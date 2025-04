TEATRO

Lorca, el teatro bajo la arena

En un futuro cercano, las corridas de toros están prohibidas. Sobre la arena de una plaza recientemente cerrada en Almería, dos investigadoras argentinas disertan, apasionadas, sobre la vida y obra de Federico García Lorca. Mientras las mujeres exponen distintas lecturas de sus piezas, declaraciones y textos malditos, los antiguos empleados del lugar deambulan como fantasmas, recitando fragmentos del Romancero gitano. Escrita por Laura Paredes junto a Mariano Llinás, la obra es una invocación amorosa e irreverente al universo lorquiano. Un homenaje atravesado por el humor y la intensidad actoral porteña. La propuesta nació en el marco del ciclo Invocaciones, curado por Mercedes Halfon y Carolina Martín Ferro, que invita a directores de danza y teatro a dialogar con figuras clave del siglo XX desde la escena contemporánea. Actúan Manuel Attwell, Claudia Cantero, Agustin Gagliardi, Nicolás Levín y María Inés Sancerni.

Jueves a las 21 en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $15000.

Te amo Auaa

Valentín y Javier se conocen en la escalera de servicio el día en que a Javier se le muere su perra. Se hacen amigos y deciden viajar juntos un fin de semana a la costa. Al final también se suma Gino, primo de Valentín, recién separado después de 15 años de matrimonio y, como no puede ser de otra forma, cargado de intensidad. Lo que iba a ser un descanso se vuelve un viaje iniciático que destapa emociones inesperadas en los tres varones. Una historia de amor hilarante y profundamente conmovedora. Con Ariel Gangemi, Luis Gritti y Leo Azamor (Todo fue agua, Cuidado con los perros, Los sucios), quien también escribió y dirige.

Miércoles a las 21 en El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $15000.

MÚSICA

Spike Island

Después de unos 24 años, finalmente Pulp volverá a sacar nuevo disco a comienzos de junio. Se trata de More, producido por James Ford (Arctic Monkeys, Fontaines DC) y con colaboradores de lujo como Richard Hawley y Jason Buckle. Para mitigar la espera, la banda de Sheffield ya puso en circulación “Spike Island”, un primer single que combina sintetizadores, violín y guitarras amplificadas. Fue Buckle, justamente, quien coescribió la letra junto a Jarvis Cocker, evocando aquel concierto que Stone Roses dio en 1990 en una isla irlandesa donde hubo, literalmente, mucho viento en contra. Además, está disponible el video de la canción. “La primera idea fue animar las fotografías de Different Class: al fin y al cabo, en 1995 habían sido una forma ‘artificial’ de meternos en situaciones de la vida real y conseguir una portada mientras estábamos demasiado ocupados grabando música”, comentó Cocker sobre la idea original. Sin embargo, el artista terminó subvirtiendo el concepto y asegura que tanto el álbum como el video son “inteligencia humana en estado puro”. Y con viento a favor.

Send a Prayer My Way

Cuando la jovencísima Julien Baker grabó “Sprained Ankle” en su dormitorio y lo colgó en Bandcamp en 2015, no sabía que una súbita popularidad curaría ese esguince de tobillo que a ella le había parecido cómico y triste a la vez. Desde allí hasta ahora, ha consolidado una carrera en la escena independiente a la que retorna con un álbum de country junto a Mackenzie Ruth Scott, mucho más conocida como Torres: Send a Prayer My Way. Las dos artistas nacieron a mediados de los noventa, y han cultivado una amistad y un estilo afín que se traduce en un disco con evocaciones del americana, violines, piano de salón y coros altísimos. El muy recomendable “Bottom of a Bottle” es el primer single del álbum.

ONLINE

Government Cheese

“Recién salido de la cárcel, un hombre intenta recuperar a su familia y mantener a raya su pasado criminal con la ayuda de un poco de intervención divina”. Así se presenta formalmente la nueva serie de Apple TV+, aunque la sinopsis no ofrece una idea clara del tono de este particular relato. Sí es cierto que Hampton Chambers (David Oyelowo) deja atrás la prisión y, en unos Estados Unidos de finales de los años '60, intenta volver a fojas cero y crear para sí mismo una nueva existencia, más allá de que su esposa e hijos no le dan ni la hora. Para ello se pone en campaña con la intención de ubicar en el mercado un invento creado detrás de las rejas: un taladro que nunca se desafila. Conseguir financista no es tarea sencilla y, cuando unos mafiosos aparecen para cobrar una vieja deuda, al pobre Hampton no le quedará otra que volver a la vieja vida del crimen. Paródica, con un humor peculiar, por momentos surrealista, la saga creada por Paul Hunter y Aeysha Carr es definitivamente original.

