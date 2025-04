Hubo una época en que el crecimiento de la historieta digital –online, virtual- en la Argentina era una reacción ante las dificultades para llevar las viñetas a imprenta. Pero desde hace unos cuantos años, la pantalla puede ser un formato en sí mismo, aún sin aspiraciones ulteriores de publicación en papel. Lo notable del fenómeno es que muchos sellos locales, preocupados siempre por lanzar libros, mantienen una oferta digital que va en paralelo a su calendario de publicaciones “analógicas”. Es el caso de Multiversal y su De Publicación Digital.





Entre la amplia oferta online de Multiversal destaca Tunguska, de Lucas Alarcón y Pablo Burman, una novela gráfica que el sitio serializó en once partes y que cuenta la expedición de una unidad del ejército ruso que parte a investigar (y dinamitar) lo que sea que haya dejado el bólido de Tunguska en medio del bosque. El resultado es notable por el manejo de Alarcón de la psicología de los personajes y por el trabajo ya no gráfico, sino plástico de Burman. Esa combinación y unas saludables dosis de influencia de Andrei Tarkovski, que los propios autores explicitan, confluyen para una historia atrapante más allá de los formatos.

“Cuando Pablo me propuso el proyecto encontré puntos de contacto entre el universo tarkosvkiano y el horror sobrenatural, entonces quería explorar a dos bandas, con el pulp y la aventura, pero que también se exploraran algunos debates filosóficos y existenciales”, señala Alarcón. El guionista, radicado en Mar del Plata, agrega que buscó desde su trabajo darle elementos al artista “para desarrollar su arte, su imaginación y su universo”.

Aunque Tunguska estuvo varios años en proceso, es inevitable al leerlo pensar en el rol del Estado como ordenador, que enfrenta al caos de lo desconocido que representa el bólido de Tunguska. “Desde que arranqué a hacer cortos en el cine o a escribir cuentos o historietas siempre estuvo muy presente lo político y lo social, no como panfletario pero sí considero que una obra a nivel explícito o implícito tiene un punto de vista con respecto a lo que nos está pasando acá, por más que sea una aventura espacial o una comedia romántica o el género que quieras”, reflexiona Alarcón. “Siempre hay un comentario, sea por omisión o porque hay algo consciente impuesto ahí”, agrega.

“El terror cósmico es un concepto tan amplio que siempre podés tocar algo de ahí y generar algo nuevo: Stephen King es uno de mis referentes y ha tocado también el terror cósmico cruzado con lo que sucede en su Maine natal en múltiples obras. Cementerio de animales va en ese sentido, toma mitos locales y les da una vuelta de tuerca sobrenatural o cósmica que funciona y hablar de Rusia, que es una nación muy compleja y muy relevante en la historia de la humanidad, pone en juego la función del Estado y eso es algo que siempre está en debate”.

-Ese vínculo del Estado y del deber se disuelve para los personajes, ¿por qué querías mostrar esto?

-Como una historia de género Tunguska también tiene algunas pinceladas de lo bélico, un género que me gusta porque vos podés desarrollar personajes que por ahí son complejos, pero con escasas apariciones. Dos o tres pinceladitas y ya tenés un personaje con un conflicto interno. Siempre en función de la aventura y del género, pero si no hay conexión emocional con lo que está sucediendo, todo artilugio narrativo que puedas poner resulta insuficiente. Entonces yo quiero que vos leas a un personaje y lo entiendas y cuando está enfrentando una situación complicada te pongas de su lado y sufras o te pongas contento con él. Crear ese lazo emocional.

-Pasaron varios años entre la concepción original y su publicación. El país cambió mucho desde entonces. ¿Creés que ese cambio puede influir sobre las posibles lecturas de la historia?

-Estamos hablando de que son soldados que están ahí por una decisión estatal y no que son mercenarios, como podrían ser las historias bélicas norteamericanas, ¿no? Habitualmente, sobre todo del siglo XXI para acá, las historias bélicas están contadas desde el punto de vista de mercenarios o grupos privados contratados que están ahí en función de un sueldo. Acá ellos son creyentes, en mayor o en menor medida, de una causa, pero se ven inmersos en una situación que los hace dudar desde lo más íntimo. Me interesaba llevarlos en ese punto, como ir desde lo más alto del sentido del deber, de la concepción rusa de ser leales hasta encontrarse con situaciones en las que esas cuestiones quedan a un borde y las tienen que resolver desde lo íntimo.

-Trabajás sobre los miedos de los personajes que genera esto que van a dinamitar. ¿Por qué te interesaba laburar sobre los miedos?

-Los miedos tienen un poco que ver con la circularidad del relato, son asuntos pendientes que traen desde su pasado y que al irse acercando al centro de lo que los envían a investigar, esta entidad que se encuentra ahí les hace dudar de la realidad y de sus propios pensamientos. Esa duda se manifiesta justamente a través del miedo. Todos los que ya tenemos unos años sabemos que vas caminando por la vida hacia adelante y vas dejando cosas atrás que no cierran, pero que a veces reaparecen y te desarman. Acá le damos un poquito el lugar a las reglas del género para que aparezcan de formas un poquito más concretas, más gráficas y narrativas y que sea también una cosa entretenida de leer y de mirar.

-Con el clima que imprime Pablo a sus dibujos, es inevitable asociarlo con las alucinaciones del combate de la Cancha de River de El Eternauta. ¿Lo pensaron? ¿Fue una referencia?

-Ahora que me lo decís, tenés razón, pero no fue algo consciente. El Eternauta es como Maradona y como Borges, está en el ADN del argentino. Al menos en el mío. Sí, obviamente, hay una conexión que tiene que ver un poco con la ambientación de la nieve, ese combate específico que vos decís y también la cuestión grupal y lo del héroe colectivo. También, aunque no es explícito, hay mucho de lo borgiano, en tocar algunas teclas del Jardín de los senderos que se bifurcan y toda la genialidad del escritor en las cuestiones laberínticas y circulares.

-¿Y Maradona?

- Maradona no estaría apareciendo, que es algo que voy a tener que remediar inmediatamente en la que historieta que sigue.