El ex senador entrerriano Edgardo Kueider, detenido desde diciembre en Paraguay, decidió romper el silencio para intentar limpiar su imagen tras haber sido encontrado con 200 mil dólares sin declarar intentando cruzar la frontera junto a su secretaria, Iaria Guinsel Costa. "Esto no tiene que ver con plata en negro ni tampoco con plata ilegal, y tampoco con plata argentina", sostuvo Kueider, quien se calificó como un perseguido a partir de su voto a favor de la Ley Bases.

El ex senador entrerriano decidió romper el silencio, en diálogo con Radio Mitre, tras una semana complicada para el gobierno nacional luego del acuerdo con el FMI, la devaluación y la suba de los precios. Y se encargó de confrotar con el peronismo por el cual había conseguido su banca en el Senado y abandonó para terminar aliándose con el gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, el ex senador rechazó haber recibido coimas por su voto a favor de la Ley Bases --que permitió alcanzar un empate en el recinto y habilitó el voto decisivo de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villaruel-- y aseguró que se trató de un voto a favor de la estabilidad del gobierno. "Con el voto negativo de la Ley Bases se profundizaba una crisis enorme que ya estaba sufriendo el gobierno en materia política y eso le iba a provocar un fuerte debilitamiento y una posterior caída, que era lo que quería el kirchnerismo", dijo.

Sobre las causas judiciales abiertas en Entre Ríos y en la justicia federal --a cargo de Sandra Arroyo Salgado, que la semana pasada procesó a siete allegados de Kueider por lavado de dinero--, el ex senador insinuó que están armadas y que "la justicia está actuando extraño", para sostener que las investigaciones por lavado de dinero "casualmente surgieron a partir de mi voto sobre la Ley Bases".

"Empezaron a aparecer denuncias judiciales que nada tienen de real y de cierto. Lo he venido demostrando, pero pasa que la Justicia está actuando de una manera extraña. El proceso judicial terminará en algún momento y la verdad siempre sale a la luz", aseguró.



En ese tono de perseguido político, Kueider defendió su voto a favor de la Ley Bases por el simple hecho de estar "a pocos meses de haber asumido un gobierno democrático" y lanzó una acusación respecto de la "intencionalidad clara por parte del kirchnerismo de hacer caer el gobierno". Luego, sinceró que él no quería que la imagen de Javier Milei sufriera un impacto negativo para que el peronismo no siga "a cargo de Cristina".

"Si el gobierno democrático de Milei, en virtud o no de la Ley Bases, hacía cosas que al país le venía bien y el país levantaba, excelente. Si le iba mal, porque cometía errores, era responsabilidad del gobierno. Estos son mis motivos de voto de la Ley Bases. No otro motivo", concluyó el ex senador sin ninguna autocrítica sobre la delegación de poderes y el modelo productivo y de empleo avalado por la norma que votó.