Jana: marcada de por vida

La plataforma Flow suma nuevo contenido de origen nórdico con esta miniserie sueca basada en una novela de la escritora Emélie Schepp, especializada en policiales negros. La protagonista es Jana, una fiscal adjunta recién nombrada en el cargo que comienza a investigar una serie de asesinatos ligados por un símbolo en común: en alguna parte del cuerpo de las víctimas aparece la letra griega theta. Cosas de la vida y de los guiones, Jana también tiene una cicatriz similar en la nuca y, aunque no logra recordar demasiado sobre su infancia, eso la lleva a imaginar que los homicidios están relacionados, de una u otra forma, con su propio pasado. De allí a una peligrosa red de trata hay pocos pasos.

CINE

Cine mexicano en la Lugones

Hasta el 27 de abril la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) estará exhibiendo un ciclo integrado por seis películas inéditas en nuestro país y producidas en México en los años '70, un período renovador del cual surgieron realizadores como Luis Alcoriza, Jorge Fons, Jaime Humberto Hermosillo y Raúl Araiza. Hoy a las 15 y a las 21 horas se proyectará Fe, esperanza y caridad (foto), integrada por tres historias independientes, aunque cada una lleva el nombre de una virtud teologal. De fuerte raigambre satírica, el segundo de los relatos trata sobre un hombre que, para hacer una buena suma de dinero, acepta clavarse en una cruz como si fuera un nuevo Cristo. A las 18, en tanto, podrá verse una de las joyas del ciclo, Cascabel, largometraje dirigido por Raúl Araiza que sigue las desventuras de un director de cine y teatro cuyo encargo del gobierno para realizad un documental institucional sobre los indígenas lacandones termina convirtiéndose en una verdadera odisea.

Una vez, un circo

Producido por Albertina Carri, el documental de la argentina Saula Benavente cuenta la historia del célebre Circo de Moscú a partir de sus visitas a Buenos Aires a lo largo de las décadas. Con entrevistas actuales y una buena cantidad de material de archivo, el film recorre esa historia desde los años más duros de la Guerra Fría hasta la perestroika y posterior caída del régimen comunista. Además de la presencia en cámara de ex acróbatas, payasos y equilibristas, también participan figuras como Pipo Pescador, cuyo vínculo con ese circo de circos fue fluido y cercano. El recuerdo de las funciones llenas en el Luna Park traerá recuerdos al espectador de cierta edad. Puede verse en el Cine Gaumont.

TV

Veneno

La señal Cinemax, una de las más veteranas de la grilla del cable, está emitiendo esta serie española de ocho capítulos dedicada a la celebridad trans Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno. Relato biográfico basado en el libro ¡Digo! Ni puta, ni santa: las memorias de La Veneno, escrita por Valeria Vegas a partir de conversaciones con la homenajeada, la saga cuenta la historia de Ortiz desde su infancia hasta su período de transición de género, el salto a la fama gracias a los programas de televisión de chismes y su etapa final en entregas populares en España como Sábado Deluxe, tras salir de la cárcel por un delito de estafa. Jedet Sánchez, Daniela Santiago e Isabel Torres son las tres actrices encargadas de interpretar a la protagonista a lo largo de los episodios, recorriendo de esa manera diversos períodos de la historia del país y la sociedad, desde los años '60 hasta tiempos recientes. Los directores son Los Javis, los mismos de la notable La Mesías.

Lunes a las 22, por Cinemax.

Hunters

Film & Arts estrena la segunda temporada de la serie basada en las películas Jägarna (1996) y Jägarna 2 (2011), en las cuales el actor sueco Rolf Lassgard interpretaba al detective Erik Bäckström. Siguiendo los acontecimientos de los capítulos previos, ahora se descubren nuevos crímenes relacionados con el tráfico ilegal de animales y, desde luego, la corrupción en el aparentemente tranquilo pueblo donde vive Bäckström. El buen hombre vuelve a retomar su rol de investigador a pesar de todos los riesgos y algún que otro dilema ético, poniendo a prueba viejas lealtades y llevándolo a enfrentarse con los demonios personales y los de la comunidad en su conjunto.

Martes a las 21, por Film & Arts.