Desde la asociación Ciclo Positivo realizamos un diagnóstico de la situación con lo que nos iban relatando compañeras y compañeros que se dirigen a las unidades coordinadoras en las provincias de la región NOA. Desde noviembre del año pasado, empezaron a faltar, principalmente, preservativos. Cuando las personas se acercaban a las unidades coordinadoras la entrega era reducida.

Imagínense que iba una compañera trabajadora sexual y solo le daban cuatro preservativos, ni siquiera podía justificar el haber ido hasta allí con el gasto que le implica trasladarse. A raíz de esas situaciones, las provincias comenzaron a hacerse cargo de algunas compras pero con entrega racionalizada.

En el caso particular de Tucumán, en febrero ya no había entrega de preservativos. Sumado a esto, cuando las personas que viven con VIH que están dentro de los programas, empezaron a dirigirse a los centros para hacer sus análisis de rutina, sobre todo de carga viral y recuentos de CD4 que lo hacen cada seis meses, la respuesta fue que no se los podían hacer por faltantes de reactivos. Eso acarrea una situación compleja de no saber cómo están en el tratamiento, más allá de que tienen adherencia, pero queda librado a esa disposición.

Los esquemas de los tratamientos que se están entregando en la actualidad fueron una compra de la gestión anterior, pero no hay perspectiva de hacer una compra a futuro, lo que vulnera la ley nacional 27.675 de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, que prevé que esa compra debe realizarla el Estado Nacional.

En el resto de las provincias la situación es muy parecida a la de Tucumán. Por eso nos reunimos con organizaciones de la región NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero), que también están con faltantes de preservativos, reactivos y en el caso de algunas provincias también falta el tratamiento de PrEP, que es la prevención pre exposición, tuvo un gran recorte.

Todas estas situaciones afectan la calidad de vida de las personas. Somos conscientes de que el VIH tiene que tener un abordaje integral y que es transversal a todas las personas, es una situación de salud pública. Nos hemos juntado a discutir eso, a hacer un análisis exhaustivo de eso y a planificar estrategias para ponerlo en agenda.

Después de reunirnos con Claudia Lucena, representante de la unidad coordinadora, para hacer un diagnóstico preciso y tener una voz oficial de una funcionaria pública que detalle esos faltantes, nos juntamos con la Comisión de Salud y la legislatura de la provincia para exponer lo que está sucediendo. Nuestra idea es que dentro de las otras provincias empiece a suceder lo mismo, aunque las situaciones varían. Sabemos que Santiago del Estero, Salta y Jujuy no se adhirieron a la ley nacional, entonces hay un vacío jurídico y es más difícil hacer una presentación judicial y poder reclamar al Estado Nacional la compra de estos insumos que están en falta.

Los estados provinciales a modo de parche, van comprando algunas cosas y van racionalizando la entrega. Cuando preguntas cuál es el criterio, nos dicen que están evaluando cada caso en particular y la urgencia. En el caso, por ejemplo, de los testeos rápidos hoy en Tucumán tienen prioridad las mujeres embarazadas y personas que llegan en estado avanzado de la enfermedad. Esta situación devela que la herramienta de prevención, que es el acceso al preservativo y a un test rápido para tener un diagnóstico temprano, está fallando.

La lógica del gobierno nacional pasa por un tema estrictamente económico, sin tener en cuenta que es mucho más fácil negociar un mejor precio si se hace una compra a nivel nacional para todas las provincias, en lugar de que cada provincia haga su compra de manera individual. Si es para optimizar recursos es contradictorio lo que están haciendo, pero la realidad es que ni siquiera hay un diálogo directo y muchas veces los ministros de las provincias cuando van a Nación no negocian esto y acatan a las bajadas de líneas que hay desde el Gobierno Nacional.

Conocemos de cerca las consecuencias de estas decisiones: centros de salud sin insumos básicos, personas con VIH sin acompañamiento adecuado, falta de hormonas para personas trans, falta de capacitación y perspectiva de género e interseccionalidad, violencia institucional y la desaparición, hace años, de campañas masivas de información, prevención, testeo y eliminación del estigma y la discriminación.

Las leyes vigentes se implementan con deficiencias, los mecanismos de denuncia, como el INADI, se cerraron o son inaccesibles y la desprotección es evidente.

Ante este escenario, proponemos:

Crear, convocar o fortalecer las mesas provinciales de salud y diversidad y/o de respuesta al VIH, con participación activa de las organizaciones, y crear una instancia regional para compartir diagnósticos y estrategias.

Actualizar bases de datos de espacios amigables y recursos de acompañamiento ante vulneraciones de derechos.

Impulsar en conjunto campañas de promoción de derechos de la diversidad sexual, de prevención, diagnóstico y reducción de estigma y la discriminación asociados al VIH, en ausencia de políticas públicas estatales.

Incorporar el litigio estratégico a nuestras acciones, para exigir el cumplimiento de las normativas en el ámbito judicial.

Asegurar la participación activa de las personas trans en todos los espacios de decisión.

Profundizar la incidencia en gobiernos municipales, reconociendo su potencial para garantizar derechos.

Instar a todas las provincias del NOA a adherir a la ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, ITS, HV y TBC y/o sancionar sus propias leyes en línea con la normativa nacional.

Las organizaciones del NOA estamos activas. Conocemos las urgencias de nuestros territorios y estamos dispuestas a colaborar con los Estados en soluciones efectivas. Pero decimos con firmeza: no vamos a retroceder. Nuestra salud, nuestros derechos y nuestras vidas no son negociables.

*Activista y responsable de la Asociación Ciclo Positivo en Tucumán.