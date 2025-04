"Es el argentino más importante de la historia mundial, indudablemente. No va a haber otro hombre con la trascendencia que ha tenido. Y se la ganó porque, en una etapa tan compleja de la historia humana, es el único líder mundial que está pregonando, peleando y difundiendo la necesidad de construir un mundo más vivible, una sociedad más humana", sostuvo el periodista y escritor Aldo Duzdevich, autor del libro Salvados por Francisco (2019).



En esa línea, aseguró que el Sumo Pontífice, quien murió este lunes a los 88 años, integraba la mesa chica de los líderes mundiales con mayor peso en la actualidad junto Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping: "De todos esos, el hombre de más relevancia hoy, y lo será durante muchos años, era nuestro papa Francisco", aclaró.

"Lo que pasa es que aquí lo escuchamos poco y siempre de forma sesgada, en función del manoseo que siempre hubo. Pero si uno lee su última encíclica, es una encíclica que no está dirigida a los católicos, sino al conjunto de los humanos. Allí hace una detallada descripción crítica de la situación que vive el mundo y da una serie de propuestas sobre cómo romper esta trampa de una sociedad dominada por el dinero, al cual él llamaba 'el estiércol del diablo'. Esto lo veía, y era su figura y su pensamiento seguido por todas las personalidades mundiales. Eso va a perdurar. Y su legado va a cobrar cada vez mayor magnitud", auguró Duzdevich en diálogo con la 750.

Por qué no vino a la Argentina

Consultado por la siempre postergada visita del Papa a nuestro país, el periodista y escritor expresó: "Yo no quiero usar la palabra 'berreta', pero creo que no vino por la grieta y por la utilización que se hacía de él. En confianza, Francisco te decía que estaba podrido del tipo que se venía a sacar la foto. Me dicen que es para mostrársela a la familia y después empapelan Buenos Aires, decía. Todas estas cosas le jodían profundamente. Su vocación era tender puentes, romper las grietas. Estaba entrampado, al venir a Argentina, en ese debate".

Y continuó: "Que si venía en un gobierno era utilizado por uno y castigado por otros, y al revés. Creo que esto fue lo que le impidió. Este esperar que Argentina cambie fue lo que le impidió volver a su tierra. Le molestaba que dijeran que era peronista. Él era un hombre del pensamiento nacional, latinoamericano. Con muchas coincidencias con la doctrina del peronismo. Pero claro, porque se funda en la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es una cosa y qué es otra? Yo leo a Francisco y pienso que es peronismo en su máxima expresión. Pero hay que sacarle el sello partidario. No hay ninguna razón por la cual ponerle el sello partidario".

Y concluyó: "Algunos de sus amigos más cercanos son nombres desconocidos. Personas absolutamente cercanas que seguramente no nos suene el nombre. Porque cultivaba un bajo perfil y evitaba hacer ese uso de 'yo soy el amigo del Papa'. Yo tuve durante todo este tiempo esa precaución de no poner mi foto con él. No sé si él me consideraría un amigo, puede ser: estuve dos veces con él y tenía un diálogo por mail bastante habitual. Creo que la forma de conservar su amistad era no exponerlo y manejarse con mucho respeto".