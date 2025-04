Este sábado por la tarde, en Parque Rivadavia, científicos y científicas desarrollaron el festival "Ciencia de la A a la Z" que consistió en 27 minicharlas de ciencias exactas, sociales y humanidades, cada una con una temática iniciada por una letra del abecedario, junto a diferentes stands de divulgación científica donde grandes y chicos podían aprender y jugar. El festival ocurrió en pleno corazón del barrio porteño de Caballito, donde se disfrutó de grandes oradores y oradoras como Alberto Kornblihtt, Andrea Gamarnik, Diego Golombek, Juliana Cassataro y Mario Pecheny. La organización fue de Valeria Edelsztein, doctora en Química e investigadora del CONICET, y Claudio Cormick, doctor en Filosofía e investigador del CONICET.

Charlas y stands

A las 14:10 empezaron las minicharlas en que cada presentador tenía 5 minutos para hablar de su temática. Se habló de la importancia de la satelidad argentina desde Arsat, de la biotecnología, del sector nuclear nacional, de la soberanía que aporta la ciencia a la Argentina y de las necesidades de unidad del sector público con el privado. Desde Fundación Huesped hablaron de HIV y hubo un segmento para hablar de Inteligencia Artificial. También hubo temáticas sociales y humanitarias, desde el antiguo Estado de Egipto y sus diferencias con el Estado moderno, hasta los juegos y apuestas online, el whisky y la cultura alcohólica y de enfermedades como chagas, zika y dengue.

Se hizo eje en que Javier Milei eliminó la visión estratégica que tuvo y podría tener el estado argentino en todo el amplio campo científico. Allí coincidieron trabajadores de la educación pública de la Asociación Gremial Docente de la UBA, trabajadores de la salud del hospital Bonaparte y ex combatientes de Malvinas que denuncian el discurso presidencial sobre la autodeterminación de los "kelpers".

Junto a los reclamos por el retroceso de la ciencia nacional y de su desfinanciamiento, el objetivo del festival era demostrar la importancia de lo que se trabaja en distintos ámbitos científicos y demostrarle a personas de todas las edades su relevancia: centenares de personas asistieron al festival, incluyendo niños que se sorprendieron con sus descubrimientos.

Había decenas de stands como los de las facultades de Ciencias Exactas, Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el de ATE CONICET, FOETRA (sindicato de telecomunicaciones), INTA, Esparciencia, la Alianza contra la Estigmatización y la discriminación por VIH, Jovenes Cientificxs Precarizadxs, la red de periodismo científico y El Átomo Inquieto.

En estos puestos las familias jugaban y preguntaban alrededor de temáticas como las moléculas, el ph y las reacciones químicas, los avances argentinos en la detección del dengue, la enfermedad Chagas, espacios de cultura y sociales, descubrir de qué se componen las estrellas, fluidos en movimiento y descubrimientos sobre el ADN.

La organizadora del festival

Página/12 habló con los científicos que realizaron "Ciencia de la A a la Z". La doctora en Química, Valeria Edelsztein, contó que organizó la festividad junto a "un grupo autoconvocado de investigadores, de trabajadores de la ciencia y la tecnología", y destacó que junto a su equipo hubo otras instituciones como el Museo Argentino de Ciencias Naturales y FOETRA. Edelsztein afirmó que el objetivo del festival era "visibilizar el trabajo que se hace en ciencia y tecnología en Argentina, desde Argentina y para Argentina". Y lo describió como "un acercamiento a la comunidad" que evidencia "la situación del sistema científico tecnológico". Además de la desfinanciación, la doctora aseguró: "somos atacados sistemáticamente por el gobierno", por lo que acodaron en la necesidad de salir de la virtualidad y "mostrar que a la gente le importa la ciencia, la salud y la educación".

Por esto invitaron a 27 científicos a que introduzcan sus temáticas. Edelsztein destacó que buscaron "mucha diversidad disciplinar, que haya paridad de género"y que sea para todas las edades". Mencionó que en nuestro país "lo que hay que hacer es cuidar lo que tenemos y fomentarlo todavía más" y fortalecer la articulación público-privada. Por todo ello, la búsqueda final es "que se entienda en su totalidad que necesitamos de este financiamiento del Estado para que se puedan llevar un montón de desarrollos en Argentina", sumado a la explicación de que "ningún país crece sin apostar a la ciencia".

