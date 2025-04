VALE CINI: LA ANTESALA DEL REINO

Se encuentran abiertas las inscripciones para el taller de creatividad dictado por la cantante, guitarrista y compositora Vale Cini en su primera edición en Buenos Aires, a realizarse los días 10 y 17 de mayo en La Tribu Mostra, Lambaré 873. Dos encuentros dirigidos tanto para quienes deseen explorar la construcción de canciones como también para quienes quieran descubrir y generar diálogo con su propia creatividad, instalar nuevos recursos y modelar el entorno con nuevas herramientas para estimular la creatividad en la vida cotidiana. No hace falta ser músique. Mediante diversos recursos se explorarán estructuras de canciones, hemisferios cerebrales y percepción, la inspiración entre mitos y razones, la investigación, el momento de impregnación, el jugar en serio, la unidad y el concepto, los sueños y el universo onírico, entre otras búsquedas. Arancel a la gorra consciente. Más información e inscripciones escribiendo a [email protected]

LEY DE REPARACION HISTORICA: TERCERA ASAMBLEA ABIERTA

Este domingo llega el tercer encuentro abierto en modalidad virtual organizado por Las históricas argentinas en la lucha por la Ley de reparación histórica. Al evento se pueden sumar personas o agrupaciones que apoyen la lucha incansable de las adulteces Travestis Trans, también en miras a la organización de la marcha del 24 de mayo, bautizada como "El día de la patria trans" para seguir exigiéndole al Estado lo que corresponde: una vejez digna. Domingo 20 de abril a las 20, link de acceso a la asamblea en la bio de Instagram: @las.historicas.argentinas

RECITALES

Becker-Bennett-Shock. Show en vivo con las voces y la música de Ayelén Becker, Karen Bennett y Susy Shock, en una fecha especial pre-feriado en la que ellas le cantan a la Barby Guamán. Presentadore especial: Garni, como "Benito", con entrada solidaria a la galera. Ingreso por orden de llegada hasta agotar la capacidad de sala. Jueves 17 de abril a las 20:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Law Pop. El proyecto musical de glam pop creado por Laureano Pita en el año 2003 se sube nuevamente a las tablas para presentar su nuevo show en vivo, con todos los clásicos de su carrera y algunas sorpresas. Entrada libre y gratuita. Sábado 19 de abril a las 22 en Freeky Bar, Hipólito Yrigoyen 889.

TEATRO

Viento blanco. Con dramaturgia de Santiago Loza, protagónico de Mariano Saborido y dirección de Valeria Lois y Juanse Rausch, continúan las funciones de la obra que recorre la vida de Mario, quien mantiene con su madre un hostal en un alejado pueblo del sur. De repente hay un regreso, una despedida y el deseo de Mario de huir para siempre entre el mar helado, los ardores, los cánticos y el viento. Domingo 20 a las 20:30 y lunes 21 de abril a las 20 en Dumont 4040, Santos Dumont 4040.

El mecanismo de Alaska. Creada por Los Pipis Teatro, dos pibes se encuentran en la Universidad Nacional de las Artes, se enamoran en un debate pasional, crían juntos una gata y así comienza una obra en donde el mecanismo de la historia es puesto en marcha y también traicionado. Protagonizada por Federico Lehmann, Camila Marino Alfonsín y Matías Milanese. Domingo 20 de abril a las 14 en el Teatro Timbre 4, México 3554.

Daniel, voy a ser el gay más famoso de Chile. Tras un éxito de 4 años en la cartelera chilena llega a Buenos Aires la obra dirigida por Ramón Mazuela Falchetti basada en hechos reales, mediante una mirada profunda y conmovedora sobre la vida de Daniel Zamudio, un joven cuya historia es un recordatorio poderoso de la lucha por la integración y el amor. Funciones: jueves de abril y mayo a las 20 en el Teatro Buenos Aires, Rodríguez Peña 411.

Kabaret Elektro Pank. Nueva función del mítico cabaret del under porteño festejando sus 20 años sobre los escenarios: el show creado mediante la poesía, el humor, el erotismo y la música para dar cuerpo y vida a los personajes que Emiliano Figueredo protagoniza en la obra de un solo intérprete, escrita y dirigida por Peter Pank, evocando los poemas de Vera Valdor con el electropop de Amanda 8 y Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Entrada a la gorra. Viernes 18 de abril a las 22 en La Greco Bar, Perú 269.

