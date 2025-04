Al menos 50 personas, incluidos niños y mujeres, murieron este viernes en una serie de bombardeos del ejército israelí lanzados contra viviendas y un conjunto de carpas de refugiados en el norte y el sur de la Franja de Gaza, informó el Ministerio de Sanidad del enclave.

Al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja, se registraron diez muertos después de que cazas israelíes atacaran una casa familiar. Las victimas fueron trasladadas al hospital Europeo, detalló la agencia palestina de noticias WAFA. En el barrio de Al Saftawai, al noreste de Ciudad de Gaza, otros cuatro palestinos, entre ellos dos niños, murieron a causa del bombardeo perpetrado por cazas israelíes. En el barrio de Zeitún, también en la capital gazatí, un ataque de drones mató a otras cuatro personas tras bombardear la carpa en la que se refugiaban.

Periodistas muertos

Entre otras víctimas se encuentra el periodista palestino Tamer Meqdad, que junto a su hija y varios familiares falleció durante la madrugada por un bombardeo aéreo contra su casa en el barrio de Tal al Zaatar, en el norte de la Franja. Lo mismo le ocurrió el miércoles a la fotoperiodista residente en Gaza, Fátima Hassouna, quien murió en un ataque aéreo israelí que impactó su casa. Diez miembros de su familia, incluida su hermana embarazada, también murieron. El ejército israelí afirmó en una nota que se trató de un ataque dirigido contra un miembro del grupo islamista Hamas involucrado en ataques contra soldados y civiles israelíes.

Justo 24 horas antes de su asesinato, se anunció que un documental centrado en la vida de Hassouna en Gaza desde que comenzó la ofensiva israelí se estrenaría en un festival de cine independiente francés que se celebra paralelamente a Cannes. "Era una luz, tenía muchísimo talento. Cuando vean la película lo entenderán", declaró a Deadline la directora del film, la iraní Sepideh Farsi. "Me dije a mí misma que no tenía derecho a temer por ella, si ella misma no tenía miedo. Me aferré a su fuerza, a su fe inquebrantable", remarcó, en referencia al coraje que tenía la fotoperiodista al cubrir durante los últimos 18 meses el conflicto entre Israel y Hamas.

Hay más de 200 periodistas asesinados desde que Israel empezó su ofensiva contra la Franja, en octubre de 2023, según datos del Centro de Protección de Periodistas Palestinos (PJPC), cuya cifra engloba a reporteros, camarógrafos e influencers, entre otros. "Los periodistas son civiles. Atacarlos constituye un crimen de guerra", indicó el organismo en un comunicado esta semana.

Sin ayuda humanitaria

Respecto a la situación humanitaria en el enclave, el portavoz de la Defensa Civil palestina, Mahmud Basal, advirtió que algunos de sus vehículos de rescate podrían verse obligados a interrumpir sus operaciones en los próximos días debido a la falta de combustible, provocada por el veto israelí al ingreso de este recurso y de la ayuda humanitaria en general al enclave. "Confirmamos que nuestras tripulaciones no podrán responder a las intervenciones humanitarias en los próximos días si continúa la prohibición de entrada de combustible a la Franja de Gaza, dada la creciente agresión israelí", indicó en un comunicado en su canal de Telegram.

La prohibición impuesta por Israel a la entrada de medicamentos y materiales hospitalarios hace cada vez más difícil tratar adecuadamente a los pacientes y los pone en grave riesgo, denunció en un comunicado la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA). "La asistencia sanitaria que presta la UNRWA es un salvavidas indispensable para los desplazados, pero la prohibición de ayuda impuesta por las autoridades israelíes hace cada vez más difícil tratar adecuadamente a los pacientes, más aún ante unos niveles de necesidad sin precedentes", apuntó esta agencia de la ONU que apoya varios puntos médicos de la Franja.

En uno de estos puntos, según UNRWA, los desplazados, entre ellos mujeres embarazadas, ancianos y niños con quemaduras o heridas de guerra, esperan su turno para recibir tratamiento y muchos de ellos tienen que volver sin recibir medicinas o tratamientos porque desde hace más de un mes no entran. "Hacemos todo lo que podemos, pero las condiciones son terribles. Nos las arreglamos con lo que tenemos, pero la grave escasez de medicamentos, analgésicos y otros suministros médicos esenciales supone una grave amenaza para la vida de nuestros pacientes y agrava esta crisis médica", aseguró el doctor Muhammad, citado en el comunicado del organismo.

"Limpieza étnica a gran escala"

Este viernes se cumplió un mes desde que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó, sin previo aviso, reanudar los bombardeos contra la devastada Franja, rompiendo así el alto el fuego que llevaba casi dos meses en vigor. Desde entonces, las fuerzas israelíes golpean diariamente de norte a sur la Franja convertida ya prácticamente en un lugar inhabitable, pese a que insisten en que están atacando objetivos de Hamas y de la Yihad Islámica.

La ONG israelí "Rompiendo el Silencio", formada por exsoldados y reservistas que se oponen a la guerra, señaló que el Ejército israelí ya ocupa alrededor del 36% de la Franja. "La llaman 'zona de amortiguación' por razones de seguridad, pero este área ahora cubre alrededor del 36% de toda la Franja. Hacerla permanente significa una cosa: limpieza étnica a gran escala. Nunca se trató de seguridad, sino de control. El desplazamiento y la destrucción no crean seguridad", dijo esta ONG en un comunicado en sus redes sociales.

Las últimas cifras de Sanidad señalan que, desde el regreso de la guerra, han muerto al menos 1.691 gazatíes, entre ellos niños y mujeres, y que más de 4.460 personas han resultado heridas. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) estima que cerca de 420.000 personas han sido desplazadas desde la ruptura del alto el fuego.