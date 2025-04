El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inició ayer una ronda de consultas con los cabezas de las listas partidarias que integrarán la convención que reformará la Constitución y escuchó de primera mano el planteo para que sea convocada en marzo y abril de año próximo, de modo tal de despegarla de los procesos electorales pendientes en 2025 y darle tiempo a la sociedad civil para participar del debate sobre el nuevo texto. Tras recibir al concejal Juan Monteverde (Más para Santa Fe-PJ) y al senador nacional Marcelo Lewandowski (Activemos), el mandatario dijo: “Yo me inclino para que la Convención pueda ser este año. Después discutiremos el mes que tendrá que ser y el lugar”. Sus contertulios, en cambio, aseguran que toda la oposición atesora un deseo diferente: quiere que la convención se realice a fines del verano de 2026.

Pullaro recibió a la mañana en la sede Rosario de la Gobernación, por separado, a Monteverde y a Lewandowski. Por la tarde hizo lo mismo, pero en Santa Fe, con Alejandra “Locomotora” Oliveras, convencional por el partido Frente de la Esperanza.

La coalición oficialista Unidos, que consiguió 33 de las 69 bancas en las elecciones de hace dos domingos, quiere que los reformadores se reúnan entre julio y agosto de este año. Es decir, después de las elecciones generales de concejales, algunas intendencias y comisiones comunales previstas para el 29 de junio, y antes de las de diputados nacionales de octubre.

Por ahora el oficialismo no encontró eco a su propuesta. Tras la primera reunión, Monteverde –que estuvo acompañado del presidente del PJ santafesino, Guillermo Cornaglia- dijo a Rosario/12 que “un buen gesto (del mandatario) sería rever la postura que tiene inicialmente de convocar en julio, porque sería insistir en la misma lógica de hacer las cosas a las apuradas y de espalda a la sociedad”.

Era en abril

“Nuestra propuesta es llevar la convencional a marzo-abril, que es el plazo máximo que prevé la ley, y que es un plazo prudente para convocar a los colegios profesionales, a los sindicatos, a las cámaras empresarias, a los movimientos sociales y a las asociaciones vecinales”, dijo, y consideró que antes de las elecciones “la sociedad no puedo participar, porque solo lo miró de afuera y fue invitada a votar”.

Monteverde señaló que desde su espacio político “celebramos la convocatoria al diálogo, pero para que no sea un simulacro” el gobernador debería rever la fecha de convocatoria. De hecho, el propio concejal es candidato a renovar su banca en los comicios del 29 de junio, al igual que el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Juan Pedro Aleart.

“Creemos que la nueva Constitución va a salir fortalecida y legitimidad en un proceso donde la sociedad sea escuchada”, dijo Monteverde, para agregar que la comunidad “reclama esos espacios y la política tiene que abrirlos”. Y remató: “Si esto es en julio, va a ser una forma de la política para la política”.

A su turno, Lewandowski también reclamó la participación de la sociedad en la discusión sobre la reforma constitucional, que no se produjo antes de la votación de convencionales.

“Al margen de la fecha, lo que tiene que garantizarse es un debate de ideas y una participación amplia de todos los sectores. Y realizar lo que no se logró hacer antes de las votaciones: que realmente represente y que los distintos sectores estén realmente participando concretamente en las decisiones que se tomen, que tengan la posibilidad de dar su visión, su punto de vista”, dijo el senador nacional, que fue a estos comicios por fuera del Partido Justicialista.

El legislador nacional señaló que “también propusimos que algunas comisiones puedan participar en otros lugares” de la provincia, para ampliar la territorialidad. “Al menos que algunas comisiones también puedan realizarse en Rosario. Eso también se lo propusimos al gobernador”, dijo sobre la convención que tendrá como sede la ciudad de Santa Fe.

Inclinación por 2025

Luego de las dos primeras reuniones en Rosario, el gobernador señaló que su postura es que la convención reformadora se reúna este año. Adelantó que el tema será conversado en una reunión interna de Unidos, que además de la UCR contiene al Partido Socialista, al PRO y otras fuerzas políticas.

Pullaro dijo que se puede discutir el mes, pero no el año. Quiere que el debate se realice en lo que queda de 2025, preferentemente en julio y agosto, entre los dos procesos electorales. “Más allá de que la fecha no está definida y el miércoles vamos a charlar también en Unidos y con los 33 convencionales que tiene el frente en la provincia, al menos yo me inclino para que la Convención pueda ser este año”, sostuvo el mandatario luego de los encuentros. “Después discutiremos el mes que tendrá que ser y el lugar”, abundó.

La coalición oficialista no alcanzó la mayoría propia (35 bancas), pero se quedó con 33 de los 69 escaños de la convención, lo que la ubica como clara primera minoría, pero la obliga a negociar con la balcánica y diversa oposición. El mandatario también tiene previsto reunirse con Nicolás Mayoraz (LLA), quien ya adelantó su posición respecto a que la convención se realice luego de las elecciones parlamentaria nacionales, y con Amalia Granata (Somos Vida y Libertad), quien podría ser reemplazada con alguien de su fuera política, atento al encono manifiesto que le profesa al principal morador de la Casa Gris.