Leonel Pernía, uno de los pilotos más reconocidos del automovilismo argentino, recibió una durísima sanción como consecuencia de un exabrupto contra las autoridades de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) durante una carrera de Turismo Clase 3 ocurrido a finales del año pasado y por el que estaba suspendido de manera provisoria. Ahora, la entidad emitió el durísimo fallo contra el piloto, que deberá cumplir una suspensión de dos años sin poder participar en ninguna categoría dirigida por la ACTC y deberá pagar una multa de 30 millones de pesos.

La sanción al "Tanito", hijo del recordado futbolista de Boca Vicente Pernía, surgió a partir de lo sucedido en el Premio Coronación 2024 de la Clase 3 en el circuito de Trelew. En aquel momento, el tandilense de 49 años sufrió un incidente de carrera con Andrés Jakos y lo fue increpar en la zona de boxes, porque lo acusaba de haberlo golpeado de mala fe cuando lo intentaba superar por afuera en una curva. "Así no se corre pendejo, porque así me arruinás el campeonato. Lo que peleé en el año me lo arruinás con una maniobra mala leche, porque sos un mala leche", le gritó a su colega mientras lo agarraba del cuello.

Luego de un escandaloso cruce con Jakos, Pernía fue excluído de la final. Cuando lo entrevistaron por la sanción, el piloto se de despachó contra la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC, órgano responsable de la sanción. "La CAF me chupa bien la v...", expresó Pernía en los micrófonos de Carburando, lo que derivó en su suspensión provisoria y, ahora, la sanción definitiva.



"Aplicar al Piloto Leonel Pernía, la Sanción de 2 Años de Suspensión a partir del día de la Fecha 23 de Abril de 2025, siendo su cumplimiento el 26 de Abril de 2027, con la Prohibición de Competir en cualquiera de las Categorías Fiscalizadas por la ACTC. Más la Multa de Pesos 30.000.000 (Treinta Millones), que deberá depositar por Cuenta y Orden de la ACTC dentro de los 30 días de Notificado, a la Fundación Favaloro, Comunicando el Cumplimiento de la misma al Dpto. Deportivo ACTC", dice que el comunicado que publicó la ACTC en su página web.



Pernía no estaba corriendo en el Turismo de Carretera, pero su intención era regresar en esta temporada a la máxima categoría del automovilismo nacional, pero por la sanción provisoria no lo había podido hacer.