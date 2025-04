Mientras los autos comenzaron a girar en el circuito de Jeddah en Arabia Saudita, fuera de la pista surgió la noticia del día en el mundo de la Fórmula 1: de acuerdo a diversas fuentes, el equipo Aston Martin está dispuesto a contratar al cuatro veces campeón Max Verstappen y ya le ofreció un contrato por 300 millones de dólares. Incluso, el asesor principal de Red Bull, Helmut Marko, reconoció que en la escudería austríaca hay mucha preocupación ante la posible marcha de su piloto estrella.

"La preocupación es grande", respondió Marko en la cadena Sky alemana cuando lo consultaron frente a la posible marcha de Verstappen. "A corto plazo, no hay nada que podamos hacer técnicamente. Con una actuaciones como la de Bahréin, no podremos defender nuestro título mundial. Y eso no es bueno porque corremos el riesgo de perder a Max Verstappen”, completó uno de los hombres fuertes de la escudería energética.

Su piloto, en cambio, rechazó de plano cualquier tipo de rumor. "No lo sé", respondió sobre los dichos de su jefe y las versiones de su eventual partida. "Sólo sigo trabajando, tratando de mejorar el coche", remarcó Verstappen. "Seguimos intentando mejorar el coche, se nos ocurren nuevas ideas para probar en el coche. La competición es dura, pero así es como afronto mis semanas, intentando mejorar la situación", saldó el neerlandés para no dejar dudas.



Sin embargo, la versión tiene asidero. La Gazzetta dello Sport publicó que la oferta de Aston Martin ya está sobre la mesa: desde lo económico, un contrato de 300 millones de dólares por tres temporadas. Y desde lo deportivo, un auto competitivo diseñado por el ingeniero Adrian Newey, creador de los Red Bull que Verstappen condujo hacia sus cuatro títulos del mundo y que desde este año está trabajando en el diseño de los bólidos de Aston Martin para la temporada 2026.

De acuerdo a lo publicado por el diario italiano el dinero lo aportaría el fondo soberano de Arabia Saudita, luego de la compra del equipo al magnate Lawrence Stroll, proceso que estaría en marcha. Esos capitales saudíes ya son dueño del 20% de las acciones de Aston Martin y son el principal auspiciante de la escudería a través de Aramco, la empresa petrolera estatal de Arabia Saudita y una de las mayores productoras del mundo.