El aniversario número 40 del Hogar Miguel Máximo Gil encuentra a la institución en un contexto social y económico marcado por los efectos del ajuste del gobierno nacional. Aunque no reciben financiamiento directo de Nación, su presidente, Mariano Camera, advierte que “indirectamente las políticas de ajuste afectan". "Como a todos, la crisis económica que atraviesa la sociedad hace que la gente reajuste sus economías familiares, achique gastos y muchas veces se ven obligados a prestar menos colaboración a instituciones como la nuestra”, explica.

La situación se refleja en el último tiempo, por ejemplo, en la baja de socios, en una menor venta de rifas, su principal fuente de financiamiento anual. Otro gran problema es el retraso del valor de las becas provinciales producto del recorte de recursos del Estado nacional al territorio bonaerenses y a la indefinición del Presupuesto provincial 2025. De todas formas, pese a las dificultades, la comunidad no abandona al hogar y entre todos los vecinos dan una mano en lo que pueden.

El recinto, fundado en 1985 en homenaje a Miguel Máximo Gil, asesinado por la Triple A, nació para cubrir una necesidad concreta: el abrigo de niños en situación de vulnerabilidad. Lo que comenzó como una respuesta comunitaria a la falta de hogares convivenciales en la región se convirtió en un espacio fundamental de protección, cuidado y acompañamiento.

Actualmente residen allí 20 chicos de entre 0 y 12 años. Todos llegan derivados por los Juzgados de Familia. “En los últimos años hemos notado con preocupación que los niños ingresan con mayores dificultades, atravesando situaciones muy traumáticas que requieren la intervención de profesionales con los que no contamos en los hogares”, cuenta Camera.

El hogar funciona gracias a un sistema de becas por cada niño. Pero el monto de esas becas hoy solamente cubre el 40 por ciento de los gastos de sostenimiento. Ante eso, la organización desarrolla rifas, actividades solidarias, recibe donaciones de comercios, vecinos y empresas. También, producto de gestiones con la Fundación del Banco Provincia, pudieron renovar la cocina y el lavadero.

El apoyo comunitario es vital. Desde panaderías que donan el pan diario, hasta carnicerías, fábricas de pastas y supermercados que aportan mensualmente. A la vez, los clubes sociales y deportivos becan a los chicos para que puedan hacer actividades, recrearse y sentirse integrados a la ciudad.

La apuesta por un cambio de perspectiva

La directora, Norma Gil, habla con crudeza de la realidad de muchos chicos que llegan al hogar. “Ahora vienen con mucha, mucha, mucha más violencia. La droga y el alcohol han hecho estragos”, dice y suma sus cuestionamientos a la Ley de Minoridad vigente: “Es una ley hecha desde escritorio, no con la realidad que se vivía y que se vive en el país”.

Norma denuncia que muchas veces, aunque los niños sean alejados de contextos de abuso o negligencia, no se actúa sobre los adultos responsables: “A los chicos los encierran, los traen con nosotros, y tratamos de recuperarlos, pero no se hace nada con ese padre, tío, abuelo, padrastro que los abusó, que los golpeó, que los maltrató. Sobre ellos no pasa nada”.

Ella conoce cada rincón del hogar y cada historia, y sabe que el esfuerzo muchas veces no alcanza. “Es frustrante ver que internan a un niño y no hacen nada por ese que lo abusó. Realmente es una pena, la ley nacional de minoridad no es buena y al no ser buena no se puede trabajar bien con los niños”, asegura.

Aún así, encuentra motivos para continuar y refuerza lo comentado por Camera: “Lo bueno es que vivimos en una comunidad chica, muy generosa y solidaria, y nos ayudan muchísimo. Si necesitamos algo, lo pedimos y la gente trae ayuda”.

Quién fue Miguel Máximo Gil

Hace 40 años, la ciudad de Chacabuco inauguraba el Hogar Miguel Máximo Gil, en homenaje a un hombre cuya vida y muerte marcaron un antes y un después en la historia local. Concejal, sindicalista y referente del peronismo, Gil fue asesinado el 27 de abril de 1975 por la Triple A, en uno de los crímenes políticos más conmocionantes de la región.

Gil, de origen español, llegó a ocupar la presidencia del Concejo Deliberante de Chacabuco tras ser electo en 1973 por el Frente Justicialista de Liberación, durante el retorno democrático tras 18 años de proscripción del peronismo. Reconocido por su compromiso con las entidades de bien público y el movimiento obrero, era un dirigente respetado más por su acción que por ostentar cargos, según la información que brindó el historiador Juan José Chazarreta, autor del libro “Operación Chacabuco”, recopilada por el sitio Junín Historia.

Su cuerpo apareció en el Arroyo Lamela, entre Carmen de Areco y Chacabuco. Su asesinato fue atribuido entonces a las internas del oficialismo de entonces, y marcó el inicio de una etapa de violencia política en la ciudad, un año antes del golpe militar nacional de 1976. Recién un año después, la policía detuvo a varios implicados en el crimen, entre ellos el funcionario Juan Domingo López, más tarde indultado por Carlos Menem.

En 1998, Chacabuco instituyó el 27 de abril como el Día del Concejal en su memoria, y el Hogar que lleva su nombre hoy cumple cuatro décadas como símbolo de lucha y compromiso con los valores democráticos.

Transformar el dolor en asistencia

El trágico asesinato de Miguel Máximo Gil dio lugar a una construcción diferente del homenaje. “Pensamos que era un monumento, que no era algo que lo representaba por lo que él había hecho”, cuenta Norma.

Así fue como, en 1985, tras festivales, rifas y subsidios gestionados con esfuerzo, lograron alquilar y luego comprar la casa donde hoy funciona el hogar. “Con esa plata logramos juntar 27 mil australes y a 35 nos salía la casa”, recuerda con detalle.

En este marco, la historia del hogar muestra que en la ausencia o insuficiencia del Estado, la comunidad puede y muchas veces debe asumir la responsabilidad de cuidar a los más vulnerables. Como resume Camera, el legado del hogar está marcado por la solidaridad a lo largo de sus cuatro décadas: “Ser parte de una comunidad relativamente pequeña, donde todos conocen la institución, saben de la forma en que se trabaja, esa visibilidad es un gran beneficio a la hora de pedir ayuda”.

Sin embargo, también entiende que no todos los hogares atraviesan las mismas realidades: “Mucho más difícil es la situación de hogares que están en grandes ciudades, en el conurbano. Es difícil visibilizar las instituciones y llegar a la gente para pedirle una mano”.

El Hogar Miguel Máximo Gil no es sólo una institución que aloja niños: es un símbolo de lo que puede construirse colectivamente, incluso en medio de la precariedad, en palabras de Norma. A través de estos 40 años pasaron cientos de chicos y chicas por sus habitaciones, sus mesas y sus juegos, llevándose una parte del lugar desde lo sentimental.

“Cuando uno llega a un chico que viene mal y a los pocos días se lo ve que empieza a reirse, que juega, que cambia, es la felicidad más grande que una pueda tener, la felicidad más grande de ver que se pueden lograr cosas mediante el hogar y la asistencia social”, cerró Norma.