CINE

Oh My Goth! El VHS Manía Cineclub proyecta "Vegas in Space", la película de Phillip R. Ford estrenada en 1991, un clásico de culto Clase B protagonizado por Drag Queens, Drag Kings y travestis, presentada por Peter Pank con una performance, anécdotas y detalles de la producción del film. Previamente habrá una sección exclusiva para quienes vengan con anticipación y quieran participar de la proyección de "Meteoro". Jueves 17 de abril a las 20 en Casa Alsina, toda la información por mensaje de Instagram: @oh__my_goth

The Rocky Horror Picture Show. Cumple 50 años la película LGBTIQ+ de culto más transgresora y punk de todas y Gitana Cine la presenta con una proyección como se merece. En 1975 este film inclasificable y escandaloso puso en primer plano la visibilidad trans, el género fluido, el sexo kinky y mucho más. Miércoles 16 de abril a las 20:30 en la Sala Tango de Feliza, Av. Córdoba 3271.

MUESTRAS

M I C E L I o - La colaboración como metodología. Inaugura en el subsuelo de la Legislatura Porteña la videoinstalación colaborativa de Juan Miceli, Soberanía Cerámica, Rodrigo Noya, Pecho Solo, La Gran Paternal y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea con curaduría de Alejo Arcuschin: una red que se entreteje por debajo del suelo y conforma un puente entre lo vivo y lo muerto, mediante una muestra que propone diálogos entre las prácticas de artes electrónicas, escultura, dibujo, performance y vídeo en los que ocurre un trabajo siempre colaborativo. Entrada libre y gratuita. Se puede visitar hasta el 30 de abril a las 18. Inauguración: miércoles 16 de abril a las 18 en el subsuelo de la Legislatura Porteña, Perú 160.

TERTULIAS

Gabrielas. Un evento especial con figuras gabrielísticas haciendo lo suyo. Leen Gabi Borrelli, Gabriela Larralde y Gabriela Ivy. Paula Maffia celebra a María Gabriela Epúmer. Viernes 18 de abril a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Poesía 3N 4. Edición especial del ciclo dentro de la semana santa para compartir el vino y la palabra, y más que esperar la redención, un encuentro para elegir la insurrección con la fe del deseo y la resurrección de los cuerpos que insisten. Leen Camila Millán, Marta Dillon, Salomé Wochocolosky, Troloescribe y Nina León. Entrada libre a la gorra. Jueves 17 de abril a las 20:30 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires renueva sus contenidos en el otoño y continúa con los ciclos "Círculo de Sonido", este viernes con la presentación de Artlab feat. Collage y Solimano, Sonja Moonear, Santi Martínez, y "Artlab en vivo!" el sábado con la presentación de Hernán Jacinto, Signo. En la Galería, continúa la muestra "Geografía de lo incierto" de Lucas Turturro en el marco del lanzamiento de Artlab IA Studio, el nuevo segmento dedicado a soluciones creativas con tecnología para cine y audiovisual, y en la misma Galería se integra el Listening Bar, en donde los cócteles de autor se combinan con la cocina asiática de Synthesis Modular. Además, en el ciclo "Discos en Hi Fi" este jueves sonará Jethro Tull con su disco "Thick as a Brick", presentado por Gon Oxenford. Jueves 17 a las 18, viernes 18 a las 23 y sábado 19 de abril a las 20 en Artlab, Roseti 91.

Demoler la lengua. Nueva edición del ciclo de poesía con lecturas de Brenchx, Ale Maia, Lila, Pau Pérez, Cyano y Jacqui Casais. Además, habrá feria de libros y fanzines y micrófono abierto para quienes quieran leer sus textos. Entrada con colaboración al sobre. Viernes 18 de abril a las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

DANZA

Experimenta#01. Continúa el ciclo de danza y música que apunta a la experimentación en el campo de las artes vivas junto a artistas que investigan la danza en cruce con la música y el espacio escénico. En esta oportunidad se estrena "Little Bit" de Mayra Bonard y Diego Vainer, una suerte de “spin off” experimental que se desprende y construye a partir de otras obras que han realizado juntxs. Viernes 18 y sábado 19 de abril a las 20 en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525.

TALLERES

Taller de poesía. Comienza el nuevo taller virtual de poesía en modalidad quincenal y virtual coordinado por Jacqui Casais, los lunes a las 19 para pasar el otoño escribiendo y leyendo poesía en un ámbito teórico-práctico de lectura y escritura. Más información e inscripciones por mensaje privado de Instagram: @nigroupiesnimusas o escribiendo a

[email protected]

VILLA GESELL

Urdamenaje. Nueva función del homenaje unipersonal al referente argentino del teatro under: Alejandro Urdapilleta, y una época en donde se rompieron estructuras y se resistió con el arte, las risas y la reflexión a esta locura que es la realidad. Desde el escenario, Darío Ian Bas interpreta a Bebeto, La paralítica, El espejismo y Mamita querida. Cuatro personajes, cuatro historias, un intérprete. Viernes 18 de abril a las 20 en el Teatro San Martín, 399-499, Av. 3, Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires.