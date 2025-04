"A la gente le encantaba The Office, lo cual era un gran problema", dice Ricky Gervais, recordando el insólito pero halagüeño problema al que se enfrentaba su muy querida homóloga estadounidense, que acaba de cumplir 20 años y sigue siendo un punto de cambio en el humor televisivo. "Toda la gente que conocía The Office, amaba The Office, y ellos eran la industria. La gente daba por hecho que la remake iba a ser odiada".

Cuando se trata de llevar la televisión británica a Estados Unidos, el historial no ha sido muy bueno. Títulos de gran éxito en las islas tuvieron una oportunidad de éxito en Estados Unidos, pero fueron cancelados rápidamente y sin ceremonias. Así que cuando Gervais y Stephen Merchant, cocreador de The Office, recibieron una llamada del productor de televisión Ben Silverman para adaptar su absurdamente monótono documental sobre el lugar de trabajo al público estadounidense, las expectativas fueron inmediatamente bajas.

"Llevaba 30 años viendo cómo todas las remakes fracasaban", dice Gervais. "Algunos se retiraron después del primer episodio, porque la publicidad era muy importante. Se la cargaban. Pero pensé: '¿Por qué no? No tengo nada que perder, nada que superar. Será divertido'".

Merchant, fan incondicional de las comedias americanas, tenía una actitud similar. "La idea de una versión americana siempre me pareció emocionante", dice, destacando su amor por clásicos estadounidenses como M.A.S.H, Roseanne y Cheers. "Pero cuando se planteó por primera vez, había habido tal falta de éxito en las remakes de series británicas que yo era un poco circunspecto sobre nuestras posibilidades. Pero al mismo tiempo estaba entusiasmado".

Estrenada en la BBC Two en 2001, la serie original fue un éxito, acumulando premios Baftas y Emmy año tras año. También en el extranjero se hablaba de esta brillante comedia británica sobre una empresa papelera de Slough que había que ver. En las salas de guionistas de Estados Unidos, David Brent, el irritante jefe interpretado por Gervais, se convirtió en un éxito de boca en boca. Lo mismo ocurrió con sus empleados: los tortolitos de oficina Tim (Martin Freeman) y Dawn (Lucy Davis), y el militar de manual Gareth (Mackenzie Crook).

Desde el principio, sin embargo, tanto Merchant como Gervais sabían que no debían ser ellos quienes llevaran The Office a Estados Unidos. "Siempre pensé que era importante que no intentáramos hacerlo nosotros", admite Merchant, explicando por qué decidieron pasar el testigo a un nuevo equipo. "Creés que conocés Estados Unidos porque nos consume, pero en realidad no es así. Hay tantos pequeños matices en la vida estadounidense y, en particular, en la vida de oficina", agrega, señalando tradiciones británicas como los concursos de preguntas en los pubs y el preciado Ejército Territorial de Gareth, que no se traducen del todo. "Habríamos estado intentando replicar el nuestro demasiado de cerca y no lo habríamos hecho bien".

"Teníamos que elegir showrunners y vimos a la flor y nata de los productores y directores estadounidenses", agrega Gervais. "Era vergonzoso que tuviera que elegir entre gente que había hecho mil veces más que yo. Habían trabajado en todo, desde Cheers a King of the Hill".

Entre ellos estaba Greg Daniels, un guionista estadounidense de voz suave cuyos créditos anteriores incluían a Saturday Night Live y Los Simpson. "Todos podrían haber hecho un gran trabajo, pero Greg fue el único que insistió en lo importante que era la historia de Tim y Dawn", continúa Gervais. "Sabía que el romance era un elemento importante", coincide Merchant.

Antes de que Daniels pudiera llegar a eso, sin embargo, primero tuvo que encontrar al David Brent de América - o como sería rebautizado en la versión estadounidense, Michael Scott, Gerente de la sucursal de Scranton de la Dunder Mifflin Paper Company. Al principio, Silverman pensó que Gervais podría encajar en el papel, pero el propio "Brent" tenía otras ideas.

The Office.





"Antes de hacer el casting, Silverman me llamó y me dijo '¿Por qué no interpretás vos a Michael Scott?'. Le dije: 'Eso es una locura. No tiene ningún sentido'", se ríe Gervais. "¿Por qué iba a hacerlo? La razón por la que The Office resonó fue porque estaba hecha en Inglaterra para ingleses. Tiene que estar hecha por estadounidenses para estadounidenses". Al fin y al cabo, dice Gervais, la verdadera razón por la que declinó fue porque no quería mudarse a Estados Unidos durante siete años y trabajar cinco días a la semana, haciendo 14 horas diarias. "Habría estado llorando después de los primeros 22 episodios, pidiéndole a Dwight (Rainn Wilson) que me asesinara", bromea.

