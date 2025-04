Cines

2018 TODOS SON HÉROES

Con Tovino Thomas, Kunchacko Boban. Dir: Jude Anthany Joseph. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 21.25 h

BLANCA NIEVES

Con Gal Gadot, Rachel Zegler. Dir: Marc Webb. ATP

Cinépolis. Cas: 16.00* h (*excepto dom)

Hoyts. Cas: 15.00 h

Las Tipas. Cas: 14.20, 17.00 h.

Nuevo Monumental. Cas: 17.00 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.55, 16.40, 19.15, 21.50 h (*solo sáb y dom) (no se emite mié)

CÓNCLAVE

Con Ralgph Fiennes, Stanley Tucci. Dir. Edward Berger. SAM 13 años

Las Tipas. Cas Atmos: 21.00 h

Showcase. Sub: 19.35 h. Mié: 19.50 h

DIAMANTI

Con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca. Dir: Ferzan Ozpetek. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 14.40, 17.20, 20.00, 22.00* h (*solo vie y sáb)

DROP: AMENAZA ANÓNIMA

Con Meghann Fahy, Brandon Sklenar. Dir: Christopher Landon. SAM 13 años c/Res

Las Tipas. Sub: 20.50 h

Showcase. Cas: 17.35 h; Sub: 19.55* h (*no se emite mié)

EL AMATEUR: OPERACIÓN VENGANZA

Con Rami Malek, Laurence Fishburne. Dir: James Hawes. SAM 13 años

Showcase. Cas: 14.05, 16.45 h; Sub: 22.25 h. Mié solo cas: 22.10 h

EL CONTADOR 2

Con Ben Affleck, John Bernthal. Dir: Gavin O'Connor. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 16.30, 19.20, 22.15 h

Hoyts. Cas: 15.30, 19.00, 22.20 h

Las Tipas. 4D Sub: 22.00 h; 2D Cas: 16.50, 19.20 h

Nuevo Monumental. Cas 18.55, 21.10 h

Showcase. Cas: 16.10*, 19.10*, 22.10* h; Sub: 14.00, 16.50, 19.45, 22.40 h (*no se emite mié)

EL CREPÚSCULO DE LAS ESPECIES

Documental. Dir: Alberto Romero. ATP c/leyenda

Cine El Cairo. Sáb, 18.00 h; dom, 20.30 h

EL DÍA QUE LA TIERRA EXPLOTÓ: UNA PELÍCULA DE LOONEY TUNES

Animación. Dir: Peter Browngardt. ATP

Las Tipas. Cas 16.30, 18.30 h

Showcase. Cas: 12.10*, 14.20 h (*solo sáb y dom)

EL REY DE REYES

Animación. Dir: Seong-ho Jang. ATP

Las Tipas. Cas: 14.30 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.05 h (*solo sab y dom)

EL PENSAMIENTO ANALÓGICO

Documental. Dir: Paulo Pécora. ATP

Cine El Cairo. Sáb, 20.30 h

ERRANTE

Documental. Dir: Adriana Lestido. ATP

Cine El Cairo. Hoy, 20.00 h (+ presentación libro La conquista del hogar)

FALSOS MILLONARIOS

Con Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez. Dir: Miranda July. SAM 16 años

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

FLOW

Animación. Dir: Gints Zilbalodis. ATP

Showcase. Cas: 12.30*, 14.30 h (*solo sáb y dom)

HOLY MOTORS

Con Denis Lavant, Edith Scob. Dir: Léos Carax. SAM 16 años

Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h

LA ZURDA

Con Marcio Salas Ramses, Micaela Abdullatif. Dir Rosendo Ruiz. SAM 16 años

Hoyts. Cas: 14.00, 20.00 h

MARÍA CALLAS

Documental. Dir: Tom Volf. ATP

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h; sáb, 22.30 h

MAZEL TOV

Con Adrián Suar, Fernán Mirás, Benjamín Rojas, Natalie Pérez. Dir: Adrián Suar. SAM 13

Cines del Centro. Cas: 15.10, 17.30, 19.50, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 17.30, 19.45, 22.00 h

Hoyts. Cas: 14.10, 16.30, 19.00, 21.30 h

Las Tipas. Cas: 15.00, 17.20, 19.40, 22.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 19.15 h

Showcase. Cas: 12.50*, 14.40, 15.10, 15.30, 16.35**, 17.30, 17.50, 19.50, 20.10, 21.30, 22.05, 22.35 h (*solo sáb y dom) (*solo dom).

