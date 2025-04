El director de Página/12, Hugo Soriani, fue fundamental para que existiera Rosario/12. Era un porteñazo --con todo lo que eso implica-- que no dejó de venir a visitarnos o festejar los aniversarios. Nos pedía que lo trasladaran "con los ojos vendados". Así nos gastaba por rosarinos, pero siempre bancó y nos sacudió cuando nos tuvo que sacudir. Fueron mas de 35 años de laburo, fuera de mi viejo y mi hermano, con nadie he pasado tanto tiempo. No nos veíamos tan seguidos pero tampoco hacía falta, hablábamos cada tanto por teléfono o cruzábamos mensajes de wasap. Ultimamente compartíamos pesares, pero prefiero recordarlo con la sonrisa apretada y la ironía a flor de piel. Vamos a extrañar a VerdHUGO, como le decía yo... un maestro en el sentido más amplio de la palabra.

Director de Rosario/12