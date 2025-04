El estrés llegó a la infancia y parece haber sido naturalizado. El fenómeno de “niños estresados” por el nivel de estímulos y críticas que reciben las 24 horas del día a través de las redes sociales no puede dejar de asociarse con la desconexión de sus padres y madres, que parecen desconocerlo todo del mundo que crece para las infancias detrás de las pantallas. Sobre este y otros problemas que dejó en evidencia la serie Adolescencia -y que parece haber tocado una fibra, un malestar, que atraviesa a madres y padres en distintos puntos del planeta- reflexiona Marcela Altschul, psicoanalista y psicopedagoga.

“Años atrás, cuando alguien era acosado en la escuela, volvía a su casa y podía desconectarse, vivir otros vínculos con amigos del barrio o familiares, respirar tranquilo unas horas y rearmarse. Tal vez no la pasaba demasiado bien en la escuela, pero tenía otros espacios a los que pertenecía y donde se sentía mirado, reconocido. Hoy las redes les recuerden cómo son vistos por otros, ante otros que se suman, reforzando el acoso, sin importar dónde se encuentren, qué día u hora sea", dice Altschul, quien es autora de varios libros, entre ellos, Límites Jugados, tejiendo afectos en tiempos de desborde y Rayos y lentejas, grandes reflexiones de pequeños pensadores.

-Se cumplieron cinco años del inicio de la pandemia. ¿Qué consecuencias se ven hoy en los consultorios?

-La pandemia no pasó sin dejar huellas, de mayor o menor envergadura, en el psiquismo de todos los niños, niñas, adolescentes y hoy jóvenes. Estos efectos los vemos en situaciones en que aparecen “baches” para afrontar determinadas situaciones sociales, vinculares y también académicas.

En cuanto volvimos a “la normalidad”, fue evidente que los mayores afectados fueron los grupos a los que les tocó cambiar de ciclo durante la etapa de restricciones: de jardín a primaria, de primaria a secundaria y aquellos que egresaban de secundaria.

Si bien lo más evidente de las secuelas se observó en los primeros tiempos de regreso a la presencialidad, en muchas escuelas, transcurrido un año, se escuchaba decir que “la pandemia ya pasó”. Desde mi práctica con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, puedo decir que la pandemia pasó, pero dejó huellas que hay que seguir acompañando, “baches académicos” que reflejan las dificultades para armar pensamiento, miedos, habilidades difíciles de remontar. Va a llevar un tiempo hasta que podamos decir que “ya pasó”.

-Hoy se habla de “niños estresados”. ¿Esta es otra secuela de la pandemia?

-Ya se hablaba de estrés en niños, niñas y adolescentes antes de la pandemia, pero creo que a partir de ese momento se naturalizó y magnificó.

-¿En dónde lo observa?

-En los medios, en las escuelas, en las casas y espacios terapéuticos, se habla del estrés en los niños como si fuera “lógico”, esperable. El discurso se centra en qué hacer, qué necesitan para manejarlo, cómo ayudarlos a “regular sus emociones”. Sería necesario dedicarle un largo rato a este tema, a la idea de que ellos mismos “regulen sus emociones”, pero sólo diré que cuando se refieren a esto, por lo general el objetivo es que los chicos sean menos "molestos”, menos disruptivos, para lo que los adultos entendemos que sería conveniente para nuestro propio ritmo de vida.

La cuestión es que esto abre un mercado muy redituable en jugueterías, en redes y aplicaciones de compras online, que ofrecen una infinidad de juguetes y materiales de colores, formas y texturas atractivas para "vencer el estrés", calmar la ansiedad". Y, si nos descuidamos, prometen ser la solución para dificultades de concentración y revertir conductas de una larga lista de supuestos trastornos en niños, niñas y adolescentes. Lo que no resulta muy frecuente escuchar es el asombro y la preocupación ante la percepción del aumento de estrés en la infancia. La primera reacción esperable, o deseable, sería la pregunta: ¡¿Cómo es que estamos hablando de niños estresados?!

Si pensamos el estrés como una “tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves”, esto debería interpelarnos como adultos responsables de la protección y crianza, educación de los más chicos. Pero como ante tantas otras situaciones concernientes a la salud mental de niños, niñas y adolescentes, parece que hemos aceptado el esquema de pensamiento que se basa en que el mercado viene a oferte una solución para acallar el síntoma. “No se preocupe: para cada síntoma existe una solución. ¿Está ansioso o estresado? ¡Cómprenle esta pelotita para que estruje entre las manos!”.

-¿Cómo se traduce esto en las escuelas?

-Hace poco hablaba de esta situación con una colega que trabaja en el gabinete psicopedagógico de una escuela de CABA y me decía: “Entrás a un aula e impacta: mientras los docentes están dando clase, ves a un chico al que le indicaron apretujar un squishy, otro con tapones de oídos porque tolera mal los ruidos, una nena jugando con un popit, otra con un ciempiés de goma o haciendo girar un spinner…Todo esto como indicación terapéutica anti-estrés”. No es casual que los nombres de todos estos recursos sean en inglés: esto habla de la procedencia de esta línea terapéutica.

