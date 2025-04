En crisis permanente, el PRO sigue perdiendo legisladores. La diputada nacional por Santa Fe Verónica Razzini y su comprovinciano Gabriel Chumpitaz abandonaron la bancada para conformar el flamante bloque "Futuro y Libertad". Tras la salida, Razzini aclaró que "por el momento" no se sumarán a La Libertad Avanza, aunque tampoco lo descartó para el futuro.

"No es algo que estemos evaluando", dijo sobre una hipotética incorporación a las filas libertarias. No obstante, no cerró del todo la posibilidad para más adelante: "No está de más dejar las puertas abiertas a un vínculo que sirva para sumar. Creemos en el cambio profundo que se comenzó en Argentina y vamos a estar para sumar".

Razzini atribuyó la decisión a una cuestión "netamente local". La diputada aclaró que en la decisión no pesó en absoluto la disputa entre el presidente Javier Milei y el titular del PRO, Mauricio Macri, ya que esa es una discusión de poder vinculada a la región AMBA.