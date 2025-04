El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par chileno, Gabriel Boric, cuestionaron duramente este martes los aranceles impuestos por Donald Trump, durante un encuentro en Brasilia en el que defendieron la integración sudamericana ante la guerra comercial. Los dos líderes de izquierda se reunieron para la firma de una docena de acuerdos bilaterales, mientras América latina teme las consecuencias de los aranceles de Trump a la mayoría de los bienes que entran a Estados Unidos.

"Tenemos un presidente de Estados Unidos que decide establecer la discusión favorable a una política proteccionista, contrario a todo lo que nos dijeron desde los años 80: la globalización, el libre comercio", dijo Lula de pie junto a Boric. El presidente chileno subrayó la importancia de fortalecer los lazos con Brasil "en tiempos donde el multilateralismo y la amistad entre los pueblos está tan cuestionada".

Se reflota el Corredor Bioceánico

"Chile está en contra de una guerra comercial, Chile está en contra de la politización arbitraria del comercio y defendemos con mucha fuerza nuestra autonomía estratégica en el mundo", apuntó Boric. Ambos mandatarios citaron el proyecto del Corredor Bioceánico, planeado desde hace más de una década pero que no termina de hacerse efectivo, aunque ahora tanto Lula como Boric están decididos a concretarlo.

Se trata de una red de rutas para unir, a través de 2.400 kilómetros, el sur de Brasil, el Chaco paraguayo y las provincias argentinas de Salta y Jujuy con los puertos chilenos de Antofagasta, Mejillones e Iquique. Este corredor sería además una conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico, con un especial valor para el comercio que despertó el interés de China, que podría sumarse a la financiación del proyecto.

Boric no citó al gigante asiático, pero sí lo hizo Lula durante la comparecencia de ambos ante los periodistas. "Usted no quiere una guerra fría y yo no quiero una guerra fría. No quiero tener que optar entre Estados Unidos o China" y "quiero venderle a los dos", dijo Lula, quien además le aconsejó a Boric "acercarse" a Beijing y hasta lo invitó a una próxima cumbre del foro BRICS, fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

El mandatario chileno, recibido por Lula en el marco de una visita de Estado que concluirá el jueves, valoró en particular la sociedad que, más allá de las coincidencias políticas que existen entre ellos, mantienen "históricamente" Brasil y Chile. Regida además por un acuerdo de libre comercio binacional que entró en vigor en enero de 2022, la sociedad generó un creciente intercambio que en 2024 superó los 12 mil millones de dólares.

Alianza progresista contra los extremismos

Lula y Boric también coincidieron en la necesidad de que los líderes progresistas fortalezcan sus acciones contra el avance de una extrema derecha que consideran una "amenaza" a los regímenes democráticos. El presidente brasileño ya convocó al progresismo global para una reunión en el marco de la pasada Asamblea General de la ONU y Boric promovió otra en febrero pasado.

Este martes, junto a Lula, el mandatario chileno dijo que analiza con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la posibilidad de proponer otro encuentro progresista para los próximos meses, en Santiago de Chile. El asunto tiene especial relevancia en Brasil y en Chile, países en los que la ultraderecha avanzó con fuerza en los últimos años.