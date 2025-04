Una mujer de 29 años en las últimas semanas de embarazo --identificada como E.M.O.-- dio a luz en el Hospital de la Madre y el Niño de La Rioja con evidentes signos de intoxicación: dio positivo por consumo de cocaína y alcohol. La recién nacida estaba en un estado de salud débil y horas después falleció. La Justicia provincial caratuló el caso como posible homicidio agravado por el vínculo y detuvo a E.M.O y a su pareja de 45 años --J.D.C.--.

E.M.O. fue trasladada por una ambulancia por un malestar. Llegó al hospital el viernes a la mañana, embarazada de 39 semanas y acompañada por su pareja, quien negó ser el padre biológico de la bebé. El personal médico del hospital constató que ambos presentaban signos de estar bajo el efecto de sustancias. Por esto, aplicaron el protocolo institucional.

Cerca del mediodía, se realizó la cesárea y la bebé fue internada inmediatamente en neonatología por un estado crítico. Mientras tanto, se le realizó a la madre un análisis toxicológico, en el que se confirmó la presencia de las sustancias. El resultado fue informado a la Unidad de Asuntos Juveniles.

La recién nacida sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió cerca de medianoche. Tras esto, la causa se recaratuló como "homicidio agravado por el vínculo" y la jueza Gisela Flamini --titular del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°2-- quedó a cargo.

Flamini confirmó la detención de E.M.O. --quien permanece internada bajo custodia-- y de su pareja J.D.C. --que fue trasladado a la alcaidía--. En el hospital detectaron un antecedente: "Tenían un registro de un aborto anterior, se dice que en similares características, en cuanto a que ella habría llegado en un estado similar", aseguró la jueza.

Para la jueza la situación es "doblemente alarmante" porque ya había sucedido y señaló que la actitud de la mujer no fue colaborativa y no mostraba "conmoción". Hipotetizó que esa reacción podría ser por "su situación de adicciones".

E.M.O. --oriunda de Santa Fe-- es madre de un adolescente de 16 años, que vive bajo el cuidado de sus abuelos. Flamini advirtió que el consumo problemático no exime de responsabilidad penal y que solicitará una pericia psicológica para determinar su estado mental. "Ella, como madre, tenía la responsabilidad de cuidar la integridad de su hija, incluso en los momentos en que no estaba bien. Ella misma se colocó en ese estado", argumentó.

Durante el sábado se realizó un allanamiento en la vivienda de ambos acusados, ubicada en el barrio Argentino. En el operativo participaron efectivos de la Policía Técnica Judicial y personal de la Unidad de Asuntos Juveniles, que encontraron envoltorios de nylon con restos de droga, una pipa de metal y un frasco con pastillas de clonazepam.

Las autoridades investigan si los dos imputados estuvieron en otros domicilios en los días previos. "Es probable que se realicen otros allanamientos porque esta persona, junto con el hombre, habrían estado en otra vivienda", explicó la jueza.

Ningún familiar se hizo cargo del cuerpo de la bebé, que estaba en la morgue judicial. "La madre dice que tiene una hermana, pero no quiere saber nada con esta persona, no quiere que ella se haga cargo. Y de parte del hombre que la acompañaba, sus familiares tampoco reconocen que él sea el padre. Dicen que no lo es", detalló Flamini al tiempo que adelantó que solicitó una prueba de ADN para determinar el vínculo.

Informe: Natalia Rótolo.