Algunos de estos juguetes son muy atractivos y, sin dudas, pueden ser divertidos, placenteros. Pero ese no es el punto. El eje central que nos impacta es la falta de preguntas acerca de esta situación, por parte de los adultos. Qué pasa que, ante cualquier síntoma en los chicos y chicas, buscamos rápidamente un producto, material, medicación para obturar la pregunta, en lugar de abrirnos a la reflexión, a la autocrítica acerca de quienes somos responsables de la integridad física y psíquica de los más chicos.

¿Cómo es que toleramos y naturalizamos esta situación, al punto de no conmovernos cuando hablamos infancias estresadas? ¿Qué estamos haciendo para que tantos chicos necesiten estrategias particulares para descargar el exceso de tensión? Sin dudas, estos juguetes no tienen atributos mágicos y no logran subsanar la ausencia de los adultos, y de ningún modo podrán lograrlo solos porque cada síntoma es un “banderín de pedido de auxilio”, un aviso de que no pueden solitos y nos necesitan.

-¿Qué habría que hacer en vez de naturalizar el estrés?

-El estrés, como cualquier otro síntoma, no puede ser googleado para ser comprendido, precisa la escucha en el contexto particular de cada sujeto único e irrepetible. Se impone preguntarnos cuál es nuestro lugar en la generación del estrés y cómo necesita ser acompañado. Qué necesita ese niño, niña o adolescente para desarticular el síntoma al comprender su sentido.

La función del adulto es hacerse cargo de la mirada, la escucha, la protección, para desarticular el contexto particular que generó ese exceso de tensión y angustia; pero estamos viendo muchos adultos más preocupados por acallarlos que por comprometerse con la escucha. Y no nos referimos a las madres y padres, que muchas veces forman parte de este mismo problema a partir de indicaciones de profesionales supuestamente especializados en la atención de niños, niñas y adolescentes. Porque cuando el diagnóstico se centra en dificultades de los chicos, sin incluir a la familia y acompañarla para que sostenga la crianza, cuando se plantea que es una limitación de los chicos porque padecen un determinado síndrome o trastorno, tampoco se les ofrece oportunidades a los padres y madres para modificar situaciones esenciales en la convivencia, la comunicación, el vínculo intrafamiliar, el afuera.

Cuando silenciamos un síntoma por medio de técnicas “reeducativas” no resolvemos nada. Solo se apaga esa lucecita de alarma que estaba llamando nuestra atención (o al menos intentándolo). Pero si el motivo continúa vigente, pujará por aparecer por medio de otro síntoma, tanto o más disruptivo que el anterior.

-La serie Adolescencia muestra algo de eso que parece que los adultos no queremos ver…

-Sí, todo lo que estamos conversando nos lleva directo a pensar en la situación de Jamie, el protagonista de la serie. Me pareció brillante el modo en que abre un gran tema: ¿Qué no estamos viendo los adultos?

Qué es lo que no vemos aunque miremos, aunque creamos que conocemos a nuestros hijos. Una de las primeras reacciones del padre, ante la acusación que se le hace a su hijo de trece años de haber asesinado a una compañera, cuando su hijo asevera no haberlo hecho, él replica: “No pudo haberlo hecho”. Ese no es el hijo que él conoce: un púber menudo, introvertido, silencioso.

Aparece una y otra vez el intento fallido por dialogar con los chicos: en varias escenas aparecen adultos haciendo un esfuerzo por empatizar, para generar confianza y poder acceder a la información que buscan, pero en el momento que parecen haber creído que estaba allanado el camino, formulan una pregunta de modo más directo y se produce un quiebre: se corta el diálogo, los chicos y chicas se irritan, insultan, huyen. Una vez más, los adultos se quedan sin recursos para comunicarse con los adolescentes.

Hay una escena que considero de las más significativas de la serie. Adam, el hijo del inspector, con quien se plantea desde la primera escena que no tienen un vínculo fluido, es quien le ofrece la información clave para comprender el móvil del asesinato, ya que, hasta ese momento, el policía, se limitaba a buscar “chicos que actúen raro”. El le dice al padre que le da pena verlo tan perdido, que no va bien con la investigación porque no está entendiendo, no está captando lo que está sucediendo. Y le explica los códigos y significados de los emojis por medio de los cuales se comunican en Instagram. Resulta impactante enfrentarnos a un lenguaje desconocido por nosotros, los adultos, en que una serie de emojis que vemos de modo simpático y lleva a los investigadores a creer que refleja un vínculo amistoso, se revela como un lenguaje acosador, intolerable para un adolescente.

Si volvemos a la preocupación por la cantidad de niños, niñas y adolescentes estresados, otros tantos, que tal vez no definiríamos de ese modo pero los percibimos retraídos, impulsivos, silenciosos o con conductas agresivas, la serie nos lleva a repensar lo que estamos viendo, lo que no logramos mirar ni comprender. Existe un submundo silencioso al que no tenemos acceso pero donde a miles de chicos se les juega la vida.