Resulta que Gervais sí tenía en mente a alguien que, en su opinión, podría interpretar bastante bien el papel. "Antes de que todo esto ocurriera, alguien me preguntó: 'Si hicieran una remake, ¿a quién pondrías para interpretar a Brent? y yo dije que a Bruno Kirby, que ahora ya no está con nosotros", revela Gervais. "Lo había visto en Perdidos en el Oeste y también en Buenos días Vietnam, donde interpretaba al aburrido que se creía más gracioso que Robin Williams. Me pareció precioso".

Finalmente fue Steve Carell, de The Daily Show, quien se hizo con el papel, pero muchos otros estuvieron cerca. "Bob Odenkirk habría sido brillante", dice Merchant, recordando un proceso de selección que vio al protagonista de Breaking Bad entrar en la lista de Michael Scott. "Es curioso. Al principio, no parecía tener la calidez inmediata que Carell tenía, o ciertamente no entonces. Sin embargo, cuando lo has visto en cosas como Better Call Saul, todo está ahí. Es difícil saberlo", dice. "Hubiera sido igual de bueno, pero a veces, cuando haces un casting, podés sentir cuándo es la persona adecuada". Y esa persona era, sin lugar a dudas, Carell.

Entonces, ¿hubo un proceso de traspaso de Brent? Gervais insiste en que no. De hecho, Carell trató activamente de evitar a su homólogo británico. "Cuando Steve consiguió el trabajo dijo: 'Tengo que dejar de verlo para no imitarte'", cuenta Gervais, “porque una vez que ves los tics de Brent, son irresistibles: parecer torpe, no decir nada y mirar a la cámara”. Merchant recuerda preocupaciones similares. "Era bastante cauto en cuanto a no intentar imitar a Ricky. Cuanto más se metía en el papel, más desaparecía la sombra de la interpretación de Ricky. En la segunda temporada ya se había metido en su propio ritmo y era capaz de encarnar al personaje como lo había hecho Ricky".

Por lo demás, Daniels vio un quién es quién de prometedores talentos para llenar la sucursal de Scranton. "Recuerdo que John Krasinski (que interpretaba a Tim, el equivalente americano de Jim) era increíblemente entusiasta y un fan del original", recuerda Merchant. "Entendía el personaje y lo que había hecho Martin Freeman y era dulce y encantador sin esfuerzo. Era tan fan que fue sin avisar a Scranton para filmar algunas escenas". Las imágenes de los créditos iniciales de la serie las rodó Krasinski.

Pero mientras que Brent tuvo que ser suavizado para el consumo estadounidense ("Tuvieron que hacerlo un poco más simpático, mejor en el trabajo, más positivo y un poco menos oscuro", dice Gervais), el personaje de Gareth corría el riesgo de volverse demasiado amplio. "Me preocupaba Dwight", admite Gervais, comentando al autoritario de la oficina, interpretado por Wilson. "Pensé que era demasiado exagerado, pero luego eso se asentó y funcionó con la serie, porque la serie también era más grande". Merchant está de acuerdo, y agrega que "al principio la interpretación tiene algo de teatral, pero a medida que la ves, es capaz de enriquecerla".

A pesar de un comienzo rocambolesco que estuvo a punto de provocar la cancelación de la serie tras su primera temporada, la iteración estadounidense de The Office terminó durando nueve entrañables temporadas, siete de ellas con Carell como jefe. "Lo hicieron evolucionar muy bien. Hacia el final, lo animás y querés que sea feliz", sonríe Merchant. "No podíamos envidiar a Steve por irse, porque tuvimos mucha suerte de contar con él durante tantos episodios. Sospechaba que sería difícil para ellos continuar, pero llegados a ese punto, puedes escribir la salida de un personaje y el asunto sigue avanzando."

"Cuando estaban buscando al nuevo jefe (interpretado finalmente por Will Ferrell), me dijeron que estaría bien que me presentara en el papel de Brent", dice Gervais sobre su esperado cameo. ¿Se habló alguna vez de que él tomara el relevo tras la marcha de Carell? "Sí. No sé si la NBC llegó a llamar a alguien o si fue más bien la prensa y los fans de la serie", dice, y agrega riendo: "Luego, cuando no estaba en ella, la gente decía: 'Ricky hizo la audición y no consiguió el papel'. Eso es ficción".

20 años después, ambos creadores son capaces de apreciar el universo ampliado que nació de su historia en Slough. "Imagino que la mayoría de los estadounidenses no conocen la serie inglesa, pero lo bueno es que me atribuyen el mérito de ambas", se ríe Gervais. "Está nuestra versión y esta brillante versión. Comparten muchos de los mismos elementos, pero ambas son diferentes", ofrece Merchant. "Estoy muy orgulloso de la versión estadounidense y, si la veo en la tele, la veo como un fan", sonríe. "Puedo verla desde la distancia y disfrutarla como cualquier otra persona".

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.