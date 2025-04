Brenda Agüero, la enfermera imputada en el juicio por la muerte de cinco bebés y el intento de asesinato de otros ocho recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba, volvió a declararse inocente este martes en la extensión de su defensa. En su breve intervención de menos de 20 minutos afirmó ser inocente y dijo que nunca podría hacerle daño a un bebé recién nacido. "Llevo tres años detenida, lo digo y no lo puedo creer, todo este tiempo por algo que no cometí. No sé de qué forma ya decirlo, me están acusando de algo que no hice”, señaló la enfermera.

Agüero también se lamentó por el señalamiento público como la persona detrás de los inexplicables crímenes. “Me mataron en vida. Aunque tenga la bendición de poder salir, afuera tengo la vida arruinada”, y se quejó de que la prensa la llame "asesina serial". En el mismo sentido fue crítica de la "agresividad" en el trato de los fiscales y los abogados querellantes, por lo que rechazó sus preguntas.

La imputada también quiso dirigirse a los padres de las víctimas: “Puedo decir que comprendo el dolor de las madres, pero yo no fui", expresó. Sin embargo, varias madres habían decidido irse de la sala para no presenciar esta parte de la declaración.

Cómo avanzará el juicio

Al finalizar la declaración de Brenda Agüero el caso quedó en un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9:30, cuando se retomará el juicio. Así como la enfermera pudo extender su testimonio este martes, otros imputados tendrán la misma posibilidad este miércoles. Liliana Asís, la ex directora del Hospital Neonatal de Córdoba, y Pablo Carvajal, ex secretario de Salud de Córdoba, finalizarán esta semana de audiencias. Luego el juicio será retomado el lunes 28 de abril, cuando los fiscales Sergio Ruíz Moreno y Mercedes Ballestrini darán a conocer los alegatos de la querella.

Una semana más tarde, el lunes 5 de mayo, tendrán lugar los alegatos de la defensa de Brenda Agüero a cargo de Gustavo Nievas, su abogado defensor. En esa misma semana también se leerán los alegatos de los defensores de Asís y Carvajal, junto a los de Marta Gómez Flores (ex jefa de Neonatología) y de Julio Escudero Salama (ex Subdirector de Gestión Administrativa).

Recién desde el 12 de mayo se presentarán los alegatos de los otros imputados por este caso: María Alejandra Luján (quien firmó las actas de defunción), Alicia Beatriz Ariza (ex jefa de Enfermería), Claudia Ringelheim (ex Vicedirectora del hospital), Alejandro Gauto (ex jefe del Área de Legales del Ministerio de Salud) y Adriana Luisa Moralez (ex Coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente y Mortalidad Materna Infantil). Cerrando la lista, el miércoles 14 de mayo llegará la ocasión para la defensa de Diego Cardozo, ex Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba.

Para los días 26, 27 y 28 de mayo se realizarán las audiencias donde los acusados expresarán sus últimas palabras. Así se dará paso a que el lunes 2 de junio la Justicia emita sus fallos. Los jueces de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7º Nominación, Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, deberán decidir sobre la culpabilidad de más de una decena de imputados.

El caso de los bebes fallecidos

Durante marzo y junio de 2022 cinco bebés murieron repentinamente sin mostrar complicaciones previas en el Hospital Neonatal de Córdoba. En ese período otros ocho bebés padecieron hiperpotasemia, pero lograron recuperarse. Los peritajes detectaron que los bebés (sobrevivientes y fallecidos) sufrieron inyecciones de potasio o de insulina.

La imputación recayó principalmente sobre Brenda Agüero, enfermera de Obstetricia del Hospital, que desde el 19 de agosto de 2022 está detenida en la cárcel de Bouwer. La causa en su contra es por cinco casos de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, junto a otros ocho casos en grado de tentativa. Junto a ella los otros acusados son funcionarios públicos de rango ministerial y autoriades del centro de salud. En las acusaciones contra ellos los cargos son encubrimiento doblemente agravado, omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica.