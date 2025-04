Tras la devaluación del 30 por ciento, el exdirector de la Comisión Directiva de la Federación Agraria Argentina Pedro Peretti aseguró que los grandes productores del campo no van a liquidar para presionar y generar otro aumento del dólar.

"Los grandes productores van a pujar para que el dólar llegue al tope de la banda y cuando llegue al tope de la banda van a pujar para que pase el tope de la banda, porque tienen espalda financiera para hacerlo", sostuvo Peretti en diálogo con la 750.

No correrá la misma suerte para pequeños y medianos productores, que deberán vender para afrontar gastos comunes y derivados de la propia cosecha. "Va a liquidar el pequeño productor y el gran productor va a pujar porque este dólar no le cierra", afirmó el exdirector de la Federación Agraria Argentina.

Según Peretti, la soja tuvo un aumento de entre el 1,5 y el 3 por ciento este martes y los insumos para la cosecha, que cotizan en dólares, subieron un 12 por ciento tras la devaluación que comunicó el gobierno el viernes pasado, de modo que lo más probable es que los pools de siembra, con mayor margen de maniobra para afrontar las vicisitudes económicas, intenten presionar para generar otra devaluación.

"Acá el tema es que las retenciones no las deja el gobierno, las exige el Fondo Monetario Internacional", insistió el productor agrario en diálogo con En el ojo de la tormenta. El presidente Javier Milei, es sabido, se opone a las medidas confiscatorias y considera a la Sociedad Rural Argentina como uno de sus aliados políticos.

Sin embargo, y a pesar de haber mantenido varios encuentros con el mandatario, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, ya anunció que no van a liquidar. "Milei es un cruzado ideológico del libre mercado y de no cobrar nada al campo, pero no se las puede sacar porque no lo dejan, porque esa plata es para pagar la deuda del Fondo", señaló Peretti.

En ese sentido, el extitular de la Federación Agraria recordó que Mauricio Macri en 2016 también quiso tener un gesto con los grandes productores agropecuarios y sacó las retenciones al maíz, la soja y el trigo, pero volvió a instalarlas luego de recurrir al Fondo Monetario Internacional.

"Hay 2500, 3 mil sojeros, que son megamillonarios, que son los que pujan siempre contra los gobiernos populares y que quieren que les armen un país a medida de ellos, fijate lo que está haciendo (el gobernador de Santa Fe, Maximiliano) Pullaro, endeuda la provincia para hacerles los accesos a los puertos privados", concluyó Peretti.