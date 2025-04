Este lunes será un día clave para el gobierno de Javier Milei. Tras el anuncio del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el levantamiento del cepo, será el primer día hábil para los mercados y el inicio de un nuevo capítulo de la gestión "libertaria". Con el comienzo del nuevo régimen cambiario, que genera gran incertidumbre por sus implicancias, también llegará al país el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un claro respaldo del presidente Donald Trump a la gestión de Milei. En medio de la convulsión global por los aranceles que impuso la Casa Blanca a raíz de la guerra comercial con China, y con la mira puesta en los recursos naturales estratégicos que tiene la Argentina (entre otras cuestiones que no están del todo claras), Bessent llegará por la mañana a Buenos Aires y se reunirá con Milei en la Casa Rosada a las 15.

El viernes pasado el ministro Luis Caputo anunció en conferencia de prensa un nuevo acuerdo de deuda con el FMI por 20 mil millones de dólares y, además, anticipó que desde este lunes se llevará a cabo la salida de los controles cambiarios y se pasará a un esquema de flotación del tipo de cambio entre 1000 y 1400 pesos. También que se eliminará el dólar blend. El primer impacto de todas esas medidas es incierto y se conocerá este lunes con la apertura de los mercados. Sin embargo, aunque aún no se sabe cuál será el valor del dólar, durante el fin de semana después del anuncio ya hubo remarcación de precios en distintos sectores de la economía, que oscilaron entre el 20 y 30 por ciento en determinados productos (ver aparte).

Por otra parte, en los detalles que se conocieron del Staff Report del nuevo acuerdo con el Fondo, el organismo reconoció que tiene "altos riesgos financieros" con el caso de la Argentina por la cantidad de dinero que le lleva prestado, también elogiaron la "desregulación" que está llevando a cabo el ministro Federico Sturzenegger (con el fin de destruir el Estado), hablaron de la necesidad de una reforma previsional para el año que viene, de "contener" los salarios, de la reducción de subsidios --y del fin de la segmentación de las tarifas-- y mencionaron que hay que incrementar las exportaciones de energía y minería, además de privatizar las empresas estatales. Es decir, que hay que fomentar una primarización de la economía de modelo extractivista con salarios a la baja y sin derechos sociales para las grandes mayorías.

Sobre la posible disparada del dólar después de los anuncios que hizo el ministro de Economía, desde el oficialismo consideran que "lo que pase el lunes es anecdótico", y subrayan que "hay que esperar que el dólar encuentre su valor en diez o quince días". Tal como dijo Milei durante la cadena nacional que hizo cerca de la madrugada, y también Caputo unas horas antes, desde la Casa Rosada sostienen que "la inflación no les preocupa", que "va a desaparecer", y que por la apertura del cepo habrá "un boom de inversiones", que permitirán el ingreso de más dólares.

El número de inflación que se conoció el viernes pasado, sin embargo, fue el más alto en los últimos seis meses y alcanzó el 3,7 por ciento. Si bien aún no se sabe qué pasará en las próximas semanas con la nueva "flotación libre entre bandas" se especula que el valor del dólar llegará al tope de 1400 y que esa devaluación, tal como ocurrió históricamente, repercutirá en precios. "También suponían que con Milei el dólar se iba a 3000 o 4000 y eso no ocurrió", responden en el oficialismo y confían que "quizás en un mes el precio del dólar esté más cerca de mil que de 1400".

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el domingo por la tarde se atajó y escribió en sus redes: "hace años los argentinos vieron que el dólar y los precios se movieron juntos. Pero esto no quiere decir que el tipo de cambio sea responsable de la inflación". En el texto, que luego fue retwitteado por el ministro de Economía, Sturzenegger adelantó que este lunes "la Argentina inaugura algo inédito: un sistema monetario con la situación monetaria totalmente controlada y superávit fiscal que da credibilidad a ese control. En ese contexto va a quedar rápidamente evidente que los movimientos del dólar y del precio de la papa, al no tener correlato en cambios en la cantidad de dinero, no tienen efecto en el nivel general de precios". Luego, concluyó: "Obviamente los argentinos tienen motivos para dudar, desconfiar, no creer; los políticos los saquearon por décadas. Pero eventualmente va a ir quedando más claro, como ocurrió hace 35 años en Nueva Zelandia, Chile o Israel (allí también llevó un tiempo hasta que se entendió)".

La visita de Bessent

En la Casa Rosada, mientras esperan para ver qué ocurre con la apertura de los mercados el lunes, terminan de ultimar los detalles para la visita de Bessent, el funcionario estadounidense que, además de ser secretario del Tesoro, por ese cargo gestiona la participación de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco Mundial.

El funcionario que mantuvo un rol destacado en medio de la guerra comercial que desató Donald Trump en las últimas semanas, ya viajó a Ucrania y vendrá ahora a La Argentina con un particular interés por los recursos naturales estratégicos del país, entre ellos, el litio. China, sin ir más lejos, avanzó en ese sentido en la Argentina y, en medio de la guerra comercial que Estados Unidos sostiene con el gigante asiático, no quiere quedarse atrás y buscará ganar territorio, en el sentido más literal del término.

Como parte de esa ofensiva comercial, el enviado especial de los Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carone, la semana pasada declaró que no quería "entrometerse", en medio de las negociaciones que estaba llevando a cabo la Argentina con el Fondo Monetario, pero aclaró que Estados Unidos quiere "que termine la famosa línea de crédito que tiene Argentina con China". Carone agregó: "Lo que queremos asegurarnos es que ningún acuerdo al que se llegue con el Fondo Monetario termine prolongando esa línea de crédito o ese Swap que tienen con China".

Sin importar las declaraciones del funcionario estadounidense, Caputo anunció el jueves, un día antes de que se conociera el acuerdo con el FMI, que el gobierno renovó por un año el Swap con China. La visita de Bessent fue anunciada ese mismo día. Desde el Departamento de Estado aseguraron que el viaje del secretario del Tesoro era "para reafirmar el pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas de Argentina". Rápidamente Caputo celebró la noticia y agradeció la visita del funcionario de Trump.

La agenda de uno de los funcionarios más importantes del gobierno norteamericano que llegará a la Argentina este lunes no fue comunicada a la prensa, según dicen, "por cuestiones de seguridad". Sin embargo, se sabe que, además del encuentro en Balcarce 50 que mantendrá con Milei, el secretario del Tesoro también se reunirá con el ministro de Economía Luis Caputo y con empresarios y CEO´s de importantes empresas estadounidenses que tienen inversiones en la Argentina. Con ellos compartiría un almuerzo antes de ver al Presidente.

Bessent realizará todas esas actividades en menos de 12 horas. Antes de la noche, el secretario del Tesoro se volverá a subir a un avión para regresar a Washington. "Viene el segundo más importante del gobierno de Estados Unidos", se jactaban el domingo por la noche desde en entorno de Milei sobre la visita y analizaban que "las medidas de Trump fueron una piña que tiró, para después sentarse a negociar desde una posición de poder con el resto de los países". Siguiendo la línea de interpretación oficialista, desde Casa Rosada creen que "Argentina va a salir mucho mejor parada de este escenario porque vamos a ir a una especie de tratado de libre comercio con Estados Unidos", y repiten que Trump los premiará por ser uno de los países más obedientes.