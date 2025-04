La Cámara de Diputados rindió homenaje al fallecido papa Francisco. Todos los bloques políticos no solo resaltaron el rol transformador de su papado en la Iglesia Católica sino también su mirada política sobre el mundo, su cuestionamiento a los sectores de poder a escala global, el rechazo a las guerras y al armamentismo y su vocación por el diálogo como alternativa de solución a los conflictos, así como su compromiso social y su solidaridad con las minorías y marginados. Hubo recuerdos y anécdotas con el entonces cardenal Jorge Bergoglio, muchas de ellas ligadas a la conflictiva vida política argenta y donde no faltaron miradas selectivas de acuerdo a su posicionamiento en el actual mapa ideológico de la cámara.

Oficialismo y oposición pactaron una tregua parlamentaria para rendir homenaje a Francisco, en una semana cargada con una agenda de alto voltaje político que incluía la interpelación a los ministros por el Libragate y una posible convocatoria en el Senado para tratar el proyecto de Ficha Limpia. La sesión especial en la Cámara baja comenzó pocos minutos después de las 15 horas con la bandera a media asta, con la presencia de 132 diputados y una lista con casi 40 oradores, que arrancó tras un minuto de silencio en recuerdo del sumo pontífice.

El primero en tomar la palabra fue el radical Julio Cobos. "Lo conocimos acá mucho antes de ser Papa y nos brindó la posibilidad de tener un Papa por primera vez no europeo, y en este caso argentino", señaló. Luego relató que "cuando estábamos en pleno conflicto con el campo" en 2008, el entonces arzobispo lo fue a visitar en nombre de la Conferencia Episcopal Argentina "tratando de encontrar una salida que brindara paz y tranquilidad".

La radical díscola Danya Tavela mencionó el viaje de Javier Milei para el funeral del papa y dirigió fuerte mensaje al titular del cuerpo, el libertario Martín Menem: “En nombre de esa ejemplaridad y de la austeridad con la que usted ha manejado la Cámara, le sugeriría que con el viaje de nuestro jefe de Estado, no es necesario enviar ningún tipo de comisión”. “Me parece que el nombre justamente de ser ejemplares y menos hipócritas nos ahorremos andar garroneando un viajecito a Roma”, cargó Tavela. Luego se refirió a aquellos legisladores que tuvieron cuestionamientos al Papa en estos últimos 12 años y cargó: “Sobre todo viniendo de a aquellos que lloraron todo el tiempo que nunca vino a visitarnos, aquellos que lo consideraron comunista, peronista o kirchnerista”.

El diputado de UxP y exembajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, destacó el acuerdo político para deponer las diferencias y exclamó: "Francisco seguramente lo esta viendo. Él sentía que para venir a la Argentina tenía que ser prenda de unidad. Hoy lo has logrado, Francisco. Acá esta la Cámara de Diputados, con acuerdo de todos los presidentes de bloque, que han decidido parar la contienda política y rendirte un respetuoso homenaje", ponderó. Valdés repasó distintos momentos en que el papa Francisco emprendió acciones concretas por la paz en Medio Oriente y también sus gestos permanentes para el reconocimiento de los refugiados africanos en Europa. "El Papa lo visibiliza. Dice que no son migrantes, son refugiados y Europa tiene que darle ese carácter", recordó. “Amo a ese hombre pero lo amo desde la racionalidad, no desde la vocación", manifestó en otro pasaje de su sentido homenaje.

Santiago Santurio definió a Francisco en términos del relato libertario. Aseguró que fue "el argentino más importante de la historia". Recordó que a principios del siglo XX José Bergoglio, migrante italiano, "vino a trabajar, buscar un futuro mejor y lo encontró en Argentina; y tuvo un hijo, Jorge Mario Bergoglio", para luego considerar que "como argentinos tenemos que estar orgullosos de lo que le devolvimos a Europa y al mundo teniendo un argentino Papa". Describió a Francisco como "disruptivo" y "polémico". "Polémico en nuestro país, me animo incluso a decir que tuvo conflicto con todas las bancadas, con todos tuvo alguna diferencia", observó el diputado, pero aclaró que pese a eso estuvo "siempre bregando por la unión de los hermanos, por una fe unida, por las verdades más importantes en tiempos muy difíciles del mundo, la Iglesia y la Argentina”.

Marcela Campagnoli (CC) elogió la labor realizada por Francisco durante su pontificado. Opinó que "su mayor modificación es el rol que le dio a la mujer dentro de la jerarquía eclesiástica". "Francisco entendió que la Iglesia no podía seguir ignorando el inmenso talento, la sabiduría y la dedicación de las mujeres y reconoció que la Iglesia, para ser verdaderamente universal, debía abrir las puertas a la participación femenina en todos los niveles”, consideró la diputada.

“Saben que represento, de donde vengo, como vecina de un barrio popular, como militante de un movimiento social, como cartonera, lo que significa en estos días tan tristes en lo que pasó con el Papa”, arrancó Natalia Zaracho, diputada de UxP y trabajadora de la economía popular. Recordó a Bergoglio yendo dar misa en colectivo a Constitución para estar con los cartoneros, bendecir los carros y decir que “teníamos que pelear por nuestro derechos como trabajadores”. Zaracho dijo que su intención no era confrontar pero pido que “no seamos hipócritas” porque escuchó muchas intervenciones hablar de la pobreza pero que Francisco “hablaba de los que tienen deben pagar los impuestos y muchos de acá tendrían pagar impuestos”.

“Una diputada decía que los cartoneros nos debíamos sentir huérfanos. Yo no me siento huérfana. Creo que Francisco va a estar peleando con nosotros todos los días, por la justicia social, que abracemos al último de la fila, con los que más sufren, porque estemos con los jubilados, con los pibes que hoy no comen en los barrios populares que se nos están cayendo de las manos”, afirmó Zaracho. “Francisco nos dejó tarea concretas –continuó la diputada--: que no solo hablemos de la pobreza, que hablemos de la desigualdad, de la distribución de la riqueza, como cambiar y ser una sociedad más humana, más justa. Ese es el legado y que nosotros vamos a recoger ese guante, que vamos a llevar adelante y vamos a organizar la esperanza”.