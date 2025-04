El gobierno provincial decidió retomar la negociación paritaria esta semana con los gremios de trabajadores públicos para sentar pisos salariales para el segundo semestre, y la misión de controlar una puja que en el primer capítulo del año solo aflojó un aumento salarial de 5 por ciento para el primer trimestre, cifra que la inflación superó con holgura.

La noticia trascendió ayer aunque todavía no de manera oficial, pero sí fue confirmada off the record por un portavoz de la Casa Gris. La ronda de reuniones en Santa Fe comenzaría por el gremio docente y sus sindicatos: Amsafé, Sadop, UDA y Amet.

Hasta ahora, está cumplido el primero tramo de la paritaria, que en enero fijó un aumento de 5 por ciento de manera escalonada y para los tres primeros meses del año. Esto fue aceptado por los gremios en un clima de malestar. Resulta determinante para la aceptación gremial la decisión política de la gestión Pullaro de descontar el jornal para quien adhiera a medidas de fuerza, y el pago del plus salarial denominado "Asistencia perfecta", que promueve la concurrencia docente a dictar clases sin faltar ni un día.

Pero los negociadores de la Casa Gris saben que sus interlocutores tirarán sobre la mesa las cifras oficiales de la inflación acumulada: 5,8% en el primer bimestre, y 3,5% sólo en marzo. Y en estos días se espera que el Indec difunda el Índice de Precios al Consumidor actualizado.

Por eso la semana pasada el ministro de Educación se atajó ante una consulta periodística: "El gobernador ya dijo que vamos a reconocer el desfasaje respecto de la inflación; podemos no ponernos de acuerdo pero negociamos con buena fe, y siempre planteamos que si lo proyectado es superado por la inflación luego hacemos el ajuste que corresponda", dijo.

Desde Amsafé, Rodrigo Alonso confirmó que hasta ayer no habían recibido notificación formal del llamado a paritaria para este viernes. Pero sí demostró tener ya preparado el planteo del gremio docente.

"Nosotros tenemos reclamos frente a la decisión que tomó el gobierno de ir cerrando paritarias por decreto y sin tener en cuenta las necesidades de los docentes. En primer lugar, ya hay un descalce del 4,5 % con la inflación de 2025 que se deberá tener en cuenta en la propuesta que haga el gobierno", avisó el dirigente de los maestros.

Estimaciones de ese sindicato estiman que el deterioro del poder de compra del salario ha sido de 23% en el año pasado. Y Amsafé no olvida, además, que Maximiliano Pullaro asumió el gobierno y desconoció el tramo final de la paritaria 2023 que le había dejado la gestión Perotti. "Hay que empezar a recuperar los salarios para activos y los jubilados. Tenemos una deuda con la paritaria 2023 que el Gobierno no cumplió aún. Vamos a exigir la convocatoria a concursos de titularización y traslados en los niveles inicial, primario y en la modalidad especial", enumeró Alonso ayer por LT8.

En respuesta anticipada a lo dicho por el ministro Goity, el docente dijo que "con empatarle a la inflación ya no alcanza, y no nos iremos conformes si la propuesta será esa. Venimos perdiendo poder adquisitivo sistemáticamente. El gobierno debe dar vuelta la página; basta de ajuste", exigió.

Mientras tanto, el Ejecutivo provincial ha venido preparando el escenario en el que sentará la discusión paritaria. Antes de arrancar la semana difundió datos de su programa "Asistencia perfecta". Resaltó que más de 55.000 docentes, directivos y preceptores cobrarán dicho premio correspondiente al mes de marzo por no haber tenido inasistencias laborales. En dinero representan sumas que van desde $83.000 a $167.000, según el cargo y la antigüedad.

El gobierno destacó así que destina 5.800 millones de pesos a conformar ese plus salarial que Amsafé aboga por eliminar. "Volveremos a exigir que se derogue el presentismo, que le está haciendo mucho daño, no solo a los docentes que van a trabajar enfermos, sino a los procesos de enseñanza. También vamos a pedir que se de marcha atrás con el proceso de reforma previsional que le hace mucho daño a los activos y a los jubilados", adelantó Alonso.