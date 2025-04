La ola de amenazas de tiroteos en colegios secundarios llegó a la localidad bonaerense de Escobar. Se filtró una conversación correspondiente a un grupo de Whatsapp donde algunos estudiantes de la Escuela Nº 2 Fray Luis Beltrán de Matheu proponían realizar un tiroteo en pleno establecimiento educativo este viernes por la tarde.

La intimidante conversación, que proponía incluso las formas de accionar, se difundió hasta llegar a los padres del colegio y la Justicia. A raíz de la denuncia presentada, Josefina Selleart del Fuero de Responsabilidad Juvenil Nº 2 del Departamento Judicial Zárate - Campana, solicitó que se presente personal policial en la puerta de la institución educativa de 7 a 8 de la mañana de este viernes, a la hora del ingreso. Junto a ellos habría un móvil policial resguardando la zona y agentes municipales y de la Guardia Urbana.

Además, la fiscal pidió que se armen causas por averiguación de ilícito, que en esos documentos incluyan las capturas de pantalla de las conversaciones por la aplicación de mensajería y que se tome declaración de los padres y directivos del colegio.

Debido a que hay menores de edad como objeto de la investigación, la Justicia le dio paso a que interviniera la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, por lo que no se darán a conocer las identidades de los involucrados.

Los mensajes del grupo

Algunos de los mensajes que trascendieron de este grupo de Escobar demuestran un importante grado de violencia. "Los quiero a todos pillos. Ya tuvimos a uno de esos profesores que se hizo el vivo y cobró, así que rescátense", alertó uno de los participantes. "El viernes a la tarde ya saben donde nos encontramos. Preparamos todo y arrancamos el tiroteo", intentaban organizar.

Sin embargo, la alteración escaló luego de la denuncia sobre el caso: "no se quién mierda fue el que dijo que íbamos a hacer el tiroteo, pero prepárense", dijo un adolescente que advirtió "no quiero a ningún cagón. El que va a arrugar que se salga ya y más vale que no diga nada porque tiro en la frente". También se amedrentó con que a quien hablara "les bajamos la cabeza de un tiro a toda la familia". El mismo grupo de Whatsapp exhibe fotos de diferentes armas, donde también pedían que "si alguien tiene más, traiga".

Todo esto fue desbaratado gracias a que la madre de uno de los niños le envió las capturas de pantallas al preceptor de su hijo. “Me llegaron estas capturas por mi hijo y la verdad que tengo miedo. Mi hijo tiene miedo y no quiere que diga quién le mandó eso. Pero fue un amigo suyo que lo añadió a ese grupo y salió. Y ahora lo tienen amenazado por no querer ser partícipe. Mañana mi hijo va a faltar porque tiene miedo, pero por favor si no van a suspender las clases por los menos avisen en los grupos, así los padres están alerta", escribió la mujer, quien no quiso que trascendiera su nombre ni su número de celular. A raíz de esta alerta muchos alumnos no asistieron al colegio escobarense con dirección en Alvear al 71 por decisión de sus padres.

Los casos anteriores

En las últimas semanas se vienen reiterando situaciones similares en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, como fueron los casos de Ingeniero Maschwitz y de Mar del Plata, en una creciente ola de violencia que preocupa a la comunidad educativa entera.

El primero de estos hechos, en la Escuela Media Nº 4 de Maschwitz, también fue planificado en un grupo de Whatsapp, donde una estudiante aseguró "ya tengo las armas, mi padrastro las tiene". También indicó que "persona que ven, persona que le disparan" y advirtió que "los disparos no serán solo para los estudiantes, sino para el que se arrepiente también".

El fiscal Fernando Martín Reinas, también del Fuero Penal Juvenil Nº 2 de Zárate - Campana, fue quien quedó a cargo de la investigación de la causa, caratulada como "intimidación pública". En este caso la masacre habría sido planificada por una niña con "problemas mentales" según los directivos estudiantiles. Por una decisión judicial, quienes participaron de la planificación del tiroteo no podrán acercarse a menos de 100 metros del colegio y deberán estudiar durante 4 meses de forma remota.

Algo similar sucedió en Mar del Plata, donde tres niños de 11 años se grabaron mostrando un arma de fuego y amenazando con asesinar a un compañero suyo. Todos los estudiantes pertenecían al colegio Jesús María del barrio Regional, ubicado en Estado de Israel al 3000.

La denuncia de los padres del curso produjo que el personal de la Comisaría 12 realizara una rápida intervención junto al Gabinete Técnico Operativo e identificaran el domicilio de uno de los estudiantes de primaria.

Las madres de los niños involucrados se disculparon con la familia del niño amenazado y aclararon que el revólver mostrado en el video está fuera de uso y solo es atesorado como una reliquia familiar. Por este caso el fiscal del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil Nº 3, Walter Martínez Soto, le abrió una causa al padre de uno de los niños por averiguación de ilícito.