La aventura de Carlo Ancelotti comenzó esta semana al mando de los entrenamientos de Brasil y este jueves tendrá su primer partido oficial con el buzo verdeamarelo, inaugurando el camino de lo que nunca nadie ha logrado hasta ahora: convertirse en campeón del mundo siendo técnico extranjero. Con adeptos y críticos, en el gigante sudamericano lo anunciaron como el mejor entrenador de la historia, y él devolvió el elogio, idéntico, para la Canarinha. ¿Lo lograrán?

“¿Brasil? Es la mejor selección del mundo. No lo digo yo, lo dicen las cinco estrellas de su camiseta“, fueron las palabras con las que Ancelotti –en diálogo con el diario español Marca– definió el nuevo desafío que tiene entre sus manos. Para el italiano de 65 años es también un reto: luego de haber triunfado dirigiendo a equipos (logró 31 títulos, incluyendo cinco Champions League), se trata de su primera vez como conductor de un combinado nacional. Más allá de su elogio, lo cierto es que Brasil, hoy por hoy, se encuentra cuarto en las Eliminatorias Sudamericanas, igualado a Uruguay y Paraguay con 21 puntos. Lo más preocupante, sin embargo, ha sido el juego mostrado por la Verdeamarela en los últimos años: no solo un desacople a su histórico "jogo bonito" sino la puesta en escena sobre el verde césped de reales problemas futbolísticos. Así lo diagnosticó incluso el propio presidente de la inmensa nación sudamericana, Lula da Silva, quien en la previa había sido crítico de la llegada de Ancelotti a la dirección técnica del fútbol de su país. "El problema en Brasil es que tenemos escasez de jugadores. No es lo mismo que teníamos antes. Si comparamos esta camada con las del '58, '62, '70, '82, '86, 2002 y 2006, esta es más frágil. Sólo hay que recordar nuestros delanteros de 2002 y 2006 para ver que estamos lejos de eso", se expresó el mandatario recientemente.

Ancelotti reescribirá la historia del fútbol si el año próximo logra consagrarse con Brasil en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cita para la cual la Canarinha aún no está clasificada. Tampoco podrá lograr el pasaje en esta fecha 15 del torneo continental rumbo a la Copa del Mundo. Y tendrá una parada difícil en Guayaquil en su primera vez como entrenador de Brasil: deberá enfrentarse como visitante a un Ecuador sediento de clasificación, que está segundo en la tabla y puede sacar su boleto si gana y empatan Bolivia y Venezuela en otro de los partidos que se jugarán esta fecha.

Nunca, como se dijo, se vio a un entrenador extranjero festejando en la final de un Mundial. Los 21 laureados con el máximo honor que entrega el fútbol a nivel de selecciones fueron todos nacidos en el país que representaban: los uruguayos Alberto Supicci (1930) y Juan López Fontana (1950); los italianos Vittorio Pozzo (1934 y 1938), Enzo Bearzot (1982) y Marcello Lippi (2006); los alemanes Sepp Herberger (1954), Helmut Schön (1974), Franz Beckenbauer (1990) y Joachim Löw (2014); los brasileños Vicente Feola (1958), Aymoré Moreira (1962), Mario Zagallo (1970), Carlos Parreira (1994) y Luiz Felipe Scolari (2002); el inglés Alf Ramsey (1966); los argentinos César Luis Menotti (1978), Carlos Bilardo (1986) y Lionel Scaloni (2022); los franceses Aimé Jacquet (1998) y Didier Deschamps (2018); y el español Vicente del Bosque (2010).

Hubo, sin embargo, dos casos de técnicos que, sin haber nacido en el país que representaban, llegaron a una final mundialista. George Raynor, nacido en la localidad inglesa de Hoyland Common, se convirtió en el primer seleccionador extranjero en alcanzar el partido más importante de una Copa del Mundo: lo logró en 1958, al mando de la Suecia que terminó cayendo por 5-2 ante el Brasil de Garrincha y Pelé que logró aquella primera estrella. Dos décadas después llegaría el segundo y último entrenador foráneo en una final: el austríaco Ernst Happel, que dirigió a Países Bajos en el estadio Monumental, cuando Argentina venció por 3-1 y se llevó su primer título, en 1978.

También hay dos casos que evidencian cambios geopolíticos y el nacimiento de nuevos Estados. El primero es el caso de Rudolf Vytlačil, quien según el libro Czech Sport Migration, de William Crossan, representó primero a Austria en los tiempos del Imperio Austro-Húngaro (donde nació, en 1912) y luego a Checoslovaquia, país que dirigió en la final de 1962 cuando Brasil se impuso por 3-1. También es el caso de Zlatko Dalić: nacido en Livno, ex Yugoslavia, llevó a Croacia hasta la final de Rusia 2018, donde cayó ante Francia por 4-2. "Somos croatas y por eso nunca dejamos de luchar", había expresado Dalić en el último Mundial, tras eliminar a Brasil y clasificar a las semifinales en Qatar.

Según un valioso informe del New York Times del año pasado, un total de 379 entrenadores han dirigido al menos un partido en un Mundial, de 1930 a esta parte, de entre los cuales 100 han dirigido a un país distinto al suyo. Entre ellos está el brasileño Carlos Parreira, uno de los foráneos más buscados cuando de la cita máxima se trata luego de haberse consagrado al mando de su país en 1994: el técnico carioca dirigió a Kuwait en 1982, Emiratos Árabes Unidos en 1990, Arabia Saudita en 1998​ y Sudáfrica en 2010. Velibor "Bora" Milutinović comparte con él el récord de los hombres que más seleccionados dirigieron en Mundiales: el DT nacido en la antigua Yugoslavia –actual Serbia– condujo a México (1986), Costa Rica (1990), Estados Unidos (1994), Nigeria (1998) y China (2002), todos combinados nacionales extranjeros en su caso, y hasta tiene una ligazón con el fútbol argentino, tras haberse calzado el buzo de San Lorenzo en 1987.

A esa lista de conductores foráneos se sumará el año próximo –clasificación mediante– Carlo Ancelotti. Será la primera vez que la selección de Brasil tenga en su banco a un entrenador extranjero en un Mundial. Lo que no se sabe es si el italiano se sumará a la estadística de los que no son profetas en tierra ajena o si inaugurará el registro de los técnicos que levantan la copa afuera de casa. Eso está por verse: esta historia recién comienza.