marco, el candidato del peronismo porteño aseguró que si bien "los jubilados están postergados desde hace mucho tiempo", el trato que recibieron en los últimos meses ha generado un clima inédito "de crueldad, insensibilidad y abandono ".

"Esto arranca porque hay un proyecto de país absolutamente individualista que parte de la premisa de que las personas se tienen que arreglar solas, una suerte de sálvese quien pueda", lamentó.



"Y si está de moda el egoísmo que no cuenten con nosotros. Y si está de moda la crueldad que no cuenten con nosotros. Y yo voy a contar con ustedes para que me ayuden a parar a la Argentina y a la Ciudad para decirle al poder político y económico que este pueblo tiene dignidad, que no se va a arrodillar y que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se naturalice el abandono y la crueldad", siguió.



Jubilados inquilinos: un problema que está a la vuelta de la esquina

Por otro lado, Santoro advirtió que existen problemas que, aunque hoy no estén en la agenda pública, inevitablemente dentro de unos años sí van a estar: como la vulnerabilidad de los jubilados inquilinos.

"Ustedes son probablemente la última generación de jubilados propietarios. Las estadísticas demuestran que la mayoría de los jubilados son propietarios y de la misma manera las estadísticas demuestran que la gente que se está por jubilar es inquilina", indicó, y alertó que eso puede derivar en un colapso si no se lleva adelante una política de vivienda urgente.

"Es ahora el momento de levantar nuestra voz, de ir a luchar por lo que nos corresponde. Es ahora Ciudad de Buenos Aires el momento de ganarle al abandono y a la crueldad. A seguir en la lucha", concluyó.



