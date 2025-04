La organización Encuentro por Justicia Más Humana, cercana al pensamiento del papa Francisco, emitió un documento en el contexto de la Pascua que se celebra el próximo domingo. En el texto recuerdan que Francisco hace ya 25 años "destacaba desde nuestra Argentina que en medio de toda muerte siempre existe un germen de resurrección". En ese sentido, señalan que es en estos días de festividad religiosa "donde se destaca el poder de resurrección, o sea, del resurgir como equivalente profano. Si no podemos devolver la vida, al menos debemos evitar la muerte, dijo. Y así entonces supo reclamar a aquellos con responsabilidad institucional y cuestionó la pasividad de la sociedad ante la violencia de la injusticia: 'Todos consuelan a los deudos, pero nadie levanta al muerto'”.

El documento advierte además que "esta demanda encontró resonancia cuando de forma espontánea 25 años después tuvo lugar un llamamiento para construir una Justicia más humana, ni más ni menos que cumplir la tarea con las personas por eje". Es por eso que indica que se fueron sorteando preferencias ideológicas lo que permitió que jueces, fiscales, defensores públicos -junto a sus colaboradores- se acercaron a parroquias y comedores de barrios populares en CABA y el AMBA para escuchar de su propia voz las dificultades que atraviesan los pueblos de la periferia, desde donde hace tiempo aparece instalada la muerte simbólica y hasta material: niños, mujeres y ancianos al total desamparo del Derecho".

En otro tramo del documento se afirma que "la vocación de levantar al muerto, en términos sociales, no se agotó en un conocimiento superficial, sino en reconstruir un nuevo esquema que sea eficaz para entender y satisfacer las urgencias sociales". Incluso advierte que "la convicción que une es que las necesidades comunitarias de salud, vivienda, empleo y educación no pueden tener por respuesta estatal la inacción o, peor aún, la complacencia con la violencia: el estado no puede matar, ni dejar morir. Este compromiso se tradujo en acciones concretas para realizar el derecho a la Justicia: se reforzaron convenios, se fortalecieron espacios para atender directamente los reclamos, se facilitaron nuevos recursos materiales, todo orientado desde los pilares básicos que conforman los Derechos Humanos".

Por último, afirma que "la Justicia, para ser verdaderamente humana, debe recuperar la ética básica de su misión y optar por el favorecimiento de la vida. Como insiste Francisco, frente a un sistema que excluye y descarta, urge volver a poner la persona en el centro: asistir, cuidar, reparar a aquellos que quedaron al borde del camino. Está en juego la dignidad de todos".