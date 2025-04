Este sábado 26 de abril a las 16:30, Flora Alkorta y Vero Lorca darán una charla en el camión de la 750 ubicado en la Feria del Libro 2025 acerca del desafío de hacer reír en medios, redes y plataformas.

Como una previa al encuentro, las humoristas nos adelantaron lo que esperan de este evento y hablaron sobre la evolución del humor y el lugar que ocupan las comediantes mujeres y feministas en los medios.

¿Cuales son las expectativas de la charla en la Feria del Libro? ¿De qué van a hablar?

Flora Alkorta: Las expectativas son altas porque, primero, siempre es un placer estar en la Feria del Libro, que es el evento cultural más masivo e importante de cada año. Y hablar de humor me encanta porque soy humorista. Vamos a tener dos invitadas que hacen humor en radio: Vanesa Strach, de Futurock, y Tania Wedeltoft, de Olga. Vamos a hablar de cómo es hacer humor, más allá de ser mujeres, en medios, y como es la dinámica.

Vero Lorca: Tenemos todas las expectativas puestas ahí. Que venga mucha gente a participar, a escuchar. Que podamos debatir, reflexionar, y reírnos sobre todo. Vamos a hablar de ser mujer y hacer humor en los medios.

¿Creen que cambió la manera de hacer humor en relación a la coyuntura política?

FA: El humor cambió porque, desde 2015 que apareció la ola verde y el furor del feminismo, aparecieron un montón de cuestionamientos nuevos de por qué la sociedad tenía que avalar y ser responsables de las burlas, las risas, los señalamientos de las minorías. Eso empezó a cambiar masivamente.

¿Por qué vamos a reírnos del débil? Eso fue un cuestionamiento social pero que terminó haciendo una huella en el humor. Porque en el humor siempre estuvo la burla y hubo que hacer un replanteamiento social. Muchos humoristas que tenían comentarios despectivos empezaron a tener que cuidar esas formas porque la sociedad estaba más atenta a estas cosas. El planteamiento fue social e incluyó el humor.

VL: Creo que cambió, que está en movimiento, evoluciona, como todo. Ahora hay un cierto retroceso. Uno de los cambios es que ahora nosotras, como mujeres, podemos pasar a ser sujeto de la comedia y dejar de ser objeto.

En cuanto a la coyuntura política, cada momento es diferente tambien. Ahora tenemos un Gobierno que se comunica de una forma muy violenta y hace muchas payasadas, con lo cual “no hay remate”. Es distinto, es difícil, pero también sirve para invitar a pensar, reflexionar. El humor es una gran herramienta y, en este caso, como herramienta política también.

¿Hay límites para el humor en los medios o ya se corrieron todos los límites?

FA: En los medios siempre hay un límite. Para hablar por sí mismo, podés editar un libro o tener un podcast. En un medio estás en un proyecto, no podes correrte de los límites porque estás dentro de una línea editorial. Hay que adaptarse al estilo del programa y al público que lo consume.

VL: Los límites en el humor es algo que se debate siempre. Acá estamos hablando de medios, eso tendrá que ver quizás con el lineamiento del medio en que se trabaje o la libertad que te den. Más allá de eso, la persona que hace comedia tendrá sus propios límites.

¿Nos podemos reír de todo? Si, pero ¿de qué nos queremos reír? ¿De qué nos estamos riendo? También tenemos que pensar eso. ¿Nos estamos riendo del oprimido, del que tiene poder, de las minorías? ¿Dónde te estás parando para hacer humor? Hay una evolución en eso. No es que ya no nos podemos reír, pero no nos causan gracia, no es por ahí. Si te estás planteando “ya no nos podemos reír de nada” , quizás esos chistes no estaban tan buenos. Quizás ahí hay algo que revisar.

Los canales de streaming hoy lideran audiencias, sobre todo entre los más jóvenes. Y en la mayoría de ellos se nota el avance de un humor más “pibardo” o “machista”. ¿Lo ven así? ¿Hay lugar para el humor feminista en estos medios?

FA: Se está notando el humor machista en el streaming, pero creo que es por la época, no por el streaming. Los streaming coparon el mercado, pero si estos jóvenes entraran en una FM como la vieja usanza, se notaría. Lo que pasa es que ellos son dueños del streaming. No son contratados por una radio que les haga una bajada de línea. No hay una autoridad que les haga cuidar las formas, si es lo que la autoridad quiere. El streaming tiene eso de un club de amigos, más que un medio.

Con una sociedad que está más preocupada por los cuidados y no atacar a las minorías, más pendiente y más sensible, estos pibes encuentran que pueden ser disruptivos de esta manera, y se ponen a hacer humor misógino y ofender a ciertos sectores porque para ellos lo disruptivo es esto. Tiene que ver con la época.

Al adolescente le da risa y lo sigue porque siente que están rompiendo normas sociales. Toda esa gente que no se adaptó, que se quiere seguir riendo de los más débiles, también encontró su lugar en el streaming.

Tengo la suerte de estar en la 750, en un programa donde somos cuatro mujeres y dos hombres. Cuando veo los posters, las publicidades de otros medios, veo poca presencia femenina. Las mujeres feministas tienen menos espacio y hay que volver a ganar esos espacios porque se nota mucho en los medios cuando hay pocas.

Siento que hay un doble problema: hay ausencia de mujeres, de cupo, y ausencia de feministas. Y lo digo con amplitud de perspectiva de género. Eso está bueno para compensar en la línea de pensamiento. Para que el discurso que lidera los programas no sea el machista. Que podamos poner una huella, si no queda todo sepultado en el mismo discurso machirulo.

VL: En el humor en los canales de streaming y en los medios tradicionales creo que hay una vuelta del humor machista, pero porque hay una vuelta de la mirada machista en general y esto de volver a reírse del otro, del diferente.

Lamentablemente hay muy poco lugar (para el humor feminista). Hay pocas voces. Hay pero tenemos que seguir peleando por más espacios con una mirada amplia. Que aparezcan otras voces porque sino están los mismos de siempre diciendo lo mismo de siempre.