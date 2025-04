El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este jueves su descontento con su homólogo ruso, Vladimir Putín, tras los últimos bombardeos rusos sobre Ucrania, que dejaron al menos 12 muertos, en medio de sus intentos de acabar con la guerra. A través de un mensaje en su red social, Truth Social, el republicano le envió un mensaje a su par: "¡Vladimir, DETENTE!".

“No estoy contento con los ataques rusos a Kiev. Innecesarios y en un mal momento. ¡Vladímir, BASTA! Mueren 5.000 soldados por semana. ¡Consigamos el acuerdo de paz!”, escribió Trump, en referencia a la ofensiva lanzada durante la madrugada del jueves, que incluyó el disparo de 70 misiles y 145 drones, según informó el gobierno ucraniano. El mandatario condenó así uno de los ataques más intensos de los últimos meses.

Misión in-cumplida

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, con la promesa de alcanzar la paz en Ucrania, Trump ha mostrado una postura ambigua frente al conflicto. Las críticas a Rusia han sido escasas en comparación con sus ataques verbales al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

De hecho, en la víspera del último bombardeo, Trump volvió a acusar a Zelenski de “obstaculizar” las negociaciones de paz por su negativa a reconocer la anexión rusa de Crimea, península ucraniana bajo ocupación rusa desde hace más de diez años, una de las exigencias que la Casa Blanca elevó a Kiev como parte de su propuesta para la paz, tras sus conversaciones con la diplomacia rusa.

Pese a esto, Trump afirmó que “hay señales alentadoras” en el camino hacia un posible acuerdo. “Rusia ha dicho que está dispuesta a no tomar todo el país. Es una concesión bastante grande”, sostuvo el mandatario durante una entrevista el jueves, en la que prometió que en "estos próximos días" se llegaría a una conclusión.

Consultado sobre las condiciones planteadas por Vladímir Putin, el mandatario reiteró su deseo de que el conflicto llegue a su fin. “No me gustó lo que pasó anoche. Estamos hablando de paz y se lanzan misiles”, se quejó. También sostuvo que no actúa con lealtad hacia ningún bando, sino con el objetivo de “salvar vidas”.

Aseguró, además, que su gobierno está ejerciendo “mucha presión sobre Rusia”, y descartó que Moscú sea el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo. Ante la posibilidad de aplicar nuevas sanciones, Trump evitó una respuesta clara: “Prefiero contestar en una semana. Quiero ver si podemos tener un acuerdo”, dijo, advirtiendo que si no se concreta, no estará “contento, por decirlo de alguna manera”.

El miércoles, se cancelaron a último momento las negociaciones ministeriales que iban a reunir a representantes de Estados Unidos, Ucrania y sus aliados europeos —Francia y Reino Unido— tras la filtración a la prensa de que Washington podría estar dispuesto a reconocer la soberanía rusa sobre Crimea.

En ese contexto, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, declaró que la propuesta de paz impulsada por la Casa Blanca es “muy explícita” y que ha llegado el momento de que ambas partes la acepten. De lo contrario, advirtió, Estados Unidos se retirará del proceso.