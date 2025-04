Antonella García tiene 33 años y es militante del Movimiento Evita, aunque sostiene que esa definición queda corta para el proyecto político que están construyendo en Granadero Baigorria. El pasado domingo, su lista Sin Miedo, con la que busca renovar su banca al Concejo, fue la más votada de la ciudad. “Somos parte de una nueva generación política que quiere dar las respuestas que hoy la política tradicional no está dando, por reproducir prácticas vinculadas al egoísmo y la mezquindad”, analizó. En tanto, en Villa Gobernador Gálvez, Nicolás Ramírez, de 28 años, ganó la interna de Más para Santa Fe y se posicionó como el candidato más votado de la elección. Si los números se mantienen, volverá a ser concejal otros cuatro años. “Queremos que nuestro espacio tenga mucha más fuerza para marcarle la agenda al intendente”, señaló. De la mano de sus candidaturas jóvenes, el peronismo consiguió victorias resonantes en la región, que además de oxigenar al espacio los deja posicionados como una alternativa de gobierno en cada una de sus localidades, de cara a 2027.

El pasado domingo la provincia de Santa Fe tuvo la primera elección del calendario electoral, en una jornada caracterizada por la baja asistencia a las urnas. Los ojos de la elección se posaron sobre los convencionales constituyentes que fueron elegidos para reformar la Constitución provincial, después de 62 años. Sin embargo, también hubo elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) para elegir intendentes en 11 localidades de la provincia y renovación de concejales municipales en 53 municipios. En la región, dos jóvenes militantes del peronismo dieron el batacazo en sus ciudades, ganándole a los aparatos oficialistas.

Antonella

En Granadero Baigorria, la lista de Antonella García fue la más votada en su búsqueda por renovar la banca que obtuvo en 2021. De extracción peronista, pero enfrentada al intendente Adrián Maglia, la joven compitió con su propio espacio, por fuera de la estructura del Partido Justicialista (PJ). Con 4.466 votos, su lista Sin Miedo cosechó más votos que la sumatoria de los tres candidatos que competían en la interna de Más para Santa Fe. Entre ellos, el oficialista Martín Tartarelli, actual secretario de Obras Públicas del municipio, que obtuvo 2.835 votos. Pero también le ganó a Santiago Fontana, de La Libertad Avanza, que con 3.984 votos quedó como segunda fuerza en la ciudad.

“Desde hace un tiempo definimos competir fuera del Partido Justicialista en Baigorria, porque no compartimos nada con la gestión actual. Uno compite dentro de una interna cuando tiene puntos de confluencia con el otro, pero cuando eso no existe no tiene sentido”, explicó García, en declaraciones a Rosario/12. “Mi militancia se inició en el Movimiento Evita y hoy contamos con el acompañamiento de dirigentes como Eduardo Toniolli y Lucila De Ponti. Pero en la ciudad venimos armando un proyecto político que desborda a un solo espacio. Creo que estamos construyendo un nuevo espacio político en la ciudad que tiene mucha identidad baigorriense”, añadió.

Desde afuera, la victoria de García puede resultar sorpresiva, pero entre los baigorrienses su potencial electoral se conoce desde su irrupción en política en 2021, cuando llegó al Concejo en sus primeros comicios. Apenas dos años después, lanzó su candidatura a intendenta, siendo la más votada en las Paso, superando por más de 2.500 votos al propio Maglia. El riesgo de perder la intendencia llevó al oficialismo a sellar un inédito acuerdo con Javier Minetti, el candidato del PRO, que decidió bajar su candidatura para apoyarlo. “Baigorria no puede convertirse en una ciudad del conurbano bonaerense manejada por organizaciones sociales”, dijo en un video donde oficializó su decisión. El pacto tuvo sus resultados y Maglia fue reelecto por apenas 123 votos. Al que no le dio tan buenos resultados es al propio Minetti, que el último domingo quedó tercero en la interna de Unidos, cosechando apenas 457 votos.

