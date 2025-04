Dicen por ahí que las mujeres movemos el mundo, dicen por ahí que el arte se hizo para compartir. Probablemente bajo esas dos premisas, esta noche tres compositoras argentinas –dos locales y una visitante- aunarán fuerzas en un concierto ideal para terminar la semana con canciones nuevas en la cabeza.

Así, esas melodías que no suenan en las radios masivas, pero que deberían hacerlo porque tienen un alto vuelo musical y poético se escucharán a partir de las 21.30 en el Museo del Instrumento (Vicente López 359). Allí, por los caminos poderosos del under se reunirán las salteñas Valen Taina y Cele Martín, quienes se sumarán a la propuesta de Sol Bassa, una artista porteña que llegará a nuestra provincia en compañía de Chica Ciel.

La propuesta, con una entrada popular de 8.000 pesos, será ecléctica y combinará rock, blues, punk y otros géneros. Para conocer la trastienda de esta reunión cumbre, dialogamos con sus protagonistas horas antes de que su música hable por ellas.

Generar redes

“Hace aproximadamente dos años Sol Bassa me contacta como referente cantautora de Salta para armar una fecha juntas, en el marco de su primera gira por el interior del país, con la iniciativa de federalizar su trabajo y empezar a generar redes entre compañeras de la escena del rock de mujeres. En su primer momento, no pudimos concretarlo y el año pasado al fin se nos dio coincidir en tiempos y energías. Se me ocurrió que otra referente importante local del rock era Cele Martín así que la invitamos a formar parte de esta propuesta, donde la idea era no sólo compartir escenario, sino también experiencias en gestión cultural. En julio del 2024, pudimos concretar nuestro primer encuentro Cantautoras en concierto, en un bar de Salta, donde pudimos desplegar, cada una con su estilo, nuestro potencial. Fue un hermoso encuentro, lleno de amigos, guitarras, poesía, proyecciones en vivo y fanzines. Se respiró mucho aire del viejo under y la autogestión”, explica Valen Taina.

Y rememora: “En el mismo marco realizamos un conversatorio de cantautoras, para compartir nuestras experiencias además con otras músicas emergentes e interesadxs en la propuesta y también se generó un espacio de debate súper interesante sobre nuestras problemáticas particulares como músicas autogestivas, como por ejemplo el acceso a ciertas herramientas, recursos, pautas oficiales y convocatorias a escenarios mainstream, como así también la ley de cupo femenino en festivales que sigue sin cumplirse aun estando vigente, lo que nos sigue ubicando históricamente en un lugar de desigualdad frente a los varones”.

En ese punto, la artista aseguró que “todo esto es aún más marcado en el NOA, ya que sigue pareciendo que para ‘triunfar’ o emerger como artistas se debe llegar necesariamente a los escenarios de la Capital, no permitiendo que conservemos nuestra identidad y recorrido en el lugar de origen”.

Sobre sus raíces, Valen Taina describió que proviene particularmente del rock y el punk, aunque se siente muy identificada con las trovadoras latinoamericanas también. Eso deriva en una especie de punk rock indie “que va nutriéndose de otros sonidos compartidos con músicxs amigxs”. “Hace un tiempo vengo explorando en formato dúo con Cyan (Diego Gauffin) también algunos sonidos más digitales que me llevan al soul, rap, jazz y sobre todo una propuesta más performática. Soy, sobre todo, una música y poeta autodidacta con mucha necesidad de decir y compartir desde la ternura y la irreverencia, mi lugar en este mundo, con todas sus suavidades y asperezas”, destacó y le abrió paso a una de sus compañeras de escenario.

Conectar y compartir

Celeste Martín, cantante, productora, guitarrista y compositora local tiene una extensa historia en la región, con más de tres lustros de trayectoria. La hacedora lanzó en 2022 su primer disco “Nada es para tanto”, junto a la banda Estática, un trabajo que reúne nueve obras propias que reflexionan sobre el amor y la vida con ecos de rock, pop y sonidos vintage de los 80.

Cele Martin (Imagen: gentileza Mágika Productora)





“Creo que es muy importante hacer lazos y poder conectar con otras compañeras, compartir y ayudarnos en estos tiempos que corren. Y esto es importante porque pareciera que muchos se han olvidado de la ley de cupo femenino en los escenarios, porque sigue habiendo festivales donde las mujeres o identidades diversas brillan por su ausencia. Creo que por eso también resistimos como músicas independientes y autogestivas”, opinó la instrumentista y agregó: “eso también somos con Sol y Valen. De hecho, Sol hace una gira por el NOA de manera independiente, tratando de coordinar con compas de otros lugares y así. Creo que, en un punto, también nos hacemos el aguante desde ese lado”.

En otro orden de cosas, la creadora, que se encuadra dentro del rock fusión y se considera amante del blues, el metal y el pop, reveló que la ventaja de ser cantautora “es poder cantar y hacer tus canciones, poder escribir lo que sentimos y expresarnos política y socialmente. Por otra parte, la desventaja es que no muchos conocen tu música, pero eso también forma parte de ser cantautora e independiente".

Nutrirse de y con los otros y las otras

Finalmente, Sol Bassa, oriunda del barrio de Coghlan, se sumará a esta fecha en el marco de su tour norteño 2025 que se inició en Tucumán el viernes 11 y que, luego de esta noche continuará en Purmamarca, Tilcara y Jujuy Capital.

Sol Bassa (Imagen: gentileza Josefina Schmipp)





La referente, que se inició en la guitarra a los 14 años, se destaca en el circuito independiente y fue nominada a los premios Gardel, entre otras cosas, por canciones que declaman: “Una pantalla me dice que venda mi alma. Un funcionario me dice que compre mi alma. Un banco me dice que venda mi alma. Un policía me dice que compre mi alma”.

“En el marco de esta gira voy a estar tocando junto a Natalia Ciel,que interpreta la música de raíz afroamericana, como el blues, investigando y compartiendo a la mujer en esta música, a la mujer compositora y no sólo cantante sino instrumentista”, apunta Bassa y añade: “Con Natalia, en nuestros inicios compartíamos una banda de blues hace 12 años atrás. Si bien tomamos diferentes caminos, nos hemos encontrado para realizar esta gira, compartiendo el blues y las canciones que vengo escribiendo que tienen mucha influencia de esa música de raíz”.

Para cerrar la conversación, la artista expuso que, en su proceso creativo se inspira en conversaciones que tiene con diferentes personas, “también en la naturaleza, en historias y experiencias que vivo. Trato de nutrirme también de otrxs artistas que me conmueven”.

Hoy a las 21.30 quienes quieran ser partícipes de esa conmoción, de ese universo que se desplegará en un concierto de cantautoras, están invitadxs a conocerlas.