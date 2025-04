El Poder Judicial de Salta fijó el 22 de mayo como día para el inicio del juicio oal al intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, actual candidato a senador provincial por el departamento La Caldera, que está imputado por violentar sexualmente a una trabajadora municipal.

Al ser entrevistado en el contexto de la campaña electoral con vistas a los comicios del 11 de mayo, el dirigente negó la acusación y dijo que la audiencia de debate “no se va a dar nunca” por una supuesta intervención de la Corte de Justicia de Salta. Sin embargo, el Poder Judicial indicó que el intendente será juzgado.

Moreno sostuvo en declaraciones a Radio Aries que la denuncia fue parte de una operación política para perjudicar su imagen antes de las elecciones de 2023 y dijo que el juicio no se hará. “Ese juicio ya no está elevado. Estaba mal instrumentado desde el inicio, y eso se apeló. La Corte de Justicia tomó intervención y nos dio la razón. El juicio no se va a dar nunca”, afirmó el intendente.

El Poder Judicial no confirmó los dichos de Moreno. Por el contrario, informó a Salta/12 que lo último que hay en la causa es una resolución del 9 de abril de la jueza de la Sala IV del Tribunal de Juicio, Norma Vera, en la cual le niega la nulidad del juicio y confirma la realización del debate en mayo. El mandatario municipal no respondió la consulta de este diario.

Moreno está imputado por el delito de abuso sexual simple. La fiscala María Luján Sodero Calvet requirió que sea juzgado.

La defensora oficial de Violencia Familiar y de Género, Liza Medrano, que representa a la denunciante, dijo a Salta/12 que tampoco fue notificada de algún recurso que Moreno hubiera presentado ante la Corte. Además, explicó que el estado actual de la causa "en nada se condice con lo que ha manifestado el acusado en los medios de prensa".

"Nunca nos notificaron sobre la existencia o la presentación del recurso de inconstitucionalidad, lo que hace suponer que se habría articulado de manera errónea y/o no se le dio curso por no corresponder el trámite por ante la Corte. Pero esperamos la constancia escrita", sostuvo la defensora de género. "Como primera instancia estamos esperando constancia por escrito sobre el estado procesal del recurso presentado por ante la Corte de Justicia. A partir de allí y tras tomar conocimiento sobre los trámites instados y su contenido se analizarán los pasos a seguir. Estamos esperando la constancia escrita que nos anoticie con certeza el trámite otorgado", amplió.

Abuso "en las oficinas de la municipalidad"

Las declaraciones de Moreno afirmando que no se haría el juicio generaron revuelo mediático, pero sobre todo impactaron en la denunciante, que pasó por momentos de incertidumbre y angustia.

Contó que habló con la defensora Liza Medrano sobre el proceso oral que se avecina. "Además, consulté en la OFIJU (Oficina Judicial) y me ratificaron que sigue el proceso sigue", manifestó.

La denunciante señaló diversos hechos de revictimización que sufrió, al punto de que la despidieron de la municipalidad, y la falta de medidas de protección efectivas de parte de la jueza de Violencia Familiar y de Género, Noemí Valdez, cuando acudió por primera vez a pedir asistencia.

En 2021 la trabajadora denunció primero por acoso a Daniel Moreno y a Daniel Osvaldo Romero, quien trabajaba en la campaña política con el intendente. Ella adujo que no pudo hablar en ese momento de los hechos de violencia sexual que había padecido en 2019 por parte de Moreno y después también por Romero y recién los denunció penalmente a Romero en 2022 y a Moreno en 2023.

La causa contra Romero es por abuso sexual gravemente ultrajante y está a cargo del fiscal Sergio Obeid, quien ya requirió el juicio.

La acusación es por "haberme abusado en las oficinas de la municipalidad", en una oficina aparte, donde estaba "sola, sin ningún compañero nada, aislada, por un hecho anterior de acoso (de un pariente político del intendente), entonces él me pone ahí (...) Y ahí fueron los hechos. Me dirijo a la cocina y ahí Daniel Moreno sale del baño, me abusa y me manosea", dijo la denunciante en una entrevista que dio en FM Profesional. Relató que a la semana fue abusada por Romero, "jefe de campaña" y "mano derecha" del intendente.

"Las mujeres tienen que llorar"

Daniel Moreno sumó otras desafortunadas declaraciones en un video en el que participó junto al intendente del municipio La Caldera, Diego Sumbay, mientras visitaban un puesto de feria.

En el video Sumbay agarra un cortador de vegetales que ofrece un vendedor, y dice: "no es para jugar. Es para preparar la comida". Moreno le contesta: "es para enseñarle a cocinar a tu señora, más o menos así", sacando a relucir el estereotipo de que la cocina sería solo cosa de mujeres.

El vendedor dice: "es para que no lloren, viste, con la cebolla". "Ah está bueno eso, para que no lloren con la cebolla", responde Sumbay.

"No, pero tienen que llorar. Las mujeres tienen que llorar. ¿O no? ¿o ya no lloran?", responde Moreno.