Para la joven concejala, esas actitudes forman parte de “la vieja política”, que gran parte de la sociedad ya no tolera. “Somos parte de una nueva generación política que quiere dar las respuestas que hoy la política tradicional no está dando, por reproducir prácticas vinculadas al egoísmo y la mezquindad”, expresó. Y agregó: “Algunos sostienen prácticas que no tienen nada que ver con solucionarle los problemas a la gente, y por eso hoy estamos con una crisis de representación política que también impacta en lo económico y lo social. Nosotros venimos con una militancia de abajo, sin más pretensiones que mejorar la vida de nuestros vecinos”.

En ese marco, García reconoce que los números la dejan bien parada de cara a las generales y renovar su lugar en el Concejo, pero también con más posibilidades de ir por la intendencia en 2027: “Estas elecciones eran una suerte de bisagra para poder consolidar el proyecto político que construimos en Baigorria, y creo que nos deja posicionados para ser alternativa de gobierno de cara a 2027. Nuestro espacio engloba una propuesta de gobierno, más que una proyección en una concejalía. Si bien queremos seguir representando al vecino en el Concejo, también tenemos la proyección de poder alcanzarla la intendencia, después de quedar tan cerca en 2023”.

Nicolás

Por su parte, Nicolás Ramírez fue el candidato más votado de Villa Gobernador Gálvez. Con 5.980 votos, su lista Un Futuro Sin Miedo se impuso en la interna de Más para Santa Fe, donde competían cinco candidatos. Su performance electoral lo dejó por encima de Eduardo “Tato” Bulsicco, el candidato de Unidos que no solo compitió con lista única, sino que además contó con el respaldo del intendente Alberto Ricci. “Estamos contentos porque esperábamos un buen resultado, pero sorprendidos gratamente por el acompañamiento de la gente, porque no creíamos que iba a ser de esta magnitud”, analizó en declaraciones a Rosario/12.

El concejal de 28 años que busca la renovación de su mandato consideró que la victoria toma mayor dimensión teniendo en cuenta la amplitud de la oferta electoral del peronismo. A las cinco listas que competían dentro de la interna del PJ se le suma la candidatura del concejal Jorge Murabito (Activemos) y Diego Garavano (PAIS). “Mientras que el oficialismo compitió con una sola lista en Unidos, el peronismo tuvo siete propuestas electorales distintas”, expresó y agregó: “Nuestra lista es una confluencia de espacios como el Movimiento Evita, Ciudad Futura y otras organizaciones con mucha llegada territorial. Nos pone orgullosos que nos hayan elegido entre tanta diversidad”.

Ramírez ingresó al Concejo en 2021, con un armado propio que define como “vecinal y juvenil”, donde logró quedar como tercera fuerza en la ciudad. En 2023 decidió competir por la intendencia, donde también quedó en el tercer lugar, pero su espacio logró sumar una nueva banca en el Concejo. En alianza con Daniela Bermúdez (Movimiento Evita) hoy tienen un bloque de tres concejales que podría sumar más miembros si logran sostener o ampliar el caudal de votos en las generales. “Si se repitieran los mismos resultados podríamos ingresar dos concejales. Así que las expectativas están puestas de ahí para arriba”, adelantó.

Valoró todo lo cosechado desde su irrupción en política y aseguró que el espacio no tiene techo. “Somos jóvenes que venimos con una impronta distinta a la de la política tradicional. Irrumpimos en la discusión política de la ciudad y tuvimos buena llegada con los vecinos”, sostuvo. “El domingo votaron 35 mil personas, de las cuales 30 mil no eligieron al candidato del intendente. Eso es todo un mensaje. Nosotros queremos que nuestro espacio tenga mucha más fuerza para marcarle la agenda al municipio. De acá a dos años pueden pasar muchas cosas, pero vamos a trabajar con el objetivo de posicionarnos como alternativa de gobierno y que el justicialismo vuelva a gobernar Villa Gobernador Gálvez”, manifestó.