PECADORES

Con Michael B. Jordan, Jack O'Connell. Dir: Ryan Coogler. SAM 13 c/Res

Hoyts. Cas: 22.00 h

Showcase. Cas: 22.15*; Sub: 19.05* h (*no se emite mié). Mié: solo sub, 19.20 h

PINK FLOYD AT POMPEII MCMLXXII

Musical. Dir: Adrian Maben. SAM 13

Cinépolis. Sub: 15.30* (*solo dom)

Hoyts. Cas: 15.00* h (*solo dom)

Las Tipas. Sub: 19.00* h (*solo dom)

Showcase: Dom: 17.00 h

PUENTE EN LLAMAS

Con Dylan Sprouse, Mason Gooding. Dir: Patrick Lussier. SAM 13 años c/Res

Cinépolis. Cas: 18.15, 22.50 h

Hoyts. Cas: 22.30 h

Las Tipas. Cas 19.10 h; Sub: 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 19.00 h

Showcase. Cas: 12.00*, 15.15, 16.35**; Sub: 22.10 h (*solo sáb y dom) (**no se emite dom). Mié: Sub: 22.25 h

ROBOT SALVAJE

Animación. Dir: Fernando Andrés Saad. ATP

Nuevo Monumental: Cas: 16.30 h

STAR WARS: EPISODIO III - LA VENGANZA DE LOS SITH

Con Hayden Christensen, Ewan McGregor. Dir: George Luca. SAM 13 años

Cinépolis. 4D.2D Sub: 16.30*, 22.30 h; 2D Cas: 19.30 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX+2D Cas: 13.15*, 16.00, 19.30**, 22.30 h; 2D Cas: 13.15*, 16.00, 19.30***, 22.30** h (*solo sáb y dom) (**vie sub) (***excepto vie)

Las Tipas. Sub: 18.50, 21.40 h

Nuevo Monumental. Sub: 21.20 h

Showcase. Cas: 16.30 h; Sub: 19.30, 22.30 h

THUNDERBOLTS (mié)

Con Florence Pugh, Sebastan Stan. Dir: Jake Schreier. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 17.30 h (solo mié)

Nuevo Monumental. Cas: 16.20, 19.00; Sub: 21.35 h (solo mié)

Showcase. Solo mié: 3D Cas: 14.00, 16.15, 19.00, 21.45 h; 3D Sub: 16.45, 19.30, 22.15 h; 2D Cas: 14.15, 17.00, 19.45, 22.30 h; 2D Sub: 14.30, 16.30, 17.15, 19.15, 20.00, 22.00, 22.45 h

THE CHOSEN: LA ÚLTIMA CENA

Con Jonathan Roumie, Elizabeth Tabish. Dir: Dallas Jenkins. SAM 13 años

Hoyts. Cas: 17.00 h

Las Tipas. Cas: 16.30 h

UNA PELÍCULA DE MINECRAFT

Con Jason Momoa, Jack Black. Dir: Jared Hess. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.00*, 17.15**, 19.45 h; 3D Cas: 14.30* h; 2D Cas: 15.20*, 16.50, 17.40, 19.10, 20.00, 21.30, 22.20 h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Hoyts. DBOX+3D Cas: 13.40*, 15.00**, 16.15*, 17.30**, 18.45*, 21.15*, 22.30** h; 3D Cas: 13.40*, 14.00, 15.00, 16.15*, 17.30**, 18.45*, 21.15*, 21.30**, 21.45*, 22.30** h; 2D Cas: 13.15*, 14.30, 15.30, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.30, 23.00 (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom).