Ciencia en los stands

Carolina Carrillo, investigadora del Conicet y docente de Exactas de la UBA, es parte del equipo "De qué hablamos cuando hablamos de Chagas". Y declaró que esta "es una problemática super presente en nuestro país y en el mundo", pero que no se trata como se debería. Por eso su charla en el stand fue "atractiva, clara y contra los estigmas" de esta enfermedad. Carrillo destacó el derecho por ley argentina que tenemos de ser correctamente diagnosticados y tratados en caso de dar positivo, algo que muchas veces no sucede porque pensamos "que no estamos en riesgo". Carrillo mencionó que su búsqueda es la de "llegar a las personas" dado que "le puede cambiar la vida a alguien". Contó que están promocionando un conversatorio por Zoom el 25 de abril, de 11 a 13, al que se puede acceder por sus redes sociales: Hablamos de Chagas.

Ianina Ferder, investigadora asistente del Conicet, y Marina Luz Ingravidi, becaria doctoral del Conicet, son dos trabajadoras del Instituto IB3 de Exactas de la UBA. Ferder mencionó que deseaban "mostrar que la ciencia es importante, más que nada en este momento porque está muy desfinanciada, sin una proyección que nos permita tener objetivos específicos para nuestros proyectos". Ingravidi destacó que es positivo "mostrarle a la sociedad en general esto que hacemos", que es costoso en esfuerzo y económicamente, por lo que se necesita un apoyo estatal hoy ausente.

Ambas dijeron que en la feria harían "un recorrido por el ADN, vamos a hablar de qué es el ADN" y donde se puede encontrar. Y extrajeron ADN de una banana en una actividad formativa. También reprocharon que el ajuste a la ciencia se replica en la educación donde "los sueldos docentes están muy devaluados", así como los sueldos del Conicet. Pidieron que "aumente mucho" el financiamiento "para ser competitivos con los países del primer mundo".

Macarena Alonso y Nerina González hacen sus doctorados en el Instituto Leloir, que tuvo su propio stand. Ambas doctorantes estuvieron aportando conocimientos para que los niños y niñas hicieran un experimento de ph, algo "visual y que les llama la atención", ya que dependiendo los componentes que se le agregaba al jugo de repollo, cambiaba de color.

Alonso y González dijeron: "estamos acá por voluntad propia y porque pensamos que esto es muy importante para seguir contando lo que hacemos en el Instituto; es lo más lindo venir y que nos comenten que están orgullosos de lo que hacemos y nos feliciten", así como "inspirar la curiosidad en los chicos". Nerina González hizo una autocrítica: "antes no se hablaba mucho, no se divulgaba mucho. Esto tiene que ser más del día a día".

Martina Mendelech es la coordinadora de "El Átomo Inquieto", al que definió como "un taller de experimentos para infancias donde tratamos de llevar la ciencia a donde se pueda: eventos, cumpleaños, escuelas". Su apuesta es que los niños "hagan experimentos con materiales reales de laboratorio", con la intención de acercar aquello que parece lejano para que "la ciencia esté al alcance de todos". La coordinadora del grupo lamenta que la ciencia argentina, que es "muy potente y con excelentes científicos reconocidos mundialmente", esté hoy "totalmente desfinanciada". Mendelech participa del programa "clubes de ciencias de la República Federal", donde reclama que el gobierno porteño "nos está desfinanciando", lo mismo que se ve en escuelas primarias.

Pero no todo fue ciencias exactas. Julián Rebón, secretario de Estudios Avanzados de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigador del Conicet dijo que su participación es la idea de "compartir lo que hacemos en la universidad pública como en el Conicet, que es producir conocimiento de calidad para entender el mundo en el que vivimos y transformarlo para mejorar la realidad de nuestro pueblo enseñando, produciendo conocimiento e interviniendo". Y agregó que el gobierno "ataca a la ciencia y en particular a las ciencias sociales" porque la ciencia social "supone una perspectiva crítica" respecto a cómo se plantean las problemáticas sociales, fundado en datos y no en prejuicios. El responsable de Estudios Avanzados de Sociales dijo: "los grandes problemas que hoy enfrentamos son sociales: la pobreza, la inflación, la violencia, que requieren de soluciones sociales".

Informe: Juan Martín Bravo.