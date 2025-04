"Nos suelen decir que nuestras canciones evocan los paisajes patagónicos, y eso tiene que ver con los efectos que usamos y también con los ritmos, que remiten a esos espacios más amplios y desolados que hay en el sur. La parte vocal cierra esa idea", desmenuza Julieta Heredia, guitarrista de la banda Fin del Mundo, amén de voz autorizada en el asunto. Y es que se trata de una de las dos integrantes patagónicas de un cuarteto que supo hacer de la idiosincrasia austral argentina una estética, así como un sonido propio. Si bien lo de estas chicas es el rock, apelaron por uno de los pocos subgéneros que podía recrear el bucolismo y la taciturnidad de esos parajes: el post rock, reforzado por el shoegaze y otros estilos atmosféricos parentales, lo que las convirtió en toda una sensación al otro lado del Atlántico.

Sin embargo, fue en la capital chilena donde la banda tocó por primera vez su segundo álbum, Hicimos crecer un bosque, lanzado el pasado 18 de octubre y cuya gira desembarcará en Buenos Aires recién este viernes 25/4 en Niceto Club (Niceto Vega 5510, a las 20). Según la música, desde que se sumergen en el proceso de composición tienen bien en claro el paisaje que desean describir y la historia que quieren contar. A su disco debut, Todo va hacia el mar (2023), que en realidad es una síntesis de sus dos primeros EPs, ella lo describe como "un viaje hacia el sur del país", mientras que esta secuela comienza donde termina el continente. Allí construyeron un refugio para pasar el invierno, aunque al final del relato nace una esperanza en medio del camino, lo que abre una puerta para el siguiente material. Guiado todo esto por los títulos de los temas.

Mientras sus primeras canciones estuvieron inspiradas en poemas de Alejandra Pizarnik y Alfonsina Storni, este disco, sin desatender la concepción previa, se basó en la idea de comunidad. Y es que responde a los tiempos difíciles que vive el país, a partir de que la ideología libertaria trepara en el poder con su locura y esa manada de pelos. "Justo estábamos de gira y empezando a componer el disco cuando fueron las elecciones presidenciales en Argentina. Y lo que sucedió nos afectó muchísimo", se sincera la guitarrista. "Esta obra no es completamente optimista, empieza en un sector un poco más oscuro. Pero en este contexto difícil que nos toca atravesar, la salida es colectiva. A nosotras lo que nos mantiene a salvo es tener una banda y llevar nuestras canciones a distintos lugares."

Al reflexionar sobre los espacios ganados por las mujeres argentinas en la música en este "nuevo Medioevo", Heredia manifiesta: "Como venimos de una época en la que no era tan común ver a mujeres en los escenarios o a bandas conformadas totalmente por mujeres, seguimos hablando de la Ley de cupo femenino cada vez que podemos. Y hasta chequemos los porcentajes: nos dimos cuenta de que en los dos últimos años hubo casi un 50 por ciento en los recitales del under. Es importante instalar el tema porque cada una de nosotras empezó a tocar un instrumento gracias a la influencia de otra mujer. Esto lo vemos como una reparación histórica, es facilitar mayor igualdad de llegar al mismo público y que después la gente decida conectarse principalmente por la música".

A pesar de que Fin del Mundo nació en el apogeo del indie patrio, coartado por el arribo de la pandemia, pegó el bombazo en la irrupción del llamado "nuevo under", que vio la luz en la vuelta a la normalidad. "La banda es bastante reciente, pero crecimos a fines de los '80 y principios de los '90. Así que pasamos por un montón de etapas del indie o del under local", repasa la música, establecida en Buenos Aires, al igual que sus compañeras. "De los proyectos de los que fuimos parte, quizá Temporada de Tormentas fue el referente más grande." De ahí fue parte la baterista Julieta Lima, que en esa banda tocaba el bajo. Ella es la componente bonaerense del cuarteto, junto a la bajista Yanina Silva, en tanto la guitarrista y vocalista Lucía Masnatta y la violera Heredia son originarias de la provincia de Chubut.

Más allá de la territorialidad que las divide, el identikit patagónico argentino es lo que le da sentido a su propuesta. "Es muy importante para nosotras decir de dónde venimos. Es cierto que se trata de nuestra mirada, porque somos cuatro integrantes", afirma Heredia, quien comenta que entre las influencias de la banda hay grupos nacionales del calibre de Suárez y El mató a un policía motorizado. "Cuando creamos los discos, desde el sonido hasta la gráfica, siempre nos remitimos mucho a los paisajes patagónicos. El nombre del último disco tiene que ver con eso. Yo crecí cerca de Ushuaia, muy próximo del Fin del Mundo, y por eso el concepto de la banda está atravesado por eso. Nos gusta además el hecho de ser federales, que represente a diferentes ciudades."

Después de su show en la capital argentina, la bitácora sigue por Perú, Brasil y España, en su nueva gira europea. "Es un sueño cumplido y algo que no imaginábamos antes", revela la artista. "Tras muchos años de tocar, no teníamos ningún tipo de expectativa. Gracias a la sesión de KEXP, cuando vinieron a Argentina (en 2022), nos conocieron públicos de Francia, Alemania y Rusia. Fueron cosas inesperadas que no sabíamos cómo funcionaban." La banda vive un gran momento, al mismo tiempo que deja de ser ignota, pero sin desprenderse de la autogestión. "Hay muchas cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha", dice. "Es una doble vida porque en Buenos Aires tenemos otras ocupaciones y alquileres, y esto sucede en paralelo a la subsistencia del grupo y a su autofinanciamiento."

Si bien el post rock no es exclusivo en su personalidad musical, Heredia reconoce que le prestan más atención a la parte instrumental. "Pese a que cantamos, la voz es un instrumento más", confiesa. "En los 2000 empezamos a escuchar la etiqueta post rock, que es muy amplia y en las que se distinguen varias cosas dentro de un mismo género. Al momento de componer, queremos hacer la música que más nos gusta escuchar, y a la vez somos cuatro compositoras que terminan llevando lo que crean para el lado que les gusta. Yo soy la que quizá tira más para el post rock, porque mis bandas preferidas son Mogwai y Explosions in the Sky. Esto es algo muy democrático, no tan común en otras bandas. Expandimos las posibilidades de la guitarra, con libertad y sin estructuras."