Las Tipas. 4D Cas: 13.30, 14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 20.20 h; 3D Atmos Cas: 14.00, 16.20 h

Nuevo Monumental. 2D Cas: 14.50, 16.00, 16.45, 17.55, 18.45, 20.00, 21.05 h

Showcase. 3D* Cas: 12.20**, 14.40, 17.00, 19.20, 21.40 h; 2D Cas: 12.40**, 13.00*, 14.00, 15.00, 15.20, 16.20, 17.20, 17.40, 19.00, 19.40, 22.00 h; Sub: 20.00, 22.20 h (*no se emite mié) (**solo sáb y dom)

UN PASTEL PARA DOS

Con Lili Farhadpour, Esmaeel Mehrabi. Dir: Maryam Moghadam. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 19.00 h

UNTIL DAWN: NOCHE DE TERROR

Con Ella Rubin, Michael Cimino. Dir: David F. Sandberg. SAM 16 años

Cinépolis. Cas 17.10, 22.45 h

Hoyts. Cas: 17.30, 20.00, 22.30 h

Las Tipas. 4D Cas: 19.30 h; 2D Sub: 21.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 22.15 h

Showcase. Cas 12.05*, 14.25, 16.55, 19.55 h; Sub: 22.15 h (*solo sáb y dom)

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL HUMBERTO DE NITO

Av Belgrano 200 Bis

Babasónicos. Hoy, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Beatles entre bluses. Éxitos de The Beatles en versión blues. Dom, a las 20.30 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

YSY A. Mañana, a las 21 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

The Michael Jackson Experience. Mañana, a las 21 h

CAPI CLUB

Mendoza 930

Guauchos. Hoy, a las 20.30 h

C. C. CONTRAVIENTO

Rodríguez 721

Mauro Ramos. Sáb 3 de mayo, a las 21 h

Tributo a Coltrane. Juampy Juárez, Oscar Giunta, Andrés Pellican. Mañana, 20.30 h

Walter Cellini. Jue 8 de mayo, a las 20.30 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Ismael Serrano. Mañana, 20.30 h

Ernesto Jodos & Rocío Giménez López. A dos pianos. Mar 20 de mayo, 20 h.

HIPÓDROMO INDEPENDENCIA

Av. Dante Alighieri S/N (Parque Independencia)

Los Piojos. Mañana, a las 21 h

JAGUAR HAÜS

Rodríguez 198 Bis

Sobredosis de Soda. Banda tributo a Soda Stereo. Show que recrea e invita a recorrer el universo de Cerati. Sáb 24 de mayo

Todos Tus Muertos. Mañana, a las 21 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Ahyre: Eco acústico. Banda folclórica que fusiona la fuerza de la raíz latinoamericana con nuevas texturas, timbres y colores. Sáb 3 de mayo, a las 20,30 h

NewBeats, en formato electro sinfónico coral. Con motivo de sus 50 años, la empresa Colinet Trotta ofrece el musical para agradecer a la ciudad. (Entrada libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala) Vie 2 de mayo, a las 20 h.

LAVARDEN

Sarmiento y Mendoza

Caburo. Mañana, a las 21 h

Noelia Recalde. Dom, a las 21 h

Paris Jazz Club. Vie 2 de mayo, a las 21 h

MAJO

Tucumán 1016

Gladyson Panther + Rosa Profunda. Sáb 31 de mayo, a las 21 h.

MUSEO ESTÉVEZ

Santa Fe 748

Tres pianistas revisitando a Satie. Pablo Juárez, Silvinia Gandini y Eduardo Delgado. Hoy, 19 h. Entrada gratuita con capacidad limitada (los tickets se retiran una hora antes del concierto).

MUSEO CASTAGNINO

Av. Pellegrini 2202

Tres pianistas revisitando a Satie. Pablo Juárez, Silvinia Gandini y Eduardo Delgado. Mañana, 19 h. Entrada gratuita con capacidad limitada por orden de llegada.

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223

El cuarto de Verónica. Dir: Virginia Magnago. Dom, a las 20 h

C. C. ATLAS

Mitre 645

El inglés, de Juan Carlos Gené, con dirección general de Julio Minuchi. 1806. Buenos Aires. Una invasión. Dom, a las 20.30 h

Eso que (no) decimos. ¿Qué pasaría si todo lo que callamos se hiciera visible? ¿Si nuestros secretos, deseos y temores se revelaran ante los ojos de los demás? Cuatro historias cotidianas que se entrecruzaran. Dir: Luciana Barboza. Vie 2 de mayo, 21 h

EL CIRCULO

Laprida y Mendoza

Enrique Piñeyro. Volar es humano, aterrizar es divino. 10 de mayo, 20.30 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Hamlet se va de gira. Tragicomedia a cargo del grupo Arteón. Dir y dramaturgia: Néstor Zapata. Hoy, 21 h

Maratón All Inclusive. En una nueva edición del ciclo Maratón, el espacio artístico para personas con y sin discapacidad. Mañana, 21 h

LA MANZANA

San Juan 1950

La hija sin cabeza. La inundación devastadora invade la casa de una familia de mujeres, aisladas de la ciudad. Dir: Luciana Di Pietro. Los sáb de abril, a las 21 h

LA NAVE

Laprida 1375

Alicia Moreau, sueños tardíos. Viaje teatral por lugares y momentos conocidos de nuestra historia. Con Mirna Remes. Dir: Walter Operto.) Dom, a las 18 h.

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Adoro esta vida mía. Obra que revive la magia de la ficción de la década del ‘70, con una narrativa nostálgica y emotiva pero también crítica. Gustavo Di Pinto. Los dom de abril, a las 20 h.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624

No descansa nunca. La escuela, sus espacios, sus personajes, mostrados, narrados, evocados, intuidos. Dramaturgia y dir: Romina Mazzadi Arro. Los sáb de abril, 21 h

LA ESCALERA

9 de Julio 324

Conexión modo avión. Una pareja despareja… Una historia sin fronteras. Los sáb de abril, a las 20.30 h

Splatter rojo sangre. Comedia nacional que combina drama, gore y humor negro, y que narra la historia de seis personas que se reúnen en un grupo de autoayuda en un lugar clandestino. Dir: Roberto A. Malaguarnera. Los vie de abril, a las 21 h

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085

Hilda, recuerdos de mi escuela. Dir: Cristian Albornoz, Gabriel Paez. Hoy, 21 h

SALA CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579

Buzón escénico. Carta al cuerpo/Cuerpo a la carta. Ciclo itinerante. Actores y actrices son invitados a indagar en el género epistolar interpretando escénicamente diferentes cartas de la historia. Dir: Charo Colonna y Mauro Lemaire. Hoy, con buffet desde las 21 h.

Disorder. Cuatro monólogos, cuatro dramaturgas, cuatro intérpretes y un director. Sáb, a las 22.

Poesía desbocada. Dos mujeres entre hilos, telas y agujas, un festejo repetido y la poesía que brota por los poros. Vie 16 y 23 de mayo, a las 22 h

TEATRO CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518

Una magnífica desolación. Comedia dramática, de Daniel Dalmaroni, que reflexiona sobre los mandatos familiares. Los vie de abril, a las 21 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Desde cachorro, de Cacho Sabatino Palma. En coproducción con Arteon. Celebra sus 60 años. 14, 21 y 29 de mayo; 7, 14 y 21 de junio, a las 21 h.

La rota madre que te parió. La madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. Dir: Gustavo Guirado. Los sáb de abril y mayo, a las 21 h