No sólo se trata del maltrato o incluso destrato (chicos a los que nadie les miran las publicaciones o miran pero ni siquiera comentan), sino que el estrés alcanza también a “los populares” que trabajan fuertemente para sostener esa posición de liderazgo, entre chicos de su misma edad o cercanos. No tienen mucha más experiencia o saber que sus pares, pero tienen que sostener esa ilusión “generando contenido” de modo permanente (ya sea en la vida real o virtual).

En un momento en que el protagonista de Adolescencia habla con la terapeuta perito, le dice que no tiene que confiar en los videos, que son falsas noticias. En ese momento también podríamos preguntarnos qué sucede con la distinción entre el mundo real, en que si uno mata a alguien ese otro muere “de verdad”, y el mundo virtual, en que todo es un “como si” y ni la muerte tiene la trascendencia del dejar de existir para siempre.

-¿Pero esta distancia entre adultos y adolescentes no existió siempre? ¿Qué es lo nuevo ahora?

-Siempre, en todas las épocas, los adultos quedaron desconcertados, algunos escandalizados, otros admirados o indiferentes, ante el lenguaje, la música, las costumbres de los adolescentes. Pero hoy, al tratarse de espacios a los que no tenemos acceso, se complejiza. Las peleas ya no transcurren a la vista de otros sino en silencio, en las redes, con códigos que desconocemos o en perfiles que muchas veces ocultan. Esos mensajes también suelen ser leídos en soledad y no comentados.

Esto se suma a las dificultades que estamos viendo en muchos adultos para posicionarse como autoridad. Al verse desbordados por la falta de recursos para asumir esa posición, terminan apelando a modos rígidos, autoritarios, que solo generan miedo, mayor distancia o potencia el desborde en los chicos. O por el contrario, figuras de crianza que se dan por vencidos o justifican su falta de acción con frases tales como: “Yo quiero criar un hijo libre y por eso lo dejo decidir”.

Uno de los aprendizajes más complejos de nuestras vidas es la libertad y se aprende, paso a paso, en compañía. Maud Mannoni, psicoanalista belga, decía: “la libertad no se otorga, la libertad se arranca”. Hasta que los chicos están en condiciones de hacerlo, nos necesitan junto a ellos, acompañándolos para decidir qué, cómo, cuándo están en condiciones de manejarse con un poco más de autonomía que hasta entonces. Cuando decidimos que lo hagan por su cuenta, los estamos dejando solos, sueltos, no libres.

Ante la falta de interlocutores adultos, se potencia el desafío, reforzando una percepción de desamparo brutal. Si los adultos nos asomamos a su mundo e intentamos comprender, posiblemente les moleste o no lo acepten, pero es necesario ofrecerles acompañamiento en medio del exceso de información imposible de manejar. Los adolescentes suelen rechazar la participación de las madres y padres en su mundo privado, pero al mismo tiempo resulta esencial tener figuras de referencia contra quien pelear en esa etapa, para construir la identidad propia. Para que no queden librados a su suerte, teniendo que simular que saben qué hacer; cómo cuidarse; cómo posicionarse ante los otros y el mundo, nos necesitan cerca.

En la serie aparece de un modo un tanto insistente, por parte de la perito, las preguntas acerca de la masculinidad. Se deja entrever la hipótesis que intenta confirmar la profesional, pero también se desliza el modo en que las chicas son acosadas, aprobadas o criticadas en las redes por sus atributos sexuales (en este caso, “plana” de pechos). Nos estamos refiriendo a niñas y niños en pleno desarrollo, de trece años de edad.

La sobreestimulación y la hipersexualización no quedan fuera del mundo virtual, ocupando un lugar sumamente preocupante. De hecho, lo que termina por hacer estallar la furia del protagonista, es el comentario acerca de su “no sexualidad”, "Incel", "involuntariamente célibe". Este término circula entre los adolescentes subiendo varios decibeles al calificativo “virgo” con que se acosaba años atrás, ahora consiste en afirmar que nunca podrá dejar de ser virgen porque no será elegido por ninguna mujer.

-También está la supuesta teoría de que al 80 por ciento de las mujeres les gusta el 20 por ciento de los hombres…

-El término Incel y la “Teoría de la verdad: al 80% de las mujeres les gusta el 20% de los hombres” al que hacen referencia en la serie, son ideas de la “machosfera” fuertemente difundidas por un influencer norteamericano, que reside en Rumania, que ha sido sancionado en las redes por sus comentarios misóginos, homofóbicos y racistas. Y ha sido detenido por ser acusado de liderar una red de trata de personas, entre otros delitos. ¿A qué viene este comentario? En este punto los chicos también están solos. Necesitan de adultos que los ayudemos a discernir entre quién es quién, qué ideas que vale repetir y en los que creer; que los acompañemos en la construcción de un pensamiento crítico para que no tomen por cierto todo lo que escuchan y puedan pasar de reproducir discursos ajenos a elaborar los propios.