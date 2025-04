El gobierno de Javier Milei compartió el domingo de pascuas un video, desde la cuenta oficial de Casa Rosada, en el que habla Santiago Olivera, el obispo castrense defensor de los represores que, en ocasiones anteriores, hasta llegó a decir que entre quienes mataron, torturaron y robaron bebés hay "gente muy valiosa y muy buena". No es la primera vez, ni será la última, que La Libertad Avanza reivindica directa o indirectamente a la ùltima dictadura con este tipo de provocaciones. Lo hace siempre que tiene oportunidad y, desde el inicio de la gestión, trabaja para destruir la política de derechos humanos.

En diciembre del año pasado, por ejemplo, la gestión de Javier Milei cerró el Centro Cultural Haroldo Conti y despidió a sus trabajadores. En 2024, en tanto, dejó caer en un 90 por ciento el presupuesto para la ESMA y los espacios de Memoria, y para 2025 no hay fondos previstos destinados a esa área, tal como adelantó semanas atrás Página/12. Además, no paga los salarios de los trabajadores de los sitios de memoria --con el pretexto siempre a mano de que están realizando auditorías-- y, de esa forma, desfinanciaron y buscaron cerrar todos los espacios destinados al recuerdo de los crímenes de lesa humanidad y a sus víctimas.

Si bien la vicepresidenta Victoria Villarruel es la principal abanderada a la hora de reivindicar defender a los genocidas --de hecho es amiga del propio Olivera--, desde Balcarce 50 no se quieren quedar atrás. Los dos 24 de marzo que les tocó afrontar siendo Gobierno, el oficialismo intentó instalar la teoría de que "la historia se debe contar completa", un eufemismo creado para decir que en verdad están de acuerdo con el accionar criminal del Estado, siempre con la excusa del combate a las organizaciones que cataloga de "terroristas", como lo hizo el agitador Agustín Laje este año. Hacen referencia a una supuesta "necesidad" de perdonar a los genocidas, y omitir la violencia y los asesinatos cometidos desde el Estado. Este domingo de pascua, de la mano de Olivera, volvieron a insistir.

En el mensaje grabado --con la excusa de hablar de la resurrección de Jesús--, el obispo pro genocidas dice mirando a cámara: "Este domingo celebramos la pascua de resurrección, coincide con nuestros hermanos mayores en la fe, con su pesaj". Luego agrega: "Es el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Cristo resucitó y ha ascendido nuestra fe. Quiero enviarles un cordial saludo con la alegría que nos da que cristo venció con su muerte nuestra muerte y nos dio la vida para siempre. Bendiciones y felicidades". El mensaje que escribieron desde la cuenta oficial de la Casa Rosada para acompañar el video decía: "¡Feliz Pascua de Resurrección! Agradecemos al Obispo Castrense, Monseñor Santiago Olivera, por su mensaje de fe y reflexión en esta fecha tan significativa para el pueblo argentino".

Olivera, tal como contó Página12, en marzo de esta año fue entrevistado en el programa Sí hay plata –-que se emite por Radio Simphony de San Isidro y en el que participa Cecilia Pando, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA)-- y allí dijo: “Tiene que ser contada toda la historia y no de manera parcial. Desde que soy obispo castrense me di cuenta y me sigo dando cuenta de que hubo una gran injusticia porque hay una mirada de demonizar a los militares en general”.

Luego, en aquella entrevista radial, continuó: “Siempre digo que hay militares que no se portaron bien y con esos hay que hacer justicia, pero no hacer venganza, que es lo que me parece (que pasa) con muchos de ellos al conocerlos o visitarlos. Creo que hay gente muy valiosa y muy buena, que la historia hay que mirarla en su tiempo y no sacarla de contexto”. También se lo escuchó argumentar que a los que mataron, torturaron y robaron bebés “se los condenaba y se dicen terminologías terribles –genocidas, asesinos– cuando era gente muy joven que obedecía, y así están formados los militares”.

El mensaje de este domingo fue publicado por la cuenta oficial de la Casa Rosada, que la manejan los influencers que trabajan bajo el mando del asesor sin cargo Santiago Caputo desde el exsalón de las Mujeres --ahora salón de los Próceres--.

Esa sintonía quedó clara hace poco, cuando Olivera dijo que se sentía con "confianza" para decir sus cosas dado que en el país, desde la llegada de Milei y Villarruel al Gobierno, se vivían “tiempos nuevos”. La visita organizada al penal de Ezeiza por diputados libertarios hacia el 11 de julio pasado, para reunirse con militares y represores condenados por delitos de lesa humanidad es una prueba de eso que dijo muy suelto de cuerpo.

Para más pruebas de la "confianza" de Olivera para expresar sus ideas, ehí están los proyectos de ley que presuntamente tenía redactados el grupo que visitó a Astiz y otros represores que reformaba el Código Penal e incorporaba que, pasados 20 años de la consumación de un delito sin que se hubiese llegado a una sentencia, prescribiría. Una suerte de negacionismo concreto de los crímenes de Lesa Humanidad.

El año pasado, la periodista Luciana Bertoia también reveló que Olivera estaba haciendo gestiones en los tribunales de Comodoro Py. De hecho, organizó una visita al Vaticano para ver al Papa Francisco junto a tres jueces: Mariano Borinsky, Daniel Petrone y María Eugenia Capuchetti, que se concretaría en agosto.

"¿Esto es justicia?”

Aquella no fue la primera vez que el obispo castrense se refirió de ese modo sobre los genocidas y sobre la última dictadura. El 16 de agosto de 2018, tal como publicó este diario, Olivera publicó una serie de notas de opinión en el diario La Nación tituladas "¿Esto es justicia?”. Allí sostenía que “la situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la república: una discriminación nunca vista en democracia, llevada a cabo especialmente por algunos miembros del Poder Judicial, con el silencio cómplice de otros poderes y de buena parte de la dirigencia nacional”.

En aquella ocasión los Curas en la Opción por los Pobres, junto a otros sectores de la iglesia que no concuerdan con la visión de la historia que tiene Olivera, escribieron un comunicado en repudio a sus dichos en el que subrayaron: “Rechazamos, una vez más, las declaraciones del obispo castrense Santiago Olivera porque la teoría de los dos demonios es inaceptable, dado que justifica el terrorismo de estado, deslegitima el trabajo –ampliamente consensuado por la sociedad argentina– de los organismos de DD.HH. en la búsqueda de la memoria, verdad y justicia, y acalla el clamor de las víctimas”.

El obispo sí tiene un vínculo muy cercano con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, enemistada con Javier Milei. A la hora de reivindicar lo ocurrido durante la dictadura y a los genocidas, sin embargo, parece que La Libertad Avanza logra el consenso entre todas las tribus. En diciembre de 2024, al tiempo de haber asumido Javier Milei en la presidencia, Olivera fue a visitar a Villarruel al Senado de la Nación. Dijo que conocía a la vicepresidenta por su militancia en el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), y contó que ambos compartieron varias misas en la capilla San Lucas del Seminario Diocesano Castrense o en la parroquia San Lucas Castrense.