El cantante español Raphael, que en diciembre estuvo internado por diez días a causa de un linfoma cerebral, anunció este miércoles que volverá a la actividad musical. "Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo", comunicó en su cuenta de Instagram.

"Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido", aseguró.

En el mensaje que difundió por redes sociales, el artista español agradeció a su familia "por su amor incondicional", así como a los hospitales en los que estuvo internado y a "toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares".

También agradeció a sus amigos, compañeros de profesión, medios de comunicación y a su público "por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí incluso en la distancia". Y concluyó: "Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido (...) Os quiero".

El artista debió ser internado el pasado 18 de diciembre, después de sentirse indispuesto –con dificultades en el habla– durante la grabación de un programa de Televisión Española.

Estuvo ingresado durante diez días en dos centros hospitalarios diferentes, en los que se le detectó un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo.

El 27 de diciembre, el cantante de 81 años recibió el alta y comenzó un tratamiento ambulatorio específico para esta patología. Por ese motivo, canceló los shows que tenía programados para los primeros meses de 2025 en Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México, luego de haberse perdido por la internación los conciertos especiales previstos para el 20 y 21 de diciembre en Madrid.

En dos meses, según confirmó el artista, retomará su agenda musical, con conciertos en varias ciudades españolas entre el 15 de junio y diciembre.