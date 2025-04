La cantante y actriz Lali Espósito se refirió este miércoles a las críticas que recibe en las redes sociales desde que el presidente Javier Milei la convirtió en su rival pública número uno: "Siempre me enfrenté y defendí lo que pienso y lo que hago, no es algo nuevo". La artista de 33 años contó en declaraciones radiales que la posibilidad de expresarse es muy importante para ella, ya que considera que "los silencios también tienen un costo" y que pueden pasarle "factura" a una misma.

La pop star está imparable: viene de cantar con Miranda! en el Quilmes Rock, a fin de mes lanzará su disco nuevo No vayas a atender cuando el demonio llama, hará tres shows en Vélez durante el año, y este miércoles regresa al streaming con la segunda temporada de la serie El fin del amor.



Su versatilidad y enorme talento la convierte en una de las principales figuras del momento, y también, como contrapartida, en blanco de numerosas críticas. Sin embargo, afirmó estar siempre lista para recibir comentarios buenos y malos y tomarlos de una manera saludable.





"Expresarse o decir algo que te parece importante tiene un costo, y no decirlo también tiene un costo", señaló este miércoles por la mañana. "Depende de tu integridad. Para mí es más incómodo y choto no hacerlo", indicó.

En este sentido, la joven oriunda del barrio de Parque Patricios explicó que no puede "no expresarse" cuando sabe que su alcance mediático "repercute en la gente" de la que se siente parte. "No vivo en una nube de pedos. Vivo en este país, en esta ciudad, aprendo de aquel del que no pienso igual, porque tengo que compartir humanidad con esa persona", aseguró.

En este sentido, aclaró que aunque su conflicto con Milei tras las elecciones PASO 2023 —luego de la famosa publicación en su cuenta de X: "Qué peligroso. Qué triste"— la llevó a un nivel superior de exposición mediática, no es la primera vez que se expresa sobre una cuestión polémica en redes.

"No siento que empecé a hablar ahí. En 2019 estaba en la plaza por la ley del Aborto, y me decían 'asesina de bebés'. O cuando me mostraba sexy en un show me decían que era una loca que estaba pervirtiendo...", recordó.

Sin embargo, reconoció la importancia y el desequilibrio de poder que implican los agravios del Presidente: "Esto fue muy fuerte. Estamos hablando de nuestro primer mandatario... Pero no es algo nuevo en mi vida. Me expresé con la naturalidad con la que siempre lo hice. Siempre fui algo así", sostuvo.