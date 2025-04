Tras el escándalo público por la viralización de un video en las redes que lo muestra violentando a un motociclista, el cantante de La Mancha de Rolando, Manuel Quieto, negó las acusaciones de choque y fuga en la autopista Riccheri. Asimismo, el músico dio su versión de los hechos y comentó que radicó una denuncia por tentativa de robo .

Todo comenzó cuando Enrique Alejandro Fabián, la presunta víctima de la agresión, hizo público un video que registró el domingo pasado con la cámara de su casco cuando manejaba en moto por la autopista Riccheri, cerca del peaje ubicado a la altura de Villa Celina.

En las imágenes se lo puede ver acorralado por una camioneta Amarok negra, conducida por Quieto, quien luego lo insulta, lo empuja de su moto, y termina escapando. Durante una entrevista televisiva, el motociclista contó que realizó "una denuncia penal por destrucción de la propiedad privada y agresión sin motivo".

La versión de los hechos de Manuel Quieto

El cantante de rock realizó una publicación en su cuenta de Facebook, en la que contó su versión de los hechos, y puso el foco en un presunto hecho de delincuencia.

"El pasado domingo 13 de abril a la 1:30 de la mañana sufrí un hecho de inseguridad", sostuvo Quieto al inicio de su posteo, y continuó transcribiendo el texto de la denuncia que radicó ante la comisaría.

"En autopista Riccieri me empiezan a acorralar dos motos con dos personas cada una. Hacían maniobras imprudentes e intimidantes, zigzagueaban delante mío. Me hacían señas que salga del camino, me querían robar mi vehículo", relató el músico.

También detalló que "con dificultad" pudo pasarlos y aceleró, pero los motociclistas lo siguieron persiguiendo y se colocaron adelante de su camioneta "para que no pueda pasar".

Entonces, describió su versión de lo que ocurrió "justo antes del peaje", es decir, lo que sale en el video viral: "Los increpé por la arriesgada maniobra que realizaron, pero en ningún momento bajé del vehículo, por seguridad. Se baja uno con el casco puesto, metiéndose la mano adentro de la campera, evidentemente tenía un arma".

"Se acerca gritando, me amenazaba, hasta que escucho que dice "¡Te estoy filmando!". Entonces con la mano le pego al casco, y cae la cámara. El de la otra moto estaba al lado mío y me gritaba. El acompañante me golpea el auto con algo metálico, un fierro o barreta. Me impedían pasar. Al verme amenazado y rodeado, y ya que ningún policía del peaje acudía, decidí escapar de la agresión. En la retirada golpeo la moto que estaba en el piso y que fue colocada ahí para impedirme el paso